«Тоттенхэм» расплачивается за наследие Моуринью

В рамках 35-го тура АПЛ «Лидс» на своем поле «Тоттенхэм» (3:1). Приводим реакцию медиа об этой игре.

Бьелса дал урок Мэйсону

«"Тоттенхэм" может засвидетельствовать, как далеко может зайти команда выдающегося аргентинского тренера. Маурисио Почеттино вывел его в финал Лиги чемпионов. Но когда его наставник, Марсело Бьелса, поднял "Лидс" на девятое место благодаря своей яркости, энергии и способности выводить игроков за пределы их естественных пределов, шансы "Шпор" на возвращение в европейскую элиту были фактически сведены на нет», — пишет на страницах The Guardian Ричард Джолли.

«Назначение непроверенного [специалиста] Райана Мэйсона было последним броском костей, но его первое поражение в Премьер-лиге от тренера, который почти на 36 лет старше его, и обрекал "Тоттенхэм" на провал. Это часть наследия Жозе Моуринью, и если состав, который выставил Мэйсон, был отказом от идей его предшественника, жестоко винить только временщика за то, как лондонцы провально закончили игру».

«Тоттенхэм» рискует не попасть в еврокубки

«Это второе поражение "Тоттенхэма" после увольнения Жозе Моуринью в прошлом месяце. Мало того, что этот сезон 2020/21 — его 13-й без крупного трофея после поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги — теперь "Шпоры" рискуют потерять шансы на еврокубки. В то время, как Моуринью уже вернулся в Италию, чтобы возглавить "Рому", поиски постоянного тренера, похоже, продлятся до конца сезона, и кто бы ни пришел летом, перед ним стоит огромная задача», — рассуждает в отчете BBC о матче Нил Джонстон.

«Остаются вопросы по поводу будущего капитана сборной Англии Гарри Кейна, в то время как Гарету Бейлу осталось провести всего три матча, прежде чем он должен вернуться в "Реал". Следующий менеджер "Тоттенхэма" станет 10-м постоянным назначением за 20 лет пребывания Дэниела Леви на посту президента клуба, поэтому следующее ему действительно нужно сделать правильным. Четвертое место сейчас выглядит маловероятной перспективой для "Шпор", а шестое место стало седьмым после того, как "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон"".

'Лидс' обыграл 'Тоттенхэм' на купленном у того газоне

'Лондонцы были биты очередной энергичной демонстрацией фэнтези-футбола от Лидса. Патрик Бэмфорд подчеркнул свою ценность для сборной Англии, забив 15-й гол в сезоне, в то время как Эрик Дайер в своем 200-м матче в АПЛ, который он хотел бы быстро забыть, похоже, изо всех сил пытался вырваться из летних планов видеть наставника сборной Англии Гарета Саутгейта', — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Меллор.

'Еще хуже было защитное хоррор-шоу от гостей, которое нанесло смертельный урон их угасающим надеждам на Лигу чемпионов. Хозяева в полной мере воспользовались их нетронутым игровым покрытием, на который они заплатили Тоттенхэму 300 тыс. фунтов в начале этого года. Судя по тому, как завершился матч, деньги были потрачены не зря'.

Кейн получил удар по своим амбициям

'Если Гарри Кейн сомневался, насколько он далек от завоевания трофеев или выступлений в Лиге чемпионов вместе со Шпорами, безоговорочное поражение под проливным дождем в Лидсе должно стать окончательным подтверждением. Временный менеджер Райан Мэйсон попытался развить успех после победы над Шеффилд Юнайтед на прошлой неделе, включив в него всех сильнейших игроков Тоттенхэма — Кейна, Сон Хын-Мина, Гарета Бейла и Деле Алли', — отмечает в материале Daily Mail Джо Бернстейн.

'У Кейна был разочаровывающий день: его гол был отменен из-за небольшого офсайда, а мяч после штрафного попал в перекладину. Но он достаточно умен, чтобы понимать, что Тоттенхэм как команда даже не на уровне Лидса, не говоря уже о Манчестер Сити. Хотя у них еще осталось три матча и все еще могут опередить Лестер, Челси, Вест Хэм и Ливерпуль, в действительно они не похожи на команду, которая может финишировать в топ-4'.