Реванша не вышло. ЦСКА взял три очка у своего бывшего тренера

ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Краснодаром (3:1) в матче 29-го тура РПЛ. Гости под руководством бывшего тренера армейцев Виктора Гончаренко открыли счет в середине первого тайма — отличился Виктор Классон. Вскоре положение выровнял Чидера Эджуке. Во втором тайме в составе хозяев отличились Федор Чалов и Марио Фернандес. Москвичи набрали 50 очков и сохраняют шансы попасть в еврокубки.

Возвращение Дзагоева и Фернандеса

Редакция Sport24 рассказывает об изменениях в составах обеих команд, приветтствуя возвращение лидеров ЦСКА.

«После ухода из ЦСКА Виктор Гончаренко впервые приехал с "Краснодаром" на "ВЭБ Арену". В Москве его команда здорово начала — "быки" придавали хозяев и вполне могли зацепить хотя бы ничью. Тем не менее ЦСКА вовремя собрался: перевернул игру и сохранил шансы на еврокубки.

Состав ЦСКА был таким: Фернандес вернулся в старт после травмы, а Дзагоев после дисквалификации. В центре нападения неожиданно появился Чалов вместо Рондона. В отличие от хозяев, "Краснодар" ограничился только двумя заменами. Смольников сменил Стоцкого, а Вандерсон дисквалифицированного Кабелу».

Привоз Тикнизяна

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит краснодарский клуб за навал, устроенный с первых минут и приведший в итоге к голу.

«В стартовые шесть-семь минут "Краснодар" ошеломил команду Ивицы Олича прессингом. Гости успешно давили на слабые места хозяев: кому, как не Виктору Гончаренко, знать, насколько плохо сегодняшний ЦСКА выходит из-под давления? "Быки" задавили армейцев, заработали несколько стандартов, а закончилось всё тем, что Игорь Дивеев на фоне всеобщей паники послал мяч в штангу собственных ворот! Красно-синим повезло.

После этого ЦСКА всё-таки смог выровнять игру. Вряд ли стоило ждать от "Краснодара" такого агрессивного футбола на протяжении 45 или тем более 90 минут. Обе команды стремились по возможности быстро доставлять мяч вперёд за спины защитникам. В какой-то момент показалось, что они стали настолько похожими друг на друга, как будто ЦСКА Гончаренко играл с "Краснодаром" Гончаренко. К слову, белорусский тренер поприветствовал перед матчем болельщиков армейцев.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

Тем не менее прессинг и принёс "быкам" гол. Наиру Тикнизяну минус за грубейшую ошибку, Кристофферу Олссону плюс за перехват. Виктору Классону оставалось только попасть в незащищённую часть ворот, и с этой несложной задачей швед справился, не тратя лишних секунд на размышления».

Эджуке заменил Влашича

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин впечатлен метаморфозами, которые претерпел нигерийский футболист после прихода на тренерский мостик ЦСКА Ивицы Олича.

«О матч-менеджменте хорватского специалиста лучше начать издалека. Во-первых, площадку для волевой победы обеспечил гол Эджуке в первом тайме. Может, у Олича в контракте есть дополнительный пункт по прокачке скиллов нигерийца? Ведь при хорвате Эджуке играет гораздо осмысленнее, чем при Гончаренко.

Провал случился только раз — в дерби со "Спартаком". Во всех остальных встречах Эджуке наряду с Влашичем очень много созидает. Против "Краснодара" нигериец не только сравнял счет. Он вместе с Чаловым стали лидерами встречи по количеству успешных обводок — по 3. По количеству ударов они снова с Чаловым впереди всех — по 4. А еще 3 передачи под удар (одна, правда, точная).

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

Что-то знал Олич, когда превратил нигерийца из неэффективного дриблера в одного из главных креативщиков команды. Эджуке, по сути, является единственным новичком команды, который более-менее заиграл. Все остальные трансферы армейцев провалились (кроме Рондона, но он в аренде). И если Влашич реально уйдет из клуба, то на данный момент Эджуке является кандидатом на замену хорвата.

Да, у нигерийца нет такого бронебойного удара. Да, для Эджуке поднять голову так же сложно, как не повозиться с мячом, а сразу сделать пас. Но пока другого кандидата нет. Дзагоев? Но он больше полутора таймов не играет. Кучаев? Константин в конце сезона растерял форму. Поэтому почти весь креатив был за Эджуке».

Второй тайм остался за Оличем

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов хвалит армейцев, полностью преобразившихся во втором тайме.

«После перерыва ЦСКА предстал другим — злым и агрессивным. Армейцы провели лучший тайм при Оличе, забив дважды. Давление стартовых минут дало о себе знать. Газинский ошибся на своей половине поля при обработке мокрого от проливного дождя мяча, его подхватил Эджуке, бросив вперед Рондона. Соломона оттеснили к лицевой линии голкипер гостей Сафонов вместе с защитником, но венесуэлец нашел вариант сделать прострел вдоль вратарской. Там уже поджидал Чалов, переправивший мяч в пустые ворота.

Следом мог забивать Эджуке, но спас "Краснодар" вратарь. Сафонов отразил и удар нигерийца, и добивание Тикнизяна. Не справился он на 69-й минуте, когда Марио забивал метров с пяти. Рондон после розыгрыша углового выиграл верховой мяч, отпасовал на Васина, который к всеобщему удивлению оказался автором замечательной голевой передачи.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

Фернандес на радостях помчался обниматься к Оличу. И это был очень показательный момент. Команда, судя по всему, нового тренера приняла. А тот наконец смог выдохнуть. Четыре предыдущих безвыигрышных поединка (при трех поражениях) породили сомнения в том, что хорват надолго задержится на своем посту. Игра с "Краснодаром" ситуацию безусловно меняет».

Матч #ЦСКАкраснодар стал 100-м для Константина Кучаева в футболке армейского клуба! 🔴🔵👏 pic.twitter.com/lHSsMwyY5q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 8, 2021

Странные замены Гончаренко

Автор «Спорта день за днем» Рустам Валиулин считает, что наставник «Краснодара» ошибся с заменами, что привело к провалу во втором тайме.

«Именно Чидера Эджуке больше всех двигал мяч вперед у ЦСКА. Но получалось это не слишком уж хорошо. На фланге Смольникова только две из семи обводок за первый тайм оказалось успешными. Иными словами, Эджуке в целом сдерживали, не так все было критично.

Тем удивительнее, что Гончарено заменил Смольникова, выпустив Дмитрия Стоцкого, который вообще не защитник номинально. Ивица Олич словно понял, что это сигнал для него, и тут же подготовил на замену Соломона Рондона. Через три минуты Стоцкий не успел за Эджуке, тот выкатил на Рондона, который отдал голевую передачу Чалову.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

Конечно, за Эджуке пытался угнаться, но не смог Юрий Газинский. Но убирать его с поля — значит оставить голую опорную зону. Тем не менее, Виктор Гончаренко выпустил вместо Газинского нападающего Евгения Маркова. Чуть ниже стал играть…Классон. И тут же ЦСКА забил третий мяч. И только после этого Гончаренко перевел Вильену в опорную зону, выпустив Евгения Чернова. При этом Стоцкого Эджуке продолжал разрывать без шансов, раз за разом создавая моменты».