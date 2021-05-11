Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборнойво главе соопределился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков, сообщается на официальном сайте РФС.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Подготовку к турниру сборная России начнет 20 мая в Новогорске. С 22 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова проведут учебно-тренировочный сбор в Австрии (Нойштифт).

Запланированы две контрольные встречи — 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).

Матчи группового этапа Чемпионата Европы: 12 июня Бельгия — Россия (Санкт-Петербург, 22:00), 16 июня Финляндия — Россия (Санкт-Петербург, 16:00), 21 июня Россия — Дания (Копенгаген, 22:00 мск).