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    Сборная России назвала соперников по товарищеским играм перед Евро-2020

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    Сборная России проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

    Сборная России
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    Сборная России

    1 июня российские футболисты сыграют против сборной Польши. Игру примет Вроцлав, начало — в 21:45 по московскому времени.

    На 5 июня запланирована домашняя игра против сборной Болгарии. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 18:00.

    Напомним, летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи турнира состоится с 11 июня по 11 июля.

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