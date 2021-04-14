Сборная России назвала соперников по товарищеским играм перед Евро-2020

Сборнаяпроведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

1 июня российские футболисты сыграют против сборной Польши. Игру примет Вроцлав, начало — в 21:45 по московскому времени.

На 5 июня запланирована домашняя игра против сборной Болгарии. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 18:00.

⚡️ Контрольные матчи сборной России в июне.

1️⃣ июня Польша — Россия 21:45 мск

5️⃣ июня Россия — Болгария 18:00 мск

Сохраните, чтобы не забыть. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/obsKuGVM65 — Сборная России (@TeamRussia) April 14, 2021

Напомним, летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи турнира состоится с 11 июня по 11 июля.