АПЛ: расклады в борьбе за Лигу чемпионов

В английской Премьер-лиге плотная борьба за попадание в топ-4, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов. Разбираемся в шансах претендентах.

Помимо путевок в Лигу чемпионов есть также утешительные призы для клубов, которые займут пятое и шестое места, которые попадут в Лигу Европы, если победитель финала Кубка Англии между «Челси» и «Лестер Сити» попадет в главный еврокубок. Это также будет означать выход в первый розыгрыш Лиги Конференции для той команды, которая финиширует седьмой.

Естественно, что все эти клубы хотят богатства Лиги чемпионов, и для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» это ни в коем случае не гарантировано. «Манчестер Юнайтед», которому осталось сыграть еще три матча, уже пробился в главный еврокубок, но кто присоединится к нему и «Манчестер Сити» от Англии?

3. «Лестер» — 66 очков

Оставшиеся матчи — «Челси» (выезд) и «Тоттенхэм» (дома)

Нервное состояние на стадионе «Кинг Пауэр» наверняка усилилось после домашнего поражения от «Ньюкасл Юнайтед» в 34-м туре. «Лестер» знал, что впереди их ждет тяжелая концовка, но три очка против «Манчестер Юнайтед» предоставили ему некоторую передышку. Впрочем, «Лисам» в некоторой степени повезло, что из-за невероятно сжатого календарь манкунианцы были вынуждены играть неосновным составом, чем облегчили задачу сопернику.

Дружина Роджерса выиграла только три из семи последних матчей Премьер-лиги. Ничего еще не решено, но в декабре она уже доказала, что у них есть все качества, чтобы обыграть «Тоттенхэм», но если команда проиграет «Челси», а еще один конкурент «Ливерпуль» выиграет следующие свои три матча, тогда «Лисы» практически обречены снова довольствоваться Лигой Европы.

4. «Челси» — 64 очка

Оставшиеся матчи — «Лестер» (дома), «Астон Вилла» (выезд)

С математической точки зрения их попадание в топ-4 еще далеко не решено, ведь хотя команда дважды обыграла «Манчестер Сити» за три недели, она неожиданно уступила «Арсеналу» дома и поставила под угрозу свои шансы на Лигу чемпионов. С момента назначения Томаса Тухеля у руля «Челси» тот стал второй лучшей командой в Англии, поэтому выглядит фаворитом в данной борьбе.

Правда, график «Синих» не из легких, и если бы они не одержали волевую победу над новым чемпионом, можно было бы беспокоиться о том, сможет ли «Челси» удержаться в четверке лучших.

Тем не менее, игры с «Лестером» и «Астон Виллой» — непростой способ завершить кампанию. Многое в судьбе лондонцев решит домашний поединок против «Лис» — в случае победы они получают хорошее подспорье сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона, даже если проиграют в финале этого же турнира текущего розыгрыша.

5. «Вест Хэм» — 58 очков

Оставшиеся матчи — «Брайтон» (выезд), «Вест Бромвич» (дома), «Саутгемптон» (дома)

История-сюрприз этого сезона, возможно, близка к завершению, поскольку перед «Вест Хэмом» открывается путь к попаданию в четверку лучших. Шансы «Молотобойцев» на исторический выход в Лигу чемпионов получили удар в 35-м туре, когда они проиграли дома «Эвертону». Тем не менее, у лондонской команды идеальный график поединков с командами, судьба которых в этом сезоне в значительной степени уже решена.

Для наставника Дэвида Мойеса важно то, что ключевые игроки возвращаются вовремя. Майкл Антонио забил оба мяча после возвращения в победном матче с «Бернли», в результате чего «Вест Хэм» снова улучшил шансы на финише в четверке лучших. Другой ключевой исполнитель Деклан Райс также может вскоре присоединиться к команде.

Когда эти двое выходят в основе, «кларетовые» демонстрируют стабильность, и с первых матчей сезона проигрывают только представителям так называемой «большой шестерки» АПЛ. Когда такие игроки, как Саид Бенрахма и Пабло Форнальс, набирают форму перед завершением сезона, это обещает коллективу то качество, которое позволяет надеяться на выход в Лигу чемпионов.

6. «Ливерпуль» — 57 очков

Оставшиеся матчи — «Манчестер Юнайтед» (выезд), «Вест Бромвич» (выезд), «Бернли» (выезд), «Кристал Пэлас» (дома)

На мгновение показалось, что ахиллесова пята слабости нынешнего сезона «Ливерпуля» снова дорого им обойдется. Еще больше травм центральных защитников вынудили Юргена Клоппа сделать ставку на малоопытных Риса Уильямса и Натаниэля Филлипса, когда Озан Кабак присоединился к Вирджилу ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу в лазарете.

Поединок против «Саутгемптона» грозил превратиться в знакомый фарс на «Энфилде» образца 2021 года, где мерсисайдцы создают множество моментов для взятия чужих ворот, но получают наказание на другом конце поля, но вместо этого через несколько мгновений после сэйвов Алиссона Садио Мане вывел-таки «Красных» вперед своим голом.

Сейчас они решительно настроены, но многое будет зависеть от их поспешно перенесенного матча против «Манчестер Юнайтед» 13 мая, который состоится всего через 50 часов после поединка манкунианцев с «Лестером». Победи в нем, и у «Ливерпуля» будет три игры против команд, чьи турнирные задачи уже решены. Конечно, у подопечных Клоппа хватало трудностей против соперников с низким блоком, но выше их много команд, которые с радостью поменялись бы графиком с экс-чемпионом.

7. «Тоттенхэм» — 56 очков

Оставшиеся матчи — «Вулверхэмптон» (дома), «Астон Вилла» (дома), «Лестер» (выезд)

Поражение со счетом от «Лидса» могло быть достаточно, чтобы убить неуверенные надежды «Тоттенхэма» на выход в Лигу чемпионов, что тем более расстраивало его временного менеджера Райана Мэйсона и его игроков, когда поражение «Лестера», казалось, открыло дверь для возможного попадания, особенно в свете грядущей дуэли с «Лисами» в заключительном туре.

Этот поединок отметился известными недостатками «Шпор» в текущем сезоне. Чрезмерно полагаясь на забитые голы Гарри Кейна и Сон Хын-Мина, их нападающие клуба нечасто давали о себе знать. Деле Алли отличился в первом тайме, но Гарета Бейла словно исчез после его недавнего хет-трика, в то время как их оборона с Эриком Дайером явно не справляется со своими задачами.

Еще один сезон в Лиге Европы выглядит наиболее реалистичной перспективой для лондонцев, хотя выиграть следующие два матча им по силам, особенно потому, что Кейн стремится показать свою лучшую форму в последние туры чемпионата.

8. «Эвертон» — 55 очков

Оставшиеся матчи — «Астон Вилла» (выезд), «Шеффилд Юнайтед» (дома), «Вулверхэмптон» (дома)

Лига чемпионов уже вряд ли светит «Эвертону», но седьмого достаточно для попадания в Лигу конференций. Команда Карло Анчелотти прочно вошла в зону еврокубков, несмотря на недавний спад.

В 34-м туре «Эвертон» набрал три решающих очка, победив на выезде «Вест Хэм». Однако до этого в своих предыдущих семи матчах лиги у них была всего одна победа над «Арсеналом». Также «Ириски» потеряли очки с такими командами, как «Кристал Пэлас», «Бернли», «Брайтон» и «Астон Вилла».