Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?

Петербургский «Зенит» досрочно гарантировал себе третье чемпионство подряд, но в заключительном 30-м туре РПЛ осталось еще немало интриг. В первую очередь, в распределении еврокубковых мест, которых в этом сезоне РПЛ пять, благодаря победе «Локомотива» в финале Кубка России: два места в Лиге чемпионов (одно из которых, прямое, отошло «Зениту»), место в Лиге Европы и два места в Лиге Конфедераций. Есть интрига и в зоне вылета.

«Спартак»

2 место, 56 очков

Команда Доменико Тедеско практически гарантировала себе место в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов благодаря осечке «Локомотива» в прошлом туре.

Теперь красно-белым, чтобы сохранить вторую строчку, хватит ничьей с «Ахматом» в Грозном. «Спартак» устроит даже поражение, при потере красно-зелеными очков в параллельном матче.

Календарь и таблица РПЛ

Если же московский клуб оступится и проиграет, а «Локомотив» победит, то при равенстве очков выше в таблице будет «Локо» — за счет преимущества по личным встречам (1:2, 2:0).

«Локомотив»

3 место, 53 очка

Железнодорожники уже гарантировали себе место в групповом этапе Лии Европы, обыграв в финале Кубка России «Крылья Советов» (3:1), но еще не потеряли шансы на Лигу чемпионов.

Но даже в случае домашней победы над «Уралом», они зависимы от результата игры конкурента в Грозном. Если все сложится удачно и «Локо» будет вторым, в Лигу Европы с третьего место отправится «Спартак».

С другой стороны, даже если «Локо» оступится и опустится на четвёртое-пятое места в случае побед «Рубина» и «Сочи», то всё равно выступит в Лиге Европы.

«Рубин»

4 место, 52 очка

Домашняя победа над «Ротором» в 30-м туре позволит казанцам сыграть в Лиге конференций. Ничья тоже устроит команду Леонида Слуцкого, так как по личным встречам она опережает и «Сочи», и ЦСКА.

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Не устроит казанцев только худший из возможных сценариев: собственное поражение с победами «Сочи» и ЦСКА.

«Сочи»

5 место, 52 очка

Сочинцы после сложной победы над «Ротором» (2:1) отправляются в гости к бойким «Химкам», где им нужно просто не проиграть.

Тогда они, благодаря перевесу над ЦСКА по личным встречам, сохранят пятое место и получат путевку в Лигу конфедераций.

ЦСКА

6 место, 50 очков

Чтобы ЦСКА занял пятое место и попал в Лигу конфедераций, ему хватит поражения одного конкурента, «Сочи» или «Рубина», в комплекте с собственной победой над «Динамо» в гостях.

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Ничейные результаты конкурентов оставят армейцев за бортом еврокубков даже в случае победы — по очным встречам команда Олича уступает и казанцам, и сочинцам, и «Локомотиву».

Борьба за выживание

На дне турнирной таблицы сразу три клуба борются за возможность сыграть в «стыках» и не вылететь напрямую вслед за «Тамбовом»

У «Арсенала» 23 очка и 13-е место, следом идут «Уфа» (22) и «Ротор» (21). Место в «стыках» «Арсенал» и «Уфа» разыграют в очном матче, а «Ротор» сыграет в Казани с «Рубином».

«Арсенал» финиширует в зоне стыковых матчей, если победит/сыграет вничью в Башкирии или уступит «Уфе», а «Ротор» не победит «Рубин».

«Уфа» попадет в «стыки», если победит тульский клуб или не выиграет, но «Ротор» закончит с тем же исходом матч против «Рубина».

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Если же «Уфа» проиграет, а волгоградцы зацепят хотя бы ничью в Казани, они опередят башкирский клуб за счет результата в личных встречах (0:0, 1:0) и отправят его в ФНЛ.