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    Торрес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»

    «Горожане» одержали победу резервным составом

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    Ферран Торрес
    «Манчестер Сити» в выездном матче 36-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:3. Героем встречи стал Ферран Торрес, оформивший хет-трик, еще один гол у гостей забил Жоау Канселу. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Ферран заявил о себе перед финалом ЛЧ

    Корреспондент The Guardian Луиза Тэйлор отметила важность хет-трика для Феррана Торреса, который, возможно, получит шанс проявить себя в предстоящем финале Лиги чемпионов.

    «Давайте поговорим о своевременном напоминании. С приближением финала Лиги чемпионов Ферран Торрес поразил Пепа Гвардиолу, оформив потрясающий хет-трик, состоящий из трех различных по исполнению ударов с лета.

    Один из них вышел совершенно восхитительным, и все они были слишком хороши для Мартина Дубравки. Обновленный "Манчестер Сити", усеянный второстепенными игроками, в конечном итоге превзошел "Ньюкасл" в самой чарующе развлекательной из якобы бессмысленных игр. В своем безумном стиле новоиспеченные чемпионы Англии установили новый рекорд Премьер-лиги, одержав 12-ю победу подряд на выезде.

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    • Сочетание трудностей, связанных с коронавирусом, и необходимостью перестроить свою игру под высокую интенсивность Премьер-лиги порой делали этот сезон трудным, хотя и чрезвычайно многообещающим для Торреса. Но это не важно. 21-летний испанец подобрал идеальный момент, чтобы заявить о своей важности перед поездкой в Порту на встречу с "Челси" в конце этого месяца.

  • Пеп Гвардиола
  • Главный тренер «Манчестер Сити»
  • У Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективен. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок. Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно прибавить. Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.

    • После того, как во вторник вечером "МанСити" официально стал чемпионом Англии, его игроки танцевали, обнимались, пили каталонское пиво и ели пиццу до самого рассвета. Но если "Ньюкасл", только что гарантировавший себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, надеялся, что "Сити" будет немного одурманен, он ошибался», — констатирует Тэйлор.

    Результат добавил рекордов

    Автор Manchester Evening News Саймон Байковски указал на тот факт, что этой победой «Манчестер Сити» установил сразу несколько рекордов.

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    «Даже без ведущих игроков "Манчестер Сити" был настроен на победу, чтобы установить еще больше рекордов. Их успех означал, что теперь они выиграли 12 выездных матчей подряд в Премьер-лиге, превзойдя рекордную серию, которую ранее они провели вместе с "Челси".

    20 побед в гостях во всех турнирах увеличили их национальный футбольный рекорд, в то время как тот факт, что они провели 23 выездных матчах без поражений, является также лучшим достижением в Англии.

    "Сити", возможно, не был блестящим минувшим вечером, но он был достаточно хорош, чтобы выиграть еще один матч Премьер-лиги, и если бы соперник заслуживал на что-то большее, мы бы увидели это.

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    • Что должно беспокоить, так это группа преследователей. "Юнайтед" будет укрепляться, "Ливерпуль" избавится от невезения, "Челси" в следующем сезоне станет еще сильнее под руководством Тухеля, а "Арсенал" и "Тоттенхэм" никогда не стоит сбрасывать со счетов. Тем не менее, еще до того, как "горожане" выйдут на трансферный рынок, им можно покопаться в нынешнем составе и выжать из него максимум, и хет-трик восходящей звезды Торреса лишь подтверждает это.

  • Ферран Торрес
  • Нападающий «Манчестер Сити»
  • Это была невероятная неделя. Мы прошли в финал Лиги чемпионов, выиграли Премьер-лигу, а я сделал хет-трик. Очень счастлив. Я стараюсь улучшаться изо дня в день, а также стараюсь учиться у своих товарищей по команде и своего тренера. Невероятный гол пяткой? Я всегда во время стандартов пытаюсь сыграть на опережение на ближней штанге. В этот раз удалось попасть по мячу должным образом. Думаю, получился красивый гол.

    • В отдельности минувшая игра может иметь мало значения, но результат добавляет рекордов, и встреча может стать той, на которую Гвардиола может оглянуться как на ключевую», — считает Байковски.

    Королевская глубина состава

    Обозреватель BBC Стив Сатклифф восхитился тем подбором игроков, который есть у Пепа Гвардиолы.

    «Любой тренер английской Премьер-лиги желает обладать таким подбором талантов, который есть у наставника "Сити" Пепа Гвардиолы.

    Вид сидящих на трибуне Рияда Мареза, Фила Фодена и Рубена Диаша послужил напоминанием о глубине состава, а ведь чемпионы также остались без помощи Эдерсона, Серхио Агуэро и Кевина де Брейне.

    В их отсутствие упорный противник напомнил, насколько требовательной может быть Премьер-лига, но гости более чем заслужили свою победу.

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    • Поскольку Кубок лиги и Премьер-лига уже обеспечены, "Сити" имел возможность использовать свои последние три матча для подготовки к финалу Лиги чемпионов против "Челси" 29 мая.

    И хотя в выходе Карсона на матч Премьер-лиги впервые с 22 мая 2011 года была легкая сентиментальность, то, как Гвардиола призывал свою команду держать высокий уровень, говорит о многом.

    Он выглядел далеко не счастливым из-за того, что его команда так много пропустила, зато его порадовал выход на первый план Торреса.

    В команде, обладающей такой мощной атакой, 21-летний игрок временами был в тени после своего переезда из "Валенсии" — всего 14 выходов в стартовом составе.

    И если это был лишь первый проблеск в игре испанского форварда, то в будущем он опечалит своим появлением еще много клубов», — убежден Сатклифф.

    Есть ли будущее у схемы без нападающего?

    Журналист Sportskeeda Уме Элвис задался вопросом о том, продолжит ли «Манчестер Сити» в будущем играть без ярко выраженного центрального нападающего.

    «На протяжении большей части сезона "Манчестер Сити" процветал без центрального нападающего из-за серьезной травмы Серхио Агуэро, в то время как Пеп Гвардиола, похоже, потерял доверие к Габриэлу Жезусу.

    На разных этапах сезона традиционным полузащитникам, таким как де Брейне, Бернарду Силве и Илкаю Гюндогану, было поручено сыграть на острие, и они выполняли свои обязанности с минимальной суетой, несмотря на смену ролей.

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    • Гвардиола выставил Жезуса на игру против "Ньюкасла". Однако бразильский игрок не воспользовался шансом и был отодвинут на задний план Ферраном Торресом — еще одним необычным центральным нападающим.

    Еще неизвестно, что ждет "Манчестер Сити" после ухода Агуэро в будущем, но клуб был связан со звездными форвардами, такими как Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.

    Тем не менее, система без нападающего снова вышла на первый план против "Ньюкасла", даже в присутствии традиционного центрального нападающего», — заметил Элвис.

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