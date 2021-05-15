Торрес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в выездном матче 36-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:3. Героем встречи стал Ферран Торрес, оформивший хет-трик, еще один гол у гостей забил Жоау Канселу. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Ферран заявил о себе перед финалом ЛЧ

Корреспондент The Guardian Луиза Тэйлор отметила важность хет-трика для Феррана Торреса, который, возможно, получит шанс проявить себя в предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Давайте поговорим о своевременном напоминании. С приближением финала Лиги чемпионов Ферран Торрес поразил Пепа Гвардиолу, оформив потрясающий хет-трик, состоящий из трех различных по исполнению ударов с лета.

Один из них вышел совершенно восхитительным, и все они были слишком хороши для Мартина Дубравки. Обновленный "Манчестер Сити", усеянный второстепенными игроками, в конечном итоге превзошел "Ньюкасл" в самой чарующе развлекательной из якобы бессмысленных игр. В своем безумном стиле новоиспеченные чемпионы Англии установили новый рекорд Премьер-лиги, одержав 12-ю победу подряд на выезде.

Сочетание трудностей, связанных с коронавирусом, и необходимостью перестроить свою игру под высокую интенсивность Премьер-лиги порой делали этот сезон трудным, хотя и чрезвычайно многообещающим для Торреса. Но это не важно. 21-летний испанец подобрал идеальный момент, чтобы заявить о своей важности перед поездкой в Порту на встречу с "Челси" в конце этого месяца.

Пеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» У Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективен. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок. Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно прибавить. Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.

После того, как во вторник вечером "МанСити" официально стал чемпионом Англии, его игроки танцевали, обнимались, пили каталонское пиво и ели пиццу до самого рассвета. Но если "Ньюкасл", только что гарантировавший себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, надеялся, что "Сити" будет немного одурманен, он ошибался», — констатирует Тэйлор.

Результат добавил рекордов

Автор Manchester Evening News Саймон Байковски указал на тот факт, что этой победой «Манчестер Сити» установил сразу несколько рекордов.

«Даже без ведущих игроков "Манчестер Сити" был настроен на победу, чтобы установить еще больше рекордов. Их успех означал, что теперь они выиграли 12 выездных матчей подряд в Премьер-лиге, превзойдя рекордную серию, которую ранее они провели вместе с "Челси".

20 побед в гостях во всех турнирах увеличили их национальный футбольный рекорд, в то время как тот факт, что они провели 23 выездных матчах без поражений, является также лучшим достижением в Англии.

"Сити", возможно, не был блестящим минувшим вечером, но он был достаточно хорош, чтобы выиграть еще один матч Премьер-лиги, и если бы соперник заслуживал на что-то большее, мы бы увидели это.

Что должно беспокоить, так это группа преследователей. "Юнайтед" будет укрепляться, "Ливерпуль" избавится от невезения, "Челси" в следующем сезоне станет еще сильнее под руководством Тухеля, а "Арсенал" и "Тоттенхэм" никогда не стоит сбрасывать со счетов. Тем не менее, еще до того, как "горожане" выйдут на трансферный рынок, им можно покопаться в нынешнем составе и выжать из него максимум, и хет-трик восходящей звезды Торреса лишь подтверждает это.

Ферран Торрес Нападающий «Манчестер Сити» Это была невероятная неделя. Мы прошли в финал Лиги чемпионов, выиграли Премьер-лигу, а я сделал хет-трик. Очень счастлив. Я стараюсь улучшаться изо дня в день, а также стараюсь учиться у своих товарищей по команде и своего тренера. Невероятный гол пяткой? Я всегда во время стандартов пытаюсь сыграть на опережение на ближней штанге. В этот раз удалось попасть по мячу должным образом. Думаю, получился красивый гол.

В отдельности минувшая игра может иметь мало значения, но результат добавляет рекордов, и встреча может стать той, на которую Гвардиола может оглянуться как на ключевую», — считает Байковски.

Королевская глубина состава

Обозреватель BBC Стив Сатклифф восхитился тем подбором игроков, который есть у Пепа Гвардиолы.

«Любой тренер английской Премьер-лиги желает обладать таким подбором талантов, который есть у наставника "Сити" Пепа Гвардиолы.

Вид сидящих на трибуне Рияда Мареза, Фила Фодена и Рубена Диаша послужил напоминанием о глубине состава, а ведь чемпионы также остались без помощи Эдерсона, Серхио Агуэро и Кевина де Брейне.

В их отсутствие упорный противник напомнил, насколько требовательной может быть Премьер-лига, но гости более чем заслужили свою победу.

Поскольку Кубок лиги и Премьер-лига уже обеспечены, "Сити" имел возможность использовать свои последние три матча для подготовки к финалу Лиги чемпионов против "Челси" 29 мая.

И хотя в выходе Карсона на матч Премьер-лиги впервые с 22 мая 2011 года была легкая сентиментальность, то, как Гвардиола призывал свою команду держать высокий уровень, говорит о многом.

Он выглядел далеко не счастливым из-за того, что его команда так много пропустила, зато его порадовал выход на первый план Торреса.

В команде, обладающей такой мощной атакой, 21-летний игрок временами был в тени после своего переезда из "Валенсии" — всего 14 выходов в стартовом составе.

И если это был лишь первый проблеск в игре испанского форварда, то в будущем он опечалит своим появлением еще много клубов», — убежден Сатклифф.

Есть ли будущее у схемы без нападающего?

Журналист Sportskeeda Уме Элвис задался вопросом о том, продолжит ли «Манчестер Сити» в будущем играть без ярко выраженного центрального нападающего.

«На протяжении большей части сезона "Манчестер Сити" процветал без центрального нападающего из-за серьезной травмы Серхио Агуэро, в то время как Пеп Гвардиола, похоже, потерял доверие к Габриэлу Жезусу.

На разных этапах сезона традиционным полузащитникам, таким как де Брейне, Бернарду Силве и Илкаю Гюндогану, было поручено сыграть на острие, и они выполняли свои обязанности с минимальной суетой, несмотря на смену ролей.

Гвардиола выставил Жезуса на игру против "Ньюкасла". Однако бразильский игрок не воспользовался шансом и был отодвинут на задний план Ферраном Торресом — еще одним необычным центральным нападающим.

Еще неизвестно, что ждет "Манчестер Сити" после ухода Агуэро в будущем, но клуб был связан со звездными форвардами, такими как Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.

Тем не менее, система без нападающего снова вышла на первый план против "Ньюкасла", даже в присутствии традиционного центрального нападающего», — заметил Элвис.