«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем»

«Ливерпулю» нужны две победы для Лиги чемпионов
«Футбол, да? Черт возьми! Даже спустя столько лет этот вид спорта все еще находит способ удивлять, волновать вас и захватывать дух. Шаг вперед, Алиссон Беккер», — вспоминает Нил Джонс знаменитую фразу сэра Алекса Фергюсона по случаю триумфа «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов 1999 года.
«Что особенного в этом клубе? То, как он способен продолжать вызывать в воображении эти моменты, эти чувства, эти поездки на американских горках. "Ливерпулю" нужны еще две победы для выхода в Лигу чемпионов: "Бернли" в среду и "Кристал Пэлас" в воскресенье — на этих матчах будут болельщики, а значит — шум, атмосфера, напряжение и облегчение».
Алиссон — первый вратарь-автор гола в истории «Ливерпуля»
«Когда Александер-Арнольд поставил мяч перед подачей углового и поднял руку, в поле зрения появилась высокая фигура Алиссона Беккера. То, что случилось дальше, было маловероятным. Выполнен стандарт, вверх взмыл "Человек в черном", и внезапно наступила свистопляска», — описывает драматичный момент на страницах Daily Mail Доминик Кинг.
«Алиссон выпрыгнул, как современный Джон Тошак, рассчитав свой прыжок к совершенству и установив самый приятный контакт с подачей Трента, неумолимо отправив мяч в верхний угол ворот "Вест Бромвича". Впервые за 129-летнюю историю "Ливерпуля" голкипер забил мяч.
Можно только представить себе, что творилось бы на стадионе с фанатами внутри, но скамейка запасных гостей сделала все возможное, чтобы создать атмосферу, шум и безумие празднования, показывая, что именно было на кону».
Вопрос выхода в Лигу чемпионов — в руках «Ливерпуля»
«Этот потрясающий момент дает мерсисайдцам всего один балл отставания сразу позади "Челси", который идет на четвертом месте, и три очка отставания от занимающего третью позицию "Лестера" с двумя турами до конца чемпионата», — отмечает в материале BBC Фил Доукс.
«То, что "Синие" и "Лисы" встретятся в следующем туре АПЛ, дает команде Клоппа огромную возможность взять под собственный контроль свою судьбу в гонке за Лигу чемпионов, когда они отправятся в Бернли в среду. Фирмино попал в каркас, гол Мане отменили из-за офсайда, другие также упускали моменты — все выглядело так, будто "Красные" упустили свой шанс, но большой момент Аллисон вернул их в гонку».
Алиссон посвятил голу недавно умершему отцу
«Когда радостная и неверящая своим глазам толпа рассеялась, игроки "Ливерпуля" отходили назад и все еще демонстрировали удивление из-за невероятности всего этого, Алиссон остался стоять на коленях на траве и благодарить небеса», — пишет на страницах The Times Пол Джойс.
«Его драматическое вмешательство было посвящено его отцу, которого он потерял в феврале. Конечно, слезы, сопровождавшие его после финального свистка, спустя секунды обнажили эмоции изможденного игрока. Но благодаря ошеломляющему позднему голу вратаря в чужой штрафной соперника вера "Ливерпуля" укрепилась до такой степени, что кажется, что судьба теперь с ними».