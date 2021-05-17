«Футбол, черт возьми»: Судьба теперь с Алиссоном и «Ливерпулем»

В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» в драматичном матче победил «Вест Бромвич» благодаря голу от вратаря Аллисона на последних минутах. Приводим реакцию медиа об этой игре.

«Ливерпулю» нужны две победы для Лиги чемпионов

«Футбол, да? Черт возьми! Даже спустя столько лет этот вид спорта все еще находит способ удивлять, волновать вас и захватывать дух. Шаг вперед, Алиссон Беккер», — вспоминает Нил Джонс знаменитую фразу сэра Алекса Фергюсона по случаю триумфа «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов 1999 года.

«Что особенного в этом клубе? То, как он способен продолжать вызывать в воображении эти моменты, эти чувства, эти поездки на американских горках. "Ливерпулю" нужны еще две победы для выхода в Лигу чемпионов: "Бернли" в среду и "Кристал Пэлас" в воскресенье — на этих матчах будут болельщики, а значит — шум, атмосфера, напряжение и облегчение».

Алиссон — первый вратарь-автор гола в истории «Ливерпуля»

«Когда Александер-Арнольд поставил мяч перед подачей углового и поднял руку, в поле зрения появилась высокая фигура Алиссона Беккера. То, что случилось дальше, было маловероятным. Выполнен стандарт, вверх взмыл "Человек в черном", и внезапно наступила свистопляска», — описывает драматичный момент на страницах Daily Mail Доминик Кинг.

«Алиссон выпрыгнул, как современный Джон Тошак, рассчитав свой прыжок к совершенству и установив самый приятный контакт с подачей Трента, неумолимо отправив мяч в верхний угол ворот "Вест Бромвича". Впервые за 129-летнюю историю "Ливерпуля" голкипер забил мяч.

Можно только представить себе, что творилось бы на стадионе с фанатами внутри, но скамейка запасных гостей сделала все возможное, чтобы создать атмосферу, шум и безумие празднования, показывая, что именно было на кону».

Вопрос выхода в Лигу чемпионов — в руках «Ливерпуля»

«Этот потрясающий момент дает мерсисайдцам всего один балл отставания сразу позади "Челси", который идет на четвертом месте, и три очка отставания от занимающего третью позицию "Лестера" с двумя турами до конца чемпионата», — отмечает в материале BBC Фил Доукс.

«То, что "Синие" и "Лисы" встретятся в следующем туре АПЛ, дает команде Клоппа огромную возможность взять под собственный контроль свою судьбу в гонке за Лигу чемпионов, когда они отправятся в Бернли в среду. Фирмино попал в каркас, гол Мане отменили из-за офсайда, другие также упускали моменты — все выглядело так, будто "Красные" упустили свой шанс, но большой момент Аллисон вернул их в гонку».

Алиссон посвятил голу недавно умершему отцу

«Когда радостная и неверящая своим глазам толпа рассеялась, игроки "Ливерпуля" отходили назад и все еще демонстрировали удивление из-за невероятности всего этого, Алиссон остался стоять на коленях на траве и благодарить небеса», — пишет на страницах The Times Пол Джойс.

«Его драматическое вмешательство было посвящено его отцу, которого он потерял в феврале. Конечно, слезы, сопровождавшие его после финального свистка, спустя секунды обнажили эмоции изможденного игрока. Но благодаря ошеломляющему позднему голу вратаря в чужой штрафной соперника вера "Ливерпуля" укрепилась до такой степени, что кажется, что судьба теперь с ними».