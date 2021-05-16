Каспер на высоте. «Лестер» впервые в истории завоевал Кубок Англии

В 140-м финале Кубка Англии «Лестер» обыграл «Челси» со счетом 1:0 и впервые за более чем 130-летнюю историю существования стал победителем этого турнира.

Его более прославленные соперники из Лондона стремились к девятому триумфу, который позволил бы им занять третье место в списке лучших клубов в истории соревнования, на фоне ожидания напряженной игры на «Уэмбли».

Такой она и получилась. Фактически, потребовалась частичка индивидуального блеска от лучшего игрока матча Юри Тилеманса (плюс два чудесный сейва от Каспера Шмейхеля), чтобы положить конец долгому ожиданию кубковой славы «Лестера» и обречь «Челси» на второе подряд поражение в финале, сделав их первой командой, которую постигла такая судьба со времен «Ньюкасла» в конце 1990-х.

Обозреватель Squawka Мохамед Моалим предлагает нам пять важных вещей, которые мы узнали после этой встречи.

1. Осторожное начало

Многие, в том числе футбольный эксперт BBC Алан Ширер, предсказывали, что моментов в этой игре будет мало, хотя очень немногие ожидали безголевого первого тайма. По мере приближения перерыва ни одна из команд не нанесла ни единого удара в створ ворот, и ни одна из линий обороны не была мучительно растянута, хотя защитники «Лестера» должны были быть наказаны, если на поле был Тимо Вернер из прошлого сезона.

«Лондонский "Челси" создал один или два опасных момента», — отметил Ширер в перерыве между таймами. — «Им нужно немного усилить контроль Мэйсона Маунта во втором тайме, но я не думаю, что они сильно изменятся».

Поскольку обе команды ушли на перерыв без голов, этот финал Кубка Англии стал первым, в котором не было голов в первом тайме, с тех пор, как в 2016 году «Кристал Пэлас» встречался с «Манчестер Юнайтед». Чтобы выиграть со счетом 2:1, «красным дьяволам» тогда пришлось играть в дополнительное время.

2. Громогласный Тилеманс

Игра нуждалась в оживлении, и сразу после часовой отметки настал момент, который Юри Тилеманс никогда не забудет. Даже до того, как он эффектно вывел «Лестер» вперед, он, несомненно, был лучшим игроком.

«Юри Тилеманс, вероятно, был лучшим игроком на поле. Он так здорово распоряжался мячом», — сказал в своем комментарии Джермейн Дженас. Его стремление было вознаграждено, когда мяч после яростного удара с дальней дистанции пролетел мимо беспомощного Кепы. «Блестящий удар блестящего игрока», — добавил Дженас.

Тилеманс стал не только третьим бельгийцем, забившим в финале Кубка Англии после Эдена Азара (2018) и Кевина Де Брейне (2019), но и первым игроком «Лестера», сделавшим это после Кена Кейворта, отличившегося в 1963 году. Однако, в отличие от современной команды, «лисы» тогда не взяли трофей, уступив «Манчестер Юнайтед» 1:3.

3. Противодействие угрозе от Варди

Не нужно быть ученым или невероятным футбольным стратегом, чтобы осознавать, кто является наибольшей атакующей угрозой в составе «Лестера». В последнее время Келечи Ихеаначо был неотразим, забив 15 голов в 19 матчах во всех турнирах. Тем не менее, есть веские аргументы в пользу того, что Джейми Варди по-прежнему заставляет команду из Восточного Мидленда быть среди лидеров. Его история превращения из грязи в князи хорошо известна, как и неумолимые движения Варди, особенно когда он играет на плече последнего защитника.

Он, возможно, больше не весенний цыпленок, но Тухель не стал недооценивать девятого номера «Лестера» и применил интересное тактическое решение выставить Риса Джеймса вправо среди тройки центральных защитников. Необычная позиция для Джеймса, учитывая, где он преимущественно играл в этом сезоне, но сказать, что это новая роль для англичанина было бы немного неточно. Джеймс часто использовался в этой роли во время блестящей молодежной карьеры, и многие ведущие игроки FIFA 21 фактически ставят его на позицию «правый центрбек».

Помимо общего результата, использование Джеймса принесло Тухелю некоторые дивиденды, поскольку он регулярно следовал за Варди, держа в напряжении бомбардира из Шеффилда. Несмотря на итоговое поражение, можно сказать, что молодой английский защитник не подвел.

4. Каспер на высоте

Как только «синие» оказались в роли догоняющих, можно было ожидать ответа от этой команды мирового класса, и сказать, что они не вернулись в бой, было бы преуменьшением. Однако следует отдать должное подопечным Брендана Роджерса. Психически неподготовленная команда капитулировала бы под таким давлением, но только не этот «Лестер» и, в частности, Каспер Шмейхель.

Он невероятным образом отразил удар бывшего партнера по команде Бена Чилуэлла за 13 минут до того, как совершил еще более невероятный сейв, лишивший Мэйсона Маунта дара речи. Ширер сразу же заявил о «двух сейвах мирового уровня», в то время как Гари Линекер описал его как «человека, который всегда на высоте в самые важные моменты», а позже добавил: «Каким же великим капитаном он является для этой команды».

Вряд ли можно подвергать сомнению высказывания Линекера, учитывая его приверженность «Ливерпулю». «Каспер Шмейхель — отличный игрок в больших матчах. Он был великолепен в этом сезоне. Возможно, лучший вратарь страны в этом сезоне? Я не знаю».

Его мнение разделил бывший левый защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул. «Я действительно думаю, что его недооценивают. О нем не говорят так часто, как о некоторых других вратарях в Европе», — добавил он.

Перед субботним финалом Шмейхель рассказал о том, что его манчестерская ДНК помогла ему сформировать трудовую этику: «Когда я решил стать профессиональным футболистом, мой отец сказал мне, что люди будут судить тебя заранее и будут иметь предвзятое мнение, так что тебе будет намного труднее, чем кому-либо другому, поэтому придется работать усерднее».

«Это уже было в моей ДНК, потому что я видел с юных лет, что если ты хочешь достичь определенного уровня, то должен приложить усилия», — продолжил датчанин. — «В детстве я смотрел на Эрика Кантона, и он выглядел как гигант, такая была у него аура. Я даже боялся его, хотя он был таким милым парнем. Просто наблюдая за молодежью — братьями Невиллами, Полом Скоулзом, Ники Баттом, Дэвидом Бекхэмом — их голодом, их энтузиазмом, я понимал, что нужно делать мне».

5. По стопам Ферги

Когда в 2002 году был открыт Зал славы английского футбола, одним из первых тренеров, включенным в него, стал Алекс Фергюсон. И это правильно, учитывая, чего он достиг с тех пор, как «Манчестер Юнайтед» назначил его менее чем за два десятилетия до этого. Сегодня он остается единственным тренером, завоевавшим чемпионский титул в Англии и Шотландии. Трудно представить, что кто-то сможет повторить этот подвиг (наблюдаем за Стивеном Джеррардом), но накануне одно из его достижений все же удалось повторить.

Наставник «Лестера» Роджерс дважды выигрывал Кубок Шотландии с «Селтиком» (2017 и 2018). После минувшей игры он стал первым тренером, выигравшим и английский, и шотландский Кубки, после Фергюсона, который завоевал четыре титула Кубка Шотландии с «Абердином» и пять титулов Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».