Бедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул

«Барса» стала бедствием
Корреспондент El Mundo Франсиско Кабезас обратил внимание на тот факт, что нынешнюю «Барселону» серьезно ранит даже малейшая неудача.
«Сейчас "Барселона" ассоциируется с бедствием. Поражение от "Сельты", возможно, уже не имело такого большого значения, ведь надежды на чемпионство во многом пропали еще после матча с "Гранадой". Просто неудача на "Камп Ноу" оставляет свой неприятный след. Посмотрите, как Месси покидал стадион, не зная, что делать дальше. Присмотритесь к парализованному тер Стегену, который будто отказывается верить в происходящее. Заметьте, как Гризманн и Дембеле на скамейке окунулись в суровую реальность.
"Камп Ноу" излучал грусть еще до начала матча. На улице команду никто не ждал. С пустых трибун не раздавались крики ободрения, ну или хотя бы крики упреков. Месси вышел на поле, ничего не сказав о продлении контракта. Тер Стеген в последнее время — заблудшая душа, тренер тоже. Рональду Куману пока не суждено стать иконой. Его недостатки многочисленны. Он тренер старого образца. Но оставлять без ответа вопрос о его будущем, пока команда все еще может стремиться к большему, чем просто безразличие, — не лучшая идея.
Схема "Барселоны" на матч против "Сельты" была настолько очевидной, что ее легко было предугадать. Нынешняя команда в целом преследует добрые намерения. Иногда она даже играет хорошо. Во многом потому, что Бускетс восстал против времени.
Однако "Барселона" так нестабильна, так сбивает с толку и настолько хрупка, что любая неудача сильно ранит ее. Она слишком часто терпит неудачи в атаке, независимо от того, насколько высока результативность Месси. И она продолжает неудачно играть в защите, как бы Куман ни защищал свою схему с тремя центральными защитниками», — пишет Кабезас.
Символ уходящей эпохи
Обозреватель AS Хуан Круз сосредоточил свое внимание на голе «Барселоны», который организовали Серхио Бускетс и Лионель Месси.
«Результативный пас Бускетса на Месси, который завершился голом "Барселоны", возможно, стал символом уходящей эпохи.
Бускетс — это интеллект, унаследованный от Хави и Иньесты. Оба этих футболиста в свое время сделали команду Гвардиолы лучше. Иньеста своей скоростью и дриблингом вызывал головокружения у защитников, а Хави своим смелым взглядом всегда находил открытых партнеров у чужих ворот.
Затем Луис Суарес вернул воспоминания о героических временах Эленио Эрреры. Месси же был своеобразным астероидом, который вынуждал "Барсу" подстраиваться под свою форму, свои преимущества и недостатки.
Так что гол, который они вместе организовали до того, как "Барса" потерпела поражение, можно назвать предпоследним симптомом прощания. Да, теоретически они еще могут играть вместе, у них есть все качества, чтобы тянуть на себе эту разрушенную команду. Но психологически они уже не те.
Теперь даже не интересно, что произойдет с Куманом. Останется Месси или уйдет — это больше вопрос для простых болельщиков, чем вопрос для анализа сегодняшнего настроения "Барсы".
Каталонцы проиграли вчера, но в целом они проиграли давно, просто лишь накануне им об этом напомнили вновь», — подчеркивает Круз.
Одна из худших команд на финальном отрезке
Журналист Marca Кристина Наварро посчитала очки, набранные командами в пяти последних турах, и обнаружила, что «Барселона» занимает лишь 16-е место, что можно назвать катастрофой для претендента на титул.
«Мало кто из болельщиков мог представить, что после того, как "Барселона" выиграет Кубок Испании, она потерпит такую неудачу в Ла Лиге. Каталонцы, казалось, были настроены на серьезную борьбу, но поражение от "Гранады" оказалось очень тяжелым ударом. Настолько тяжелым, что, если взять лишь результаты последних пяти туров, то "сине-гранатовые" предстанут не в лучшем виде.
Выстроив турнирную таблицу, мы заметим, что "Барселона" будет лишь 16-й — очень слабый багаж для команды, которая, казалось, находится в борьбе за титул. Ее даже считали фаворитом, но матч против "Гранады" оказался началом конца.
Каталонцы проиграли андалузцам, выиграли в Валенсии, сыграли вничью с "Атлетико" и "Леванте", а в воскресенье попрощались с титулом Ла Лиги, проиграв дома "Сельте". Таким образом, пять набранных очков из 15 возможных — повторение результата "Атлетика". И лишь немного позади "Осасуна" (4 очка), "Гранада" (3), "Леванте" (2) и "Вильядолид" (2).
"Барселона" растеряла все свои возможности на этом последнем отрезке сезона. У нее было три реальных шанса возглавить гонку лидеров, но она этого не сделала. Более того, прямые конкуренты в борьбе за титул потерпели меньше неудач. "Реал" — второй по набранным очкам за последние пять туров (11), а "Атлетико" — третий (10)», — напоминает Наварро.
Очередное достижение Месси
Автор Mundo Deportivo Габриэль Санс отыскал позитив в проигранном матче, отметив, что Лионель Месси забил свой 30-й гол в сезоне.
«Лео Месси сделал это снова. В девятый раз за карьеру. В очередной раз аргентинец завершил чемпионат минимум с 30 забитыми мячами. Тот гол, забитый в ворота "Сельты", не помог победить и продолжить борьбу за титул, но помог покорить планку, которую трудно превзойти нынешним поколениям.
Завершить чемпионат с минимум 30 голами — непростая задача. До того, как в последние годы наблюдался бум результативности, бомбардиры редко забивали больше 30 мячей. Перед сезоном 2007/2008 нам пришлось бы вернуться в Ла Лигу 1996/97, когда Роналдо из "Барселоны" забил 34. И если к этой отметке было сложно подобраться один или два раза, то что говорить о девяти.
Месси впервые достиг 30 голов за сезон под руководством Пепа Гвардиолы, когда выступал на позиции ложной девятки. Он забил 34, а еще через сезон — 31, чтобы достичь вершины в кампании 2011/12 с 50 голами.
За тур до завершения чемпионата Месси уже оформил восьмой по счету и пятый подряд Пичичи, превзойдя достижения Уго Санчеса и Альфредо Ди Стефано», — отмечает Санс.