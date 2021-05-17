Бедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул

«Барселона» в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры потерпела поражение от «Сельты» со счетом 1:2. На гол Лионеля Месси галисийцы ответили дублем Санти Мины. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

«Барса» стала бедствием

Корреспондент El Mundo Франсиско Кабезас обратил внимание на тот факт, что нынешнюю «Барселону» серьезно ранит даже малейшая неудача.

«Сейчас "Барселона" ассоциируется с бедствием. Поражение от "Сельты", возможно, уже не имело такого большого значения, ведь надежды на чемпионство во многом пропали еще после матча с "Гранадой". Просто неудача на "Камп Ноу" оставляет свой неприятный след. Посмотрите, как Месси покидал стадион, не зная, что делать дальше. Присмотритесь к парализованному тер Стегену, который будто отказывается верить в происходящее. Заметьте, как Гризманн и Дембеле на скамейке окунулись в суровую реальность.

"Камп Ноу" излучал грусть еще до начала матча. На улице команду никто не ждал. С пустых трибун не раздавались крики ободрения, ну или хотя бы крики упреков. Месси вышел на поле, ничего не сказав о продлении контракта. Тер Стеген в последнее время — заблудшая душа, тренер тоже. Рональду Куману пока не суждено стать иконой. Его недостатки многочисленны. Он тренер старого образца. Но оставлять без ответа вопрос о его будущем, пока команда все еще может стремиться к большему, чем просто безразличие, — не лучшая идея.

Схема "Барселоны" на матч против "Сельты" была настолько очевидной, что ее легко было предугадать. Нынешняя команда в целом преследует добрые намерения. Иногда она даже играет хорошо. Во многом потому, что Бускетс восстал против времени.

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» Вечно это с нами происходит. Мы превосходили соперника, доминировали, но стоило ему один раз дойти до ворот... Один раз! Причем гол забит дальним ударом! Вообще, если проанализировать голы, которые мы пропустили, то станет очевидно, что нам не повезло. В конце мы вдесятером рисковали, и удачи нам не хватило. Мы выдохлись к заключительному отрезку и психологически ослабли. Вопросы о моем будущем — не ко мне. Месси сегодня показал свое умение забивать, это очень важно. Я надеюсь, что он провел не последний матч на «Камп Ноу».

Однако "Барселона" так нестабильна, так сбивает с толку и настолько хрупка, что любая неудача сильно ранит ее. Она слишком часто терпит неудачи в атаке, независимо от того, насколько высока результативность Месси. И она продолжает неудачно играть в защите, как бы Куман ни защищал свою схему с тремя центральными защитниками», — пишет Кабезас.

Символ уходящей эпохи

Обозреватель AS Хуан Круз сосредоточил свое внимание на голе «Барселоны», который организовали Серхио Бускетс и Лионель Месси.

«Результативный пас Бускетса на Месси, который завершился голом "Барселоны", возможно, стал символом уходящей эпохи.

Бускетс — это интеллект, унаследованный от Хави и Иньесты. Оба этих футболиста в свое время сделали команду Гвардиолы лучше. Иньеста своей скоростью и дриблингом вызывал головокружения у защитников, а Хави своим смелым взглядом всегда находил открытых партнеров у чужих ворот.

Затем Луис Суарес вернул воспоминания о героических временах Эленио Эрреры. Месси же был своеобразным астероидом, который вынуждал "Барсу" подстраиваться под свою форму, свои преимущества и недостатки.

Так что гол, который они вместе организовали до того, как "Барса" потерпела поражение, можно назвать предпоследним симптомом прощания. Да, теоретически они еще могут играть вместе, у них есть все качества, чтобы тянуть на себе эту разрушенную команду. Но психологически они уже не те.

Теперь даже не интересно, что произойдет с Куманом. Останется Месси или уйдет — это больше вопрос для простых болельщиков, чем вопрос для анализа сегодняшнего настроения "Барсы".

Каталонцы проиграли вчера, но в целом они проиграли давно, просто лишь накануне им об этом напомнили вновь», — подчеркивает Круз.

Одна из худших команд на финальном отрезке

Журналист Marca Кристина Наварро посчитала очки, набранные командами в пяти последних турах, и обнаружила, что «Барселона» занимает лишь 16-е место, что можно назвать катастрофой для претендента на титул.

«Мало кто из болельщиков мог представить, что после того, как "Барселона" выиграет Кубок Испании, она потерпит такую неудачу в Ла Лиге. Каталонцы, казалось, были настроены на серьезную борьбу, но поражение от "Гранады" оказалось очень тяжелым ударом. Настолько тяжелым, что, если взять лишь результаты последних пяти туров, то "сине-гранатовые" предстанут не в лучшем виде.

Выстроив турнирную таблицу, мы заметим, что "Барселона" будет лишь 16-й — очень слабый багаж для команды, которая, казалось, находится в борьбе за титул. Ее даже считали фаворитом, но матч против "Гранады" оказался началом конца.

Каталонцы проиграли андалузцам, выиграли в Валенсии, сыграли вничью с "Атлетико" и "Леванте", а в воскресенье попрощались с титулом Ла Лиги, проиграв дома "Сельте". Таким образом, пять набранных очков из 15 возможных — повторение результата "Атлетика". И лишь немного позади "Осасуна" (4 очка), "Гранада" (3), "Леванте" (2) и "Вильядолид" (2).

"Барселона" растеряла все свои возможности на этом последнем отрезке сезона. У нее было три реальных шанса возглавить гонку лидеров, но она этого не сделала. Более того, прямые конкуренты в борьбе за титул потерпели меньше неудач. "Реал" — второй по набранным очкам за последние пять туров (11), а "Атлетико" — третий (10)», — напоминает Наварро.

Очередное достижение Месси

Автор Mundo Deportivo Габриэль Санс отыскал позитив в проигранном матче, отметив, что Лионель Месси забил свой 30-й гол в сезоне.

«Лео Месси сделал это снова. В девятый раз за карьеру. В очередной раз аргентинец завершил чемпионат минимум с 30 забитыми мячами. Тот гол, забитый в ворота "Сельты", не помог победить и продолжить борьбу за титул, но помог покорить планку, которую трудно превзойти нынешним поколениям.

Завершить чемпионат с минимум 30 голами — непростая задача. До того, как в последние годы наблюдался бум результативности, бомбардиры редко забивали больше 30 мячей. Перед сезоном 2007/2008 нам пришлось бы вернуться в Ла Лигу 1996/97, когда Роналдо из "Барселоны" забил 34. И если к этой отметке было сложно подобраться один или два раза, то что говорить о девяти.

Месси впервые достиг 30 голов за сезон под руководством Пепа Гвардиолы, когда выступал на позиции ложной девятки. Он забил 34, а еще через сезон — 31, чтобы достичь вершины в кампании 2011/12 с 50 голами.

Жорди Альба Защитник «Барселоны» Первый тайм мы провели очень хорошо, у соперника почти не было шансов. Но все же он забил из-за пределов штрафной. После этого ситуация вышла из-под контроля. Мы не выиграли четыре важных матча — это позор. Виноваты мы, игроки. Именно мы не добились победы. Надеюсь, это не последняя игра Месси дома. Хотя решение принимать ему

За тур до завершения чемпионата Месси уже оформил восьмой по счету и пятый подряд Пичичи, превзойдя достижения Уго Санчеса и Альфредо Ди Стефано», — отмечает Санс.