Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»

В воскресенье, 16 мая, 30-м туром закончился сезон РПЛ 2020/21. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит», московский «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а завоевавший бронзу «Локомотив» — в групповом этапе Лиги Европы. Понижение в ФНЛ заработали по итогам сезона «Тамбов» и «Ротор».

«Зенит» — чемпион третий год подряд

Петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России третий раз подряд — и каждый раз с Семаком у руля. Такое — три и более чемпионств подряд — в нашем футболе удавалось только «Спартаку» Олега Романцева.

Несмотря на то, что и у сине-бело-голубых были непростые турнирные отрезки, а игра «Зенита» стала более предсказуемой для конкурентов, запаса прочности у клуба хватает, чтобы довольно уверенно пройти всю дистанцию к медалям.

В последнем туре «Зенит» полностью российским составом разнес «Тамбов» (5:1), а Артем Дзюба сделал «покер», наколотив больше 200 голов за карьеру.

Наверняка, ресурсов питерского клуба хватит, чтобы быть явным фаворитом в борьбе за медали в следующих сезонах. И в этом проблема — РПЛ грозит превращение в лигу, где есть «Зенит» и все остальные, что приведет к неизбежной деградации турнира.

Ну а «Зениту» пора начать показывать себя и на международной арене, где в последние годы он не блещет.

«Спартак» — в Лиге чемпионов, «Локомотив» — в Лиге Европы

В прошлом сезоне красно-белые были седьмыми — очевидный прогресс команды и Доменико Тедеско налицо. Осенний и зимний отрезок «Спартак» провел наступая на пятки «Зениту», а в какой-то момент и забравшись на первую строку таблицы.

Причем нельзя сказать, что результат был сильно по игре — командного мастерства красно-белые не демонстрировали, но хватало желания и характера, приправленных удачей, как в знаменитый чемпионский сезон Каррреры.

Весной красно-белые начали безнадежно отставать от сине-бело-голубых, но вторую строчку за собой сумели удержать, в последних трех турах добиваясь результата, забивая решающие голы уже ближе к финальному свистку.

А «Локомотиву» остается пенять лишь на самого себя. И речь даже не об унизительном разгроме в Петербурге (к разгромам в этом сезоне «Локо» не привыкать), или о потерянных в дерби с «Динамо» важнейших двух очках.

В первую очередь сказался осенний провал «железнодорожников», болтавшихся в нижней части таблицы после раздаренных в матчах с «Уралом», «Ахматом», «Ротором» и прочими «Химками» очков.

Календарь и таблица РПЛ

Даже весеннее преображение команды не смогло вытянуть «Локо» из той ямы, в которую команда загнала себя осенью. Тем не менее победа в Кубке России и путевка в Лигу Европы стали для парней Марко Николича отличным утешительным призом.

«Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций

Казанцы заскочили буквально на подножку еврокубкового поезда, сумев в последнем туре сравнять счет в матче с «Ротором» уже в компенсированное время — Джордже Деспотович реализовал одиннадцатиметровый на 90+3 минуте.

И вот, спустя шесть лет «Рубин» возвращается в еврокубки , закончив сезон с лучшим результатом за последние десять лет — 53 очка, 4-е место. Гендиректор клуба Рустем Сайманов вряд ли жалеет о том, что уговорил Леонида Слуцкого вернуться к работе в России.

Кварацхелия, Абильдгор, Макаров, Деспотович, Самошников и Дюпин — герои сезона, проявившие себя там, где другие теряли очки. Казанцы выдержали два матча с «Зенитом» и одержали две победы.

Вот только все ли останутся в команде к следующему сезону? Не растащат ли лидеров «Рубина», как это случилось с «Ростовом»? Если костях сохранить удастся, команда Слуцкого может побороться за медали.

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«Сочи» в прошлом сезоне боролся за выживание, а в следующем — будет дебютировать в еврокубках. Ничего себе прогресс у команды Федотова.

Благодаря поставленной игре команда из ветеранов прошла сезон успешнее, чем «Краснодар» и оказалась выше в таблице, чем «Динамо», «Ростов» и ЦСКА.

Теперь, чтобы успешно дебютировать в Лиге конференций, южанам нужно искать замену уходящему в ЦСКА Заболотному.

ЦСКА впервые за 20 лет пропустит сезон в Европе

А так все хорошо начиналось — ЦСКА после перехода под контроль ВЭБа провел рекордную трансферную кампанию: Бруно Фукс, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч и Бахтиер Зайнутдинов.

ЦСКА стал победителем первого круга и в какой-то момент серьезно задумывался о чемпионстве. Но что в итоге? Из всех дорогостоящих покупок заиграла лишь самая дешевая — ростовский универсал Зайнутдинов.

Очередной спад армейцев начался еще осенью, ЦСКА продолжил валиться весной, в итоге проиграл всем конкурентам. В команде не было четкого управления — Гончаренко ссорился с Овчинниковым.

В итоге оба были отправлены в отставку, но при Ивице Оличе лучше не стало (разве что Эджуке начал приносить больше пользы, чем вреда) — на команду сильно влияли травмы, а Влашич потерял мотивацию.

Закончилось все поражением в решающем дерби с «Динамо», и впервые с сезона-2001/02 красно-синих не будет вообще ни в каких еврокубках, даже в отборочном турнире слабейшего из них — Лиги конференций.

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Зато у Ивицы Олича будет больше времени выстроить новую команду.

Удивления: приятные и не очень

«Динамо» в этом сезоне также осталось без еврокубков, что вряд ли можно считать положительным результатом, тем более, что при Сандро Шварце сюжет сезона похож на выступление команды при Хохлове и при Новикове: ключевые матчи проигрывались, а результативность со временем сходила на нет.

Тем не менее, выступление молодой команды «Динамо», особенно в концовке сезона, оставило приятное впечатление. Если немцу удастся подтянуть оборону, в следующем сезоне бело-голубые могут побороться за медали.

От кадровой политики в межсезонье будет зависеть очень многое. И важно не забывать, что второй сезон у ярко дебютировавших молодых игроков выдается сложным.

«Химки», которые никак не могли решить, хотят ли они играть в РПЛ, начали сезон со скандала, расставшись с Сергеем Юраном. Его сменщик тоже не засиделся на своем месте — после восьми туров команда плелась на 15-м месте без побед.

Неудивительно, что 2:7 от «Краснодара» стали последней каплей, которая привела к увольнению Дмитрия Гунько. После прихода Игоря Черевченко химчане резко прибавили и финишировали восьмыми, а сам специалист неоднократно признавался лучшим тренером месяца.

Проваливший концовку сезона «Ростов» не очень удивил, учитывая, что в межсезонье команда лишилась половины состава.

Удивило скорее то, что Карпин, который был вынужден был задействовать большую группу молодых новичков, сумел добиться результата в первой половине сезона и едва не ушел на зимний перерыв на втором месте.

К сожалению, на весь сезон заряда у дончан не хватило, и в последних турах команда буквально рассыпалась на части. Посмотрим, что Валерий Карпин построит в межсезонье из остатков былой роскоши (а летом клуб рискует потерять еще пару лидеров).

«Краснодар» весь сезон болтался в районе экватора таблицы, то чуть опускаясь к зоне вылета, то поднимаясь в верхнюю половину.

Марада Мусаева долгое время спасала его лояльность и покладистость к решениям Сергея Галицкого, а также то, что «Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«Быки» стали единственным российским клубом, победившим на групповой стадии еврокубка, заняли третье место в своей группе и попали в Лигу Европы.

Но весну, команда провалила, получив 1:6 от «Спартака», вылетев из Кубка России (от «Сочи») и Лиги Европы (от загребского «Динамо»). Финальной точкой Мусаева стали домашние 0:5 от «Ахмата».

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Правда при сменившем его Викторе Гончаренко ситуация не сильно улучшилась — «Краснодар» закончил сезон ни шатко, ни валко, а оценивать работу нового тренера можно будет только по итогам сезона следующего.

«Ротор» и «Тамбов» покинули РПЛ

«Тамбов», получив пять мячей от «Зенита» в последнем туре, распрощался с Премьер-лигой, а также и с футболом. Клуб прекращает свое существование.

По хорошему, это должно было произойти еще в зимний перерыв, но РПЛ и РФС зачем-то решили гальванизировать труп клуба, не имеющего ни стадиона, ни финансирования, и собрали новую команду «миру по нитке».

В итоге, как и ожидалось, «волки» послужили поставщиками очков для всех соперников, да еще и умудрились вляпаться в скандал с игрой своих новичков-футболистов на тотализаторе.

«Ротор» тоже не потянул Премьер-лигу по классу, хотя сражался за выживание до последнего тура, а вылетел — со скандалом.

По регламенту все матчи 30-го тура РПЛ должны были начаться в одно время. Но этого не произошло, так как в Уфе оказалось слишком жарко — термометры на поле показывали +40 градусов.

Начало игры пришлось отложить и «Уфа» с «Арсеналом» начали свой матч, зная итог встречи «Рубин» — «Ротор» (1:1). В такой ситуации «Уфе» достаточно было не проиграть, чтобы обе команды сохранили прописку в РПЛ, а «Ротор» вылетел в ФНЛ.

Как и следовало ожидать, результат оказал именно таким, какой устроил «Уфу» и «Арсенал». Руководство «Ротора» негодует и намерено судиться, но перспектив у них, разумеется, никаких. Повезет в следующий раз.