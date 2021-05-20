Почеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» со счетом 2:0 в финальном матче Кубка Франции. На 19-й минуте Мауро Икарди вывел парижан вперед, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе. Победную точку поставил уже сам Мбаппе на 81-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Первый крупный трофей Почеттино

Журналист Le Parisien Доминик Северак заметил, что для главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино этот трофей стал самым престижным в карьере.

«Шампанское подождет до воскресенья, если придет большое счастье, но Кубок уже в кармане, и перед поездкой в Брест можно попробовать хотя бы немного бретонского шушена.

С 2015 года "Пари Сен-Жермен" регулярно побеждает в Кубке Франции, если не считать неудачу против "Ренна" в 2019-м. В этот раз он вновь везет домой трофей, который стал для главного тренера Маурисио Почеттино самым престижным в карьере.

Килиан Мбаппе, у которого дома есть целая комната для трофеев, добавил еще один в свою коллекцию. Теперь у него больше десяти различных кубков, не считая индивидуальных призов.

И снова чемпион мира был на первых ролях. Он воспользовался неуверенной игрой Акселя Дисаси и практически организовал готовый гол для Мауро Икарди, который хоть и движется как товарные поезд, но не теряет навыков перед чужими воротами.

Уже в сумерках Мбаппе отличился сам после отличной передачи Ахнеля Ди Марии, которую можно назвать футбольным искусством.

В этом финале без грандиозного зрелища "Пари Сен-Жермен" был вынужден сопротивляться "Монако", лучше пользуясь мячом практически на всех участках поля. А если у парижан и случались редкие сбои, то Навас приходил на помощь, успокаивая порывы княжеской команды», — замечает Северак.

Мбаппе осветил финал

Корреспондент L’Equipe Дамьен Дегор выделил в составе парижан Килиана Мбаппе, чье присутствие на поле оказалось ключевым.

«Это не тот финал Кубка Франции, который войдет в историю футбола или хотя бы в современную историю, но он точно будет записан в актив "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона.

Сцены радости парижан посреди поля после финального свистка выдавали их счастье так же, как и облегчение от того, что они все-таки завоевали первый трофей в этой кампании.

"Монако", у которого была прекрасная возможность завоевать Кубок спустя 30 лет, так и не смог переломить ход плохо начавшегося вечера.

Часто говорят, что финалы принадлежат великим игрокам. Если это так, то Мбаппе еще раз показал, почему он так важен для "Пари Сен-Жермен". Он был действительно единственным футболистом, кто осветил этот матч своим контролем мяча, ускорениями, этим гениальным ударом в перекладину с 30 метров, а затем и великолепным голом, которым поставил победную точку.

В целом сложно сказать, что парижане играли намного лучше "Монако", но у них был игрок, который создал различие, тогда как у "монегасков" такого героя не нашлось. Кроме того, опыт "ПСЖ" в такой вечер позволил команде справиться со своими слабостями, небольшими техническими недостатками и выжить в неуклюжести соперников», — подчеркивает Дегор.

Очередной промах «Монако»

Редакция газеты Monaco Matin обратила внимание на тот факт, что «Монако» не может выиграть Кубок Франции вот уже 30 лет.

«Столкнувшись со скромным по составу "Пари Сен-Жермен", у "Монако" не хватило ни таланта, ни возможностей включиться в игру и завоевать этот трофей, который ускользал от клуба в течение 30 лет.

Среди неудачной даты проведения, отсутствия публики и очень слабого шоу со стороны обеих команд, на самом деле было трудно представить, что мы действительно наблюдаем за финалом Кубка Франции.

Однако неизменным остается то, что в конечном итоге здесь всегда побеждает "Пари Сен-Жермен", даже если он так скучен, как накануне вечером», — говорится в статье.

Бен Йеддер не оправдал ожиданий

Журналисты Ouest-France попытались разобраться в причинах неудачи «Монако» и заявили, что Виссам Бен Йеддер сыграл не на привычном уровне.

«Нехватка опыта, стресс или общая усталость? Первые десять минут финала задали тон всей игры "Монако": ошибки в передачах, неуклюжая работа с мячом, потери, которых можно было избежать. Например, как в случае с Акселем Дисаси — главным виновником первого пропущенного мяча, после которого "монегаски" выглядели парализованными.

Во втором тайме, когда у "монегасков" было больше владения мячом и больше моментов, всегда выделялись одни и те же проблемы: неудачные кроссы, нестандартное позиционирование, удары мимо ворот. В отличие от терпеливого "Пари Сен-Жермен", "Монако" упустил свои моменты у чужих ворот, за что и поплатился.

Также к этому матчу не в лучшей форме подошел Виссма Бен Йеддер, от которого ждали многого после вызова в сборную Франции. Он забивал едва ли не каждые выходные в чемпионате, но в этот раз не сумел найти свое место и свой ритм.

Теперь Бен Йеддеру нужно как можно быстрее восстановиться перед финальным туром Лиги 1 и выездом на чемпионате Европы», — отмечается в издании.