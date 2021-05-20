ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Почеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции

    Гол и результативная передача Килиана Мбаппе огорчили «Монако»

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • 17:48
    • Сборная России начала подготовку к Евро-2020
  • 16:22
    • Konami выпустила обновление для PES 2021, посвященное Евро-2020
  • 15:36
    • «Севилья» готова заплатить за Азмуна 17 миллионов евро
  • 15:22
    • Тедеско признался в симпатии к чемпионату Италии
  • 15:09
    • Капитан «Зенита» не включил Дзюбу в тройку лучших игроков сезона в РПЛ
  • 12:55
    • Рубен Диаш признан лучшим игроком года по версии английских журналистов
  • 12:46
    • Вендел может пропустить начало нового сезона
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе принимает поздравления
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе принимает поздравления
    «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» со счетом 2:0 в финальном матче Кубка Франции. На 19-й минуте Мауро Икарди вывел парижан вперед, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе. Победную точку поставил уже сам Мбаппе на 81-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Первый крупный трофей Почеттино

    Журналист Le Parisien Доминик Северак заметил, что для главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино этот трофей стал самым престижным в карьере.

    «Шампанское подождет до воскресенья, если придет большое счастье, но Кубок уже в кармане, и перед поездкой в Брест можно попробовать хотя бы немного бретонского шушена.

    С 2015 года "Пари Сен-Жермен" регулярно побеждает в Кубке Франции, если не считать неудачу против "Ренна" в 2019-м. В этот раз он вновь везет домой трофей, который стал для главного тренера Маурисио Почеттино самым престижным в карьере.

  • Кейн: лучшие варианты для развития карьеры
  • Куда перейдет лидер «Тоттенхэма»?
  • Сегодня

    • Килиан Мбаппе, у которого дома есть целая комната для трофеев, добавил еще один в свою коллекцию. Теперь у него больше десяти различных кубков, не считая индивидуальных призов.

    И снова чемпион мира был на первых ролях. Он воспользовался неуверенной игрой Акселя Дисаси и практически организовал готовый гол для Мауро Икарди, который хоть и движется как товарные поезд, но не теряет навыков перед чужими воротами.

    Уже в сумерках Мбаппе отличился сам после отличной передачи Ахнеля Ди Марии, которую можно назвать футбольным искусством.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В этом финале без грандиозного зрелища "Пари Сен-Жермен" был вынужден сопротивляться "Монако", лучше пользуясь мячом практически на всех участках поля. А если у парижан и случались редкие сбои, то Навас приходил на помощь, успокаивая порывы княжеской команды», — замечает Северак.

    Мбаппе осветил финал

    Корреспондент L’Equipe Дамьен Дегор выделил в составе парижан Килиана Мбаппе, чье присутствие на поле оказалось ключевым.

    «Это не тот финал Кубка Франции, который войдет в историю футбола или хотя бы в современную историю, но он точно будет записан в актив "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона.

    Сцены радости парижан посреди поля после финального свистка выдавали их счастье так же, как и облегчение от того, что они все-таки завоевали первый трофей в этой кампании.

    "Монако", у которого была прекрасная возможность завоевать Кубок спустя 30 лет, так и не смог переломить ход плохо начавшегося вечера.

  • Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»
  • Рассказываем, почему «Локомотив» и РЖД задумались о сносе своего стадиона
  • Вчера

    • Часто говорят, что финалы принадлежат великим игрокам. Если это так, то Мбаппе еще раз показал, почему он так важен для "Пари Сен-Жермен". Он был действительно единственным футболистом, кто осветил этот матч своим контролем мяча, ускорениями, этим гениальным ударом в перекладину с 30 метров, а затем и великолепным голом, которым поставил победную точку.

    В целом сложно сказать, что парижане играли намного лучше "Монако", но у них был игрок, который создал различие, тогда как у "монегасков" такого героя не нашлось. Кроме того, опыт "ПСЖ" в такой вечер позволил команде справиться со своими слабостями, небольшими техническими недостатками и выжить в неуклюжести соперников», — подчеркивает Дегор.

    Очередной промах «Монако»

    Редакция газеты Monaco Matin обратила внимание на тот факт, что «Монако» не может выиграть Кубок Франции вот уже 30 лет.

    «Столкнувшись со скромным по составу "Пари Сен-Жермен", у "Монако" не хватило ни таланта, ни возможностей включиться в игру и завоевать этот трофей, который ускользал от клуба в течение 30 лет.

  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
  • Кто заменит Кумана?
  • Вчера

    • Среди неудачной даты проведения, отсутствия публики и очень слабого шоу со стороны обеих команд, на самом деле было трудно представить, что мы действительно наблюдаем за финалом Кубка Франции.

    Однако неизменным остается то, что в конечном итоге здесь всегда побеждает "Пари Сен-Жермен", даже если он так скучен, как накануне вечером», — говорится в статье.

    Бен Йеддер не оправдал ожиданий

    Журналисты Ouest-France попытались разобраться в причинах неудачи «Монако» и заявили, что Виссам Бен Йеддер сыграл не на привычном уровне.

    «Нехватка опыта, стресс или общая усталость? Первые десять минут финала задали тон всей игры "Монако": ошибки в передачах, неуклюжая работа с мячом, потери, которых можно было избежать. Например, как в случае с Акселем Дисаси — главным виновником первого пропущенного мяча, после которого "монегаски" выглядели парализованными.

    Во втором тайме, когда у "монегасков" было больше владения мячом и больше моментов, всегда выделялись одни и те же проблемы: неудачные кроссы, нестандартное позиционирование, удары мимо ворот. В отличие от терпеливого "Пари Сен-Жермен", "Монако" упустил свои моменты у чужих ворот, за что и поплатился.

  • Идеальный реванш. «Челси» поставил «Лестер» на место
  • Все самое важное о втором за неделю матче между «Челси» и «Лестером»
  • Вчера

    • Также к этому матчу не в лучшей форме подошел Виссма Бен Йеддер, от которого ждали многого после вызова в сборную Франции. Он забивал едва ли не каждые выходные в чемпионате, но в этот раз не сумел найти свое место и свой ритм.

    Теперь Бен Йеддеру нужно как можно быстрее восстановиться перед финальным туром Лиги 1 и выездом на чемпионате Европы», — отмечается в издании.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сарагоса — Кастельон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры