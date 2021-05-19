«Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера

«Барселона» потеряла шансы на чемпионский титул в Испании, что усилило слухи о новом главном тренере команды. Изучаем главных кандидатов на замену нынешнему рулевому Рональду Куману.

1. Хави Эрнандес

Легендарный экс-полузащитник Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», но в нем есть пункт, который позволяет ему уходить в «Барселону», если есть соответствующее предложение. Это был фаворит экс-кандидата в президенты клуба Виктора Фонта на выборах, хотя у победившего Жоана Лапорты, похоже, его имя не фигурировало среди основных претендентов на замену Рональда Кумана.

Однако в последнее время все могло измениться, и каталонец был бы серьезным вариантом в качестве нового рулевого «блауграна». Это легенда, он знает свой дом, любит стиль игры и философию клуба, поэтому постарается вернуть его к лучшей «Барселоне» всех времен. Однако его большое «но» заключается в том, что вряд ли у него есть необходимый опыт, и его назначение несет в себе риск.

2. Гарсия Пимьента

Тренер второй команды провел несколько лет, выполняя исключительную работу в «Барселоне Б», и получил право быть одним из кандидатов на пост наставника первой команды.

Он знает клуб и его молодых игроков больше, чем кто-либо, и был бы идеальным рулевым коллектива, чтобы Илаиш, Араухо, Мингеса или Фати продолжали расти. У него нет имени, и его назначение не вызовет какого-либо «шока» в медиа, что играет против него, но он имеет условия и возможности, чтобы преуспеть с именитыми футболистами.

3. Микель Артета

Наставник «Арсенала» — еще один вариант, который волновал Лапорту на выборах. Какие и другие выше упомянутые альтернативы Куману, Артета знает клуб и любит хорошую игру.

Он учился у Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», и имеет более чем интересное будущее. Тем не менее, сезон в качестве рулевого лондонцев выдался не слишком удачным, и может быть, это не лучший момент, чтобы делать такую ставку.

4. Эрик тен Хаг

Голландец — еще одно из имен, которые держат в уме правление «Барселоны» и ее технический офис. В истории «Аякса» немногие тренеры добивались большего успеха, чем Эрик тен Хаг и философия его игры в лучших традициях Йохана Кройфа.

В мюнхенской «Баварии» он входил в тренерский штаб Гвардиолы и имеет много общего с каталонцем. Амстердам и Нидерланды становятся для него маленьким местом для своей реализации, поэтому это может быть тем моментом, чтобы возглавить каталонцев, хотя кажется, что он не фаворит.

5. Рональд Куман

Ни для кого не секрет, что голландец не стал бы первым, кого выбрал Жоан Лапорта, чтобы возглавить новый проект (в то время имя Юлиана Нагельсмана оказалось недоступным). Многие полагают, что лучший способ действий — это начать все сначала с нового долгосрочного назначения на должность наставника, чтобы направить команду в правильном направлении, чего еще не было при Кумане.

Было понятно, что «Барселона» будет далеко не в лучшем состоянии в этом сезоне, но все хотели видеть положительные признаки под руководства голландца, который показал признаки сомнительного управления игрой, отсутствия элитарного менталитета, а в некоторых местах — даже стиля футбола. Это не соответствует ДНК каталонцев.

Естественно, это поставило под вопрос его будущего, и, хотя уход специалиста не подтвержден, на сегодня видится нереальным, что тот останется.