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    Интриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ

    В большинстве ведущих европейских чемпионатов осталось сыграть один тур

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    Луис Суарес
    Сезон 2020/21 подходит к концу. В чемпионатах Испании, Италии, Германии и Франции осталось сыграть всего один тур, а в первенстве Англии — два. Предлагаем взглянуть на турнирные таблицы и найти там основные интриги.

    Английская Премьер-лига

    До завершения сезона в английской Премьер-лиге осталось два тура. На данном этапе мы уже можем назвать чемпиона, которым стал «Манчестер Сити», и три вылетевшие в Чемпионшип команды: «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Фулхэм».

    Главная интрига заключается в том, кто же в итоге попадет в топ-4, то есть получит право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Очевидно, что в сильнейшем клубном турнире сыграет «Сити», недавно к нему присоединился и «Манчестер Юнайтед».

    Реальную борьбу за третье, четвертое и пятое место ведут «Лестер» (66 очков), «Челси» (64 очка) и «Ливерпуль» (63 очка). В теории опередить «Челси» еще могут «Тоттенхэм» (59 очков) и «Вест Хэм» (59 очков), но поверить в это сложно.

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    • Итак, самый трудный график на финише сезона у «Лестера». «Лисы» в 37-м туре встретятся с «Челси», а в 38-м — с «Тоттенхэмом». Если они выиграют у «синих», как они это сделали в финале Кубка Англии, то билет в Лигу чемпионов будет в руках, а вот любой другой результат сохранит интригу до последнего тура.

    Что касается «Ливерпуля», то победы над «Бернли» и «Кристал Пэлас» почти наверняка позволят ему финишировать в топ-4, хотя при равенстве очков с кем-то из прямых конкурентов будут подсчитаны забитые и пропущенные мячи.

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    На Лигу Европы и Лигу конференций, помимо уже упомянутых команд, претендуют «Эвертон» и «Арсенал», хотя они зависят от результатов конкурентов.

    Турнирная таблица АПЛ

    Испанская Примера

    В чемпионате Испании по футболу осталось сыграть всего один тур, зато он будет полон интриг и драмы.

    На чемпионский титул претендуют «Атлетико» (83 очка) и «Реал» (81 очко). Победа «матрасников» над «Вальядолидом» точно сделает их чемпионами, а вот ничья даст возможность «Реалу» взобраться на первую позицию, победив «Вильярреал».

    «Барселона» и «Севилья» точно сыграют в Лиге чемпионов, но по итогам 38-го тура еще могут поменяться местами, поскольку их разделяют два очка.

    На два билета в Лигу Европы и один в Лигу конференций претендуют только «Реал Сосьедад» (59 очков), «Бетис» (58 очков) и «Вильярреал» (58 очков).

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    • Самое незавидное положение у «желтой субмарины», которой нельзя проигрывать «Реалу», ведь в таком случае она точно отправится в Лигу конференций. Впрочем, не стоит забывать, что ей еще предстоит сыграть в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», где можно получить путевку в Лигу чемпионов.

    Еще одна интрига кроется в зоне вылета. «Эйбар» точно отправится в Сегунду, а вот «Вальядолид» (31 очко) или «Эльче» (33 очка) еще могут опередить «Уэску» (33 очка).

    Самая трудная задача стоит перед «Вальядолидом», которому играть против «Атлетико». «Эльче» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, а «Уэска» — с «Валенсией».

    Турнирная таблица Примеры

    Итальянская Серия А

    В итальянской Серии А турнирное положение немного напоминает ситуацию в АПЛ: чемпион уже известен — миланский «Интер», «Аталанта» пробилась в Лигу чемпионов, как это сделал «Манчестер Юнайтед», а вот на два оставшихся места претендуют «Милан» (76 очков), «Наполи» (76 очков) и «Ювентус» (75 очков).

    Как видим, «Ювентус», которому предстоит сыграть с «Болоньей», зависим от результатов соперников, но для него не все потеряно, ведь «Милан» в гостях встретится с «Аталантой», а «Наполи» примет «Верону», которой в первом круге уступил 1:3.

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    • Добавим, что туринскому клубу важно именно опередить хотя бы одного соперника по набранным очкам, поскольку в случае равенства он окажется в проигрышном положении.

    Неудачник из вышеназванного трио отправится в Лигу Европы, как и «Лацио». Лига конференций, скорее всего, останется за «Ромой», которая на два очка опережает «Сассуоло» и будет играть со «Специей».

    А вот к вылетевшим «Парме» и «Кротоне», вероятно, присоединится «Беневенто». Этот клуб на три очка отстает от «Торино», у которого две игры в запасе.

    Турнирная таблица Серии А

    Немецкая Бундеслига

    Немецкая Бундеслига подходит к заключительному туру с наименьшим количеством интриг. «Бавария» уже точно чемпион, «РБ Лейпциг» — вице-чемпион, в четверку также войдут дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург».

    Путевки в Лигу Европы получили «Айнтрахт» и «Байер». А вот за единственное место в Лиге конференций поборются «Унион» (47 очков), «Боруссия» Менхенгладбах (46 очков), «Штутгарт» (45 очков) и «Фрайбург» (45 очков).

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    • «Унион» имеет небольшое преимущество, но в 34-м туре ему играть с «Лейпцигом». У «Боруссии» М тоже намечается битва с «Вердером».

    За что борется бременская команда? За выживание. Пока она идет 16-й, находясь в зоне стыковых матчей, но всего на один балл опережает «Кельн». «Арминия», идущая 15-й, тоже рискует вылететь или попасть в стыки.

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Французская Лига 1

    В чемпионате Франции за тур до конца сложилась весьма запутанная картина. Лидирующий «Лилль» (80 очков), если победит «Анже», точно станет чемпионом, но поражение может отбросить его на третье место, то есть в квалификационный раунд Лиги чемпионов, а не напрямую в групповой этап.

    Задача «Пари Сен-Жермен» (79 очков) — победить «Брест» и ждать осечки «догов». Лига чемпионов у парижан уже в кармане, но лучше не пропускать вперед «Монако» (77 очков).

    Есть ли у «монегасков» шансы на чемпионство? В теории они имеются, но нужно ждать поражений «Пари Сен-Жермен» и «Лилля» и забивать как можно больше мячей в ворота «Ланса», чтобы иметь лучшую чем у «догов» разницу забитых и пропущенных мячей.

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    • К слову, если «Монако» оступится, то из зоны Лиги чемпионов его спокойно может вытеснить «Лион» (76 очков), у которого впереди домашняя игра с «Ниццей». Если же «монегаски» не сделают подарка, то «Лион» отправится в Лигу Европы вместе с «Марселем».

    За путевку в Лигу конференций поборются «Ланс» (он еще способен догнать по очкам «Марсель», но разница мячей говорит не в его пользу) и «Ренн», между которыми всего один балл.

    Из Лиги 1 точно вылетают «Дижон» и «Ним». Осталось только узнать, кто попадет в стыки: «Нант» (40 очков), «Лорьян» (41 очко), «Брест» (41 очко), «Страсбур» (41 очко), «Бордо» (42 очка) или «Реймс» (42 очка).

    Турнирная таблица Лиги 1
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