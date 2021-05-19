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    Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»

    Рассказываем, почему «Локомотив» и РЖД задумались о сносе своего стадиона

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    «Лужники»
    Московский «Локомотив» может попрощаться с родной черкизовской «РЖД-Ареной». Руководство РЖД ведет переговоры с мэрией Москвы о переезде клуба в пустующие «Лужники». Если договорятся — старая арена «Локо» будет снесена, а на ее месте построят возведут жилье, офисные здания и торговый центр.

    Что случилось?

    Информация о том, что матч 30-го тура РПЛ против «Урала» может стать для «Локомотива» последним в Черкизове, появилась еще в воскресенье, 16 мая..

    Издание «Спорт-Экспресс» сообщило о нескольких возможных сценариях развития по стадиону:

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    • — снос «РЖД-Арены» и переезд в «Лужники». На территории нынешнего стадиона продолжит базироваться «Казанка» и академия.

    — временный переезд лет на пять, за которые будет проведена реконструкция стадиона в Черкизове

    — окончательный снос «РЖД-Арены» и строительство нового стадиона на ее месте/за Рижским вокзалом/в Новой Москве.

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    Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов опроверг информацию о сносе старой арены, заявив, что внутренняя коммуникация «РЖД-Арены» требует ремонта, и если проблема не будет решена до старта нового сезона, то «Локо» временно будет играть где-то в другом месте

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник фактически подтвердил информацию СМИ о ситуации с «РЖД Ареной».

  • Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба
  • Александр Плутник

    • Во вторник, 18 мая, телеграм-канал Baza опубликовал скан письма руководителя РЖД Олега Белозерова мэру Москвы Сергею Собянину о долгосрочной аренде «Лужников».

    Согласно документу компания сразу готова отдать городу участки земли в Баковке, Перово и Свиблово, где находятся другие спортивные сооружения, принадлежащие РЖД.

    В письме отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

    Согласно документу «Локомотив» планирует использовать «Лужники» не только как домашний стадион, но также как базу и академию, а также хочет оборудовать там офис клуба.

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    • Впрочем, достоверность письма Белозерова сразу было подвергнуто сомнению.

    Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что такого письма не подписывалось, но обсуждается вопрос реконструкции, на период которой возможен вариант с арендой «Лужников».

  • Александр Бедарев
  • Директор по коммуникациям «Локомотива»
  • Такое письмо — без подписи, может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла. Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на котором будет обсужден этот вопрос.

    • Нужно ли говорить, что болельщики «Локомотива» до этого заявления не имели не малейшего понятия о планирующейся встрече с руководством клуба?

  • Иван Крылов
  • Лидер фан-движения «Локомотива»
  • С нами никто ничего не обсуждал. Если честно, сейчас у нас в связи с этой ситуацией одни непечатные слова. Если их перевести на русский — то мы испытываем крайнюю степень недоумения и возмущения. На предыдущей встрече с руководством говорилось, что все решения о будущем стадиона будут вырабатываться после обсуждения с болельщиками. То, что мы видим сейчас в новостях, противоречит всем достигнутым ранее договоренностям.

    • Тем временем депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился инсайдерской информацией о том, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион, но руководство РЖД выбрало «Лужники».

    Причиной стало то, «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион.

    Окончательно все запутал в среду, 19 мая мэр Москвы Сергей Собянин, который на своем официальном сайте высказался против сноса «РЖД-Арены», также отметив, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки.

  • Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.
  • Сергей Собянин

    • Возможно это стало следствием крайне негативной общественной реакции на новости о возможном сносе «РЖД-Арены» — против этого высказались бывшие тренеры и функционеры «Локомотива», спортивные журналисты и общественные деятели.

    В результате ситуация застыла в неопределенности.

    Что не так с «РЖД-Ареной»?

    Стадион для «Локомотива» в Черкизове начали строить в 2000 году, по инициативе министра путей сообщения Николая Аксененко. Строительство обошлось в смешные по нынешним временам 60 миллионов долларов.

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    • Однако уже тогда заговорили о проблемности арены — она получилась исключительно «летней»: не имеющей крыши и продуваемой всеми ветрами сквозь щелли между ярусами.

    Сталион отлично бы подошел для южных регионов, но в Москве в минусовую погоду посещение матчей «Локо» было экстримом — на холодных трибунах собиралось не более 4 тысяч человек.

  • Илья Геркус
  • Бывший президент «Локомотива»
  • Понятно, что посещаемость зависит и от спортивных результатов, но помимо этого важнейшую роль играл дискомфорт для зрителей: на трибунах было холодно, они продувались ветром, на входе образовывались очереди, кейтеринг был на ужасном уровне. Свет плохой, звука нет — все грустно. Мы, конечно, работали над решением тех проблем, которые было реально было решить, и чего-то добились — со входом, с кейтерингом. Но масштаб проблем был шире

    • В 2017 году тогдашний прездиент «Локомотива» Илья Геркус затеял проект масштабной реконструкции «РЖД Арены», заявив, что совет директоров одобрил идею строительства крыши и крытых фасадов по периметру. Работы должны были занять около трех лет и обойтись минимум в 1,5 миллиарда рублей.

    Впрочем, всего за год смета выросла в три раза, а фронт работ вырос: были запланированы возведение нового фасада, перепланировка подтрибунных помещений, перекладка сетей, возведение стилобата (нижней части здания, являющейся основой конструкции с колоннами).

    При этом общее техническое состояние арены является удовлетворительным и на данный момент — об аварийности конструкций речь никогда не шла.

    При этом, переезд в «Лужники» уже тогда был для Ильи Геркуса запасным вариантом — после завершения ЧМ-2018 отреставрированная арена оставалась бесхозной.

    Впрочем, в переезде на тот момент было несколько минусов, которые никуда не делись. Для начала 30-тысячные «Лужники» были слишком большими для «Локо» с его посещаемостью в 10-15 тысяч.

    А учитывая, что переезд клуба вряд ли был бы позитивно принят фан-базой, на рост посещаемости надеяться не приходилось.

  • И при этом надо было тактично убедить болельщиков в том, что это хорошая идея. Понятно, что для многих из них Черкизово — как родной дом. Но, в конце концов, переезды клубов на другую арену — довольно распространенная история: и «Арсенал» переезжал, и «Манчестер Сити», и «Бавария». Просто надо это делать максимально бережно и деликатно. При этом тогда мы и подумать не могли, чтобы просто снести стадион и построить на его месте офисы и торговые центры. По нашему плану Черкизово должно было продолжать ассоциироваться с клубом — там могла бы остаться академия, женская команда и «Казанка».
  • Илья Геркус

    • Еще одна проблема «Лужников» — несмотря на реконструкцию к ЧМ-2018, это такой же открытый летний стадион, как и «РЖД Арена».

    Тем не менее, стадион переделывался под требования ФИФА, поэтому там куда лучше ситуация и с комфортом, и с зоной гостеприимства, и с буфетами, и с санузлами, и с зоной раздевалок.

    В выигрыше все — кроме болельщиков

    Пустующие «Лужники» приносят московскому правительству ежегодный убыток в 1 миллиард рублей, так что было бы выгодно передать стадион в долгосрочную аренду «Локомотиву» за символическую плату — при том что клуб взял бы на себя все эксплуатационные расходы.

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    • Таким путем пошли власти Санкт-Петербурга, которые отдали «Газпром Арену» «Зениту» за 1 рубль в год и избавили бюджет от этой нагрузки.

    Такая схема была бы намного оптимальнее, чем просто сдавать «Локомотиву» стадион 15-20 дней в году во время проведения домашних игр. При стоимости матчдея в 6,5 миллиона рублей сезон «Локо» принесет правительству лишь около 130 млн рублей.

  • Станислав Яковлев
  • Генеральный директор креативного агентства Special One
  • Амбиции клуба, играющего в «Лужниках», априори выше амбиций клуба, выступающего на небольшом стадионе на окраине города. Сегодня стадион «Лужники» безлик. Став домом для клуба, он обрел бы лицо. А для РЖД было бы интересно, если бы удалось договориться о правах на нейминг. Потеряв «РЖД-Арену», «Локомотив» столкнется с проблемой соблюдения финансового фэйр-плей, ведь РЖД платила клубу за нейминг стадиона. Если можно будет «Лужники» переименовать в «РЖД-Арену», это будет красивым и интересным решением для руководства компании — главный стадион страны под брендом РЖД.

    • Снос старой арены «Локомотива» также на руку РЖД, как часть оптимизации расходов. Для госкомпании стадион красно-зеленых — это непрофильный убыточный актив.

    Один из многих — на балансе железнодорожной госкорпорации скопилось большое количество объектов, в которых находятся офисы многочисленных филиалов и дочерних компаний РЖД.

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    Нынешний глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник пришел в РЖД в середине 2020 года из госкорпорации «Дом РФ», занимающейся недвижимостью, и сразу взялся наводить порядок в этой части активов компании.

    Он должен распродать всю эту лишнюю недвижимость, а на вырученные деньги построить огромный деловой квартал под рабочим названием «РЖД-Сити», участок под который был выделен за Рижским вокзалом.

    Именно поэтому и появились слухи о строительстве новой арены «Локомотива» на этих террриториях, но стадион (который никогда не окупится и не принесет прибыли) в планы РЖД не входит — им куда выгоднее перебазировать клуб в «Лужники», а на месте «РЖД-Арены» построить «многофункциональный район со спортивной, торговой и деловой инфраструктурой».

  • Я уверен, что мнение болельщиков в конечном счете будет учтено и в результате все останутся довольны. Ведь если отбросить эмоции, ситуация win-win: Москва получает команду, которая обеспечит загруженность принадлежащей городу арены, «Локомотив» получает возможность выйти на новый уровень развития как клуб, а болельщики получат «Лужники» как домашнюю арену. Ведь это отличный стадион. Как можно не любить «Лужники»? Они лучше «Уэмбли» и «Олимпиаштадиона». Главное, чтобы он не пустовал, чтобы на трибунах были болельщики. И это — очень непростая для решения задача
  • Илья Геркус

    • В ремонт отреставрированных «Лужников» РЖД вкладываться не придется — лишь в косметический «ребрендинг» в красно-зеленых цветах.

    В «Лужниках» намного больше места для клубных структур (офиса, базы клуба, академии), там есть поля, арена куда удобнее расположена логистически.

    Единственные, кто будут недовольны грядущим переездом «Локомотива» (если он все же состоится) — это болельщики, которые за два десятилетия сделали «РЖД-Арену» своим домом.

    Но когда у нас в стране интересовались мнением простого народа.

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