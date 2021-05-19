Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники»

Московский «Локомотив» может попрощаться с родной черкизовской «РЖД-Ареной». Руководство РЖД ведет переговоры с мэрией Москвы о переезде клуба в пустующие «Лужники». Если договорятся — старая арена «Локо» будет снесена, а на ее месте построят возведут жилье, офисные здания и торговый центр.

Что случилось?

Информация о том, что матч 30-го тура РПЛ против «Урала» может стать для «Локомотива» последним в Черкизове, появилась еще в воскресенье, 16 мая..

Издание «Спорт-Экспресс» сообщило о нескольких возможных сценариях развития по стадиону:

— снос «РЖД-Арены» и переезд в «Лужники». На территории нынешнего стадиона продолжит базироваться «Казанка» и академия.

— временный переезд лет на пять, за которые будет проведена реконструкция стадиона в Черкизове

— окончательный снос «РЖД-Арены» и строительство нового стадиона на ее месте/за Рижским вокзалом/в Новой Москве.

Всё о футболе России

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов опроверг информацию о сносе старой арены, заявив, что внутренняя коммуникация «РЖД-Арены» требует ремонта, и если проблема не будет решена до старта нового сезона, то «Локо» временно будет играть где-то в другом месте

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник фактически подтвердил информацию СМИ о ситуации с «РЖД Ареной».

Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба Александр Плутник

Во вторник, 18 мая, телеграм-канал Baza опубликовал скан письма руководителя РЖД Олега Белозерова мэру Москвы Сергею Собянину о долгосрочной аренде «Лужников».

Согласно документу компания сразу готова отдать городу участки земли в Баковке, Перово и Свиблово, где находятся другие спортивные сооружения, принадлежащие РЖД.

В письме отмечается, что ремонт стадиона «Локомотив» не несет смысла и в данной ситуации лучше его снести, а на его месте организовать новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

Согласно документу «Локомотив» планирует использовать «Лужники» не только как домашний стадион, но также как базу и академию, а также хочет оборудовать там офис клуба.

Впрочем, достоверность письма Белозерова сразу было подвергнуто сомнению.

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что такого письма не подписывалось, но обсуждается вопрос реконструкции, на период которой возможен вариант с арендой «Лужников».

Александр Бедарев Директор по коммуникациям «Локомотива» Такое письмо — без подписи, может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла. Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на котором будет обсужден этот вопрос.

Нужно ли говорить, что болельщики «Локомотива» до этого заявления не имели не малейшего понятия о планирующейся встрече с руководством клуба?

Иван Крылов Лидер фан-движения «Локомотива» С нами никто ничего не обсуждал. Если честно, сейчас у нас в связи с этой ситуацией одни непечатные слова. Если их перевести на русский — то мы испытываем крайнюю степень недоумения и возмущения. На предыдущей встрече с руководством говорилось, что все решения о будущем стадиона будут вырабатываться после обсуждения с болельщиками. То, что мы видим сейчас в новостях, противоречит всем достигнутым ранее договоренностям.

Тем временем депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился инсайдерской информацией о том, что «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион, но руководство РЖД выбрало «Лужники».

Причиной стало то, «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион.

Окончательно все запутал в среду, 19 мая мэр Москвы Сергей Собянин, который на своем официальном сайте высказался против сноса «РЖД-Арены», также отметив, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки.

Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона. Сергей Собянин

Возможно это стало следствием крайне негативной общественной реакции на новости о возможном сносе «РЖД-Арены» — против этого высказались бывшие тренеры и функционеры «Локомотива», спортивные журналисты и общественные деятели.

В результате ситуация застыла в неопределенности.

Что не так с «РЖД-Ареной»?

Стадион для «Локомотива» в Черкизове начали строить в 2000 году, по инициативе министра путей сообщения Николая Аксененко. Строительство обошлось в смешные по нынешним временам 60 миллионов долларов.

Однако уже тогда заговорили о проблемности арены — она получилась исключительно «летней»: не имеющей крыши и продуваемой всеми ветрами сквозь щелли между ярусами.

Сталион отлично бы подошел для южных регионов, но в Москве в минусовую погоду посещение матчей «Локо» было экстримом — на холодных трибунах собиралось не более 4 тысяч человек.

Илья Геркус Бывший президент «Локомотива» Понятно, что посещаемость зависит и от спортивных результатов, но помимо этого важнейшую роль играл дискомфорт для зрителей: на трибунах было холодно, они продувались ветром, на входе образовывались очереди, кейтеринг был на ужасном уровне. Свет плохой, звука нет — все грустно. Мы, конечно, работали над решением тех проблем, которые было реально было решить, и чего-то добились — со входом, с кейтерингом. Но масштаб проблем был шире

В 2017 году тогдашний прездиент «Локомотива» Илья Геркус затеял проект масштабной реконструкции «РЖД Арены», заявив, что совет директоров одобрил идею строительства крыши и крытых фасадов по периметру. Работы должны были занять около трех лет и обойтись минимум в 1,5 миллиарда рублей.

Впрочем, всего за год смета выросла в три раза, а фронт работ вырос: были запланированы возведение нового фасада, перепланировка подтрибунных помещений, перекладка сетей, возведение стилобата (нижней части здания, являющейся основой конструкции с колоннами).

При этом общее техническое состояние арены является удовлетворительным и на данный момент — об аварийности конструкций речь никогда не шла.

При этом, переезд в «Лужники» уже тогда был для Ильи Геркуса запасным вариантом — после завершения ЧМ-2018 отреставрированная арена оставалась бесхозной.

Впрочем, в переезде на тот момент было несколько минусов, которые никуда не делись. Для начала 30-тысячные «Лужники» были слишком большими для «Локо» с его посещаемостью в 10-15 тысяч.

А учитывая, что переезд клуба вряд ли был бы позитивно принят фан-базой, на рост посещаемости надеяться не приходилось.

И при этом надо было тактично убедить болельщиков в том, что это хорошая идея. Понятно, что для многих из них Черкизово — как родной дом. Но, в конце концов, переезды клубов на другую арену — довольно распространенная история: и «Арсенал» переезжал, и «Манчестер Сити», и «Бавария». Просто надо это делать максимально бережно и деликатно. При этом тогда мы и подумать не могли, чтобы просто снести стадион и построить на его месте офисы и торговые центры. По нашему плану Черкизово должно было продолжать ассоциироваться с клубом — там могла бы остаться академия, женская команда и «Казанка». Илья Геркус

Еще одна проблема «Лужников» — несмотря на реконструкцию к ЧМ-2018, это такой же открытый летний стадион, как и «РЖД Арена».

Тем не менее, стадион переделывался под требования ФИФА, поэтому там куда лучше ситуация и с комфортом, и с зоной гостеприимства, и с буфетами, и с санузлами, и с зоной раздевалок.

В выигрыше все — кроме болельщиков

Пустующие «Лужники» приносят московскому правительству ежегодный убыток в 1 миллиард рублей, так что было бы выгодно передать стадион в долгосрочную аренду «Локомотиву» за символическую плату — при том что клуб взял бы на себя все эксплуатационные расходы.

Таким путем пошли власти Санкт-Петербурга, которые отдали «Газпром Арену» «Зениту» за 1 рубль в год и избавили бюджет от этой нагрузки.

Такая схема была бы намного оптимальнее, чем просто сдавать «Локомотиву» стадион 15-20 дней в году во время проведения домашних игр. При стоимости матчдея в 6,5 миллиона рублей сезон «Локо» принесет правительству лишь около 130 млн рублей.

Станислав Яковлев Генеральный директор креативного агентства Special One Амбиции клуба, играющего в «Лужниках», априори выше амбиций клуба, выступающего на небольшом стадионе на окраине города. Сегодня стадион «Лужники» безлик. Став домом для клуба, он обрел бы лицо. А для РЖД было бы интересно, если бы удалось договориться о правах на нейминг. Потеряв «РЖД-Арену», «Локомотив» столкнется с проблемой соблюдения финансового фэйр-плей, ведь РЖД платила клубу за нейминг стадиона. Если можно будет «Лужники» переименовать в «РЖД-Арену», это будет красивым и интересным решением для руководства компании — главный стадион страны под брендом РЖД.

Снос старой арены «Локомотива» также на руку РЖД, как часть оптимизации расходов. Для госкомпании стадион красно-зеленых — это непрофильный убыточный актив.

Один из многих — на балансе железнодорожной госкорпорации скопилось большое количество объектов, в которых находятся офисы многочисленных филиалов и дочерних компаний РЖД.

Нынешний глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник пришел в РЖД в середине 2020 года из госкорпорации «Дом РФ», занимающейся недвижимостью, и сразу взялся наводить порядок в этой части активов компании.

Он должен распродать всю эту лишнюю недвижимость, а на вырученные деньги построить огромный деловой квартал под рабочим названием «РЖД-Сити», участок под который был выделен за Рижским вокзалом.

Именно поэтому и появились слухи о строительстве новой арены «Локомотива» на этих террриториях, но стадион (который никогда не окупится и не принесет прибыли) в планы РЖД не входит — им куда выгоднее перебазировать клуб в «Лужники», а на месте «РЖД-Арены» построить «многофункциональный район со спортивной, торговой и деловой инфраструктурой».

Я уверен, что мнение болельщиков в конечном счете будет учтено и в результате все останутся довольны. Ведь если отбросить эмоции, ситуация win-win: Москва получает команду, которая обеспечит загруженность принадлежащей городу арены, «Локомотив» получает возможность выйти на новый уровень развития как клуб, а болельщики получат «Лужники» как домашнюю арену. Ведь это отличный стадион. Как можно не любить «Лужники»? Они лучше «Уэмбли» и «Олимпиаштадиона». Главное, чтобы он не пустовал, чтобы на трибунах были болельщики. И это — очень непростая для решения задача Илья Геркус

В ремонт отреставрированных «Лужников» РЖД вкладываться не придется — лишь в косметический «ребрендинг» в красно-зеленых цветах.

В «Лужниках» намного больше места для клубных структур (офиса, базы клуба, академии), там есть поля, арена куда удобнее расположена логистически.

Единственные, кто будут недовольны грядущим переездом «Локомотива» (если он все же состоится) — это болельщики, которые за два десятилетия сделали «РЖД-Арену» своим домом.

Но когда у нас в стране интересовались мнением простого народа.