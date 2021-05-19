Идеальный реванш. «Челси» поставил «Лестер» на место

«Челси» обыграл «Лестер» через несколько дней после поражения в финале Кубка Англии

Всего лишь через несколько дней после финала Кубка Англии «Челси» и «Лестер» провели еще один матч, только на этот раз уже в рамках АПЛ. Возможно, ключевая игра за четвертую путевку в Лигу чемпионов завершилась победой «Челси» — 2:1. Команда Томаса Тухеля взяла реванш за поражение в финале кубка, где, на самом деле, по игре тоже смотрелась заметно лучше.

Месть за финал на «Уэмбли»

«Месть за поражение на "Уэмбли" в финале Кубка Англии значительно повысила шансы "Челси" на попадание в Лигу чемпионов. "Синие" были очень разочарованы после предыдущей встречи с "Лестером" — это был шанс завоевать первый трофей под руководством Томаса Тухеля.

Через 11 дней у "Челси" будет еще одна возможность завершить сезон с трофеем. Их ждет финал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Но на данный момент важно то, что "Челси" повысил свои шансы на участие в следующем розыгрыше ЛЧ. В случае победа над "Астон Виллой" они точно финишируют в топ-4.

В первом тайме болельщики снова были недовольны решениями арбитра и VAR. Сначала Тилеманс снес Вернера в своей штрафной, но тут как раз арбитр не стал обращаться к VAR. А потом судья отменил гол Вернера после видеопросмотра.

Что бы ни случилось сейчас с "Лестером", это их второй самый успешный сезон благодаря победе в первом в истории Кубке Англии. Если они все-таки не попадут в четверку лучших в АПЛ, это будет уже не так досадно, как в прошлом году.

"Лестер" отлично сыграл с "Челси" в прошлую субботу, но в этом матче разочаровал», — пишет автор BBC Эмлин Бегли.

The race for top four is going down to the wire 🔥 pic.twitter.com/DxEWHzQ1wF — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

«Лестер» устал

«Победа "Челси", несмотря на всю его яркость в этой игре, объясняется, в большей степени, двумя факторами. Один из них — финал Кубка Англии, после которого "Лестеру" очень не хватало энергии.

И второй фактор — присутствие зрителей на трибунах. Интенсивная игра "Челси" была связана в том числе и с обстановкой на трибунах, которые гнали команду вперед.

It was so good to have you back.

Night, Blues! 🥰 pic.twitter.com/wRZBYhiqCK — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 18, 2021

Победу "Челси" надо рассматривать не в контексте реванша за поражение от "Лестера" в финале Кубка Англии. Здесь шла речь, в первую очередь, о необходимости для Тухеля финишировать в топ-4.

И теперь все зависит от "Челси", а "Лестеру" придется нервно следить за матчами конкурентов», — отмечает обозреватель The Independent Мигел Дэлейни.

Тактический ход Тухеля

«В финале Кубка Англии Томас Тухель использовал интересный прием: Рис Джеймс, который обычно играет правого латераля, и Сесар Аспиликуэта, чаще выходящий в роли правого из тройки центральных защитников, поменялись местами. Все это требовалось для сдерживания быстрых атак через любимую зону Джейми Варди.

В субботу по результату не сработало, но "Челси" играл ощутимо лучше в том матче, замысел в большинстве эпизодов классно работал — особенно с точки зрения сдерживания Варди при сохранении высокой линии защиты. Джейми сейчас сдерживают многие, но, как правило, опуская линию защиты, а вот с высокой обороной нейтрализовать его все еще невероятно трудно. Ход Тухеля помог "Челси" решить эту проблему, не предавая стиль (продолжая ставить на владение на чужой половине и высокий прессинг).

Тренер "Челси" не обманулся результатом финала и снова выставил такое сочетание в защите. Тухель всегда так делает — при оценке игроков и матчей ставит процесс выше результата. Иногда это приводит к ярким спорам с журналистами, которые не всегда способны переварить его мышление.

Принцип "не подгонять выводы под результат" работает и в обратную сторону (если проиграли при хорошей игре, не повод все рушить и искать новое). Матчи с "Лестером" — максимально наглядный пример его мышления», — пишет в своем обзоре автор Sports.ru Вадим Лукомский.

Маунт — лучший игрок матча

«Тимо Вернер был задействован в большинстве ключевых эпизодов, а Антонио Рюдигер отлично подключался к атакам, в одной из которых забил первый гол. Но сложно не оценить и общий вклад в победу Мэйсона Маунта.

Маунт снова был в центре внимания всех позитивных моментов. Он очень последовательный и при этом демонстрирует невероятную стабильность на таком уровне», — считает обозреватель Sky Sports Адам Бэйт.

Роль болельщиков

«Болельщики сыграли большую роль в этом матче. Социальные сети иногда могут искажать мнение о том, как фанаты воспринимают некоторых игроков, в том числе Тимо Вернера, который собрал довольно внушительную коллекцию упущенных моментов около чужих ворот, но те, кому посчастливилось побывать на стадионе, очень страстно поддерживали его весь вечер.

По ходу матча он в 41-й раз в этом сезоне попал в офсайд — и это худший результат в лиге. Ему не удалось забить — один из голов Вернера отменили из-за офсайда, а второй из-за игры рукой. Но он неустанно работал, постоянно прессинговал, постоянно заставляя напрягаться игроков "Лестера", которые, возможно, все еще продолжали праздновать свой недавний успех в Кубке Англии», — пишет автор ESPN Джеймс Олли.