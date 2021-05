Идеальный реванш. «Челси» поставил «Лестер» на место

«Месть за поражение на "Уэмбли" в финале Кубка Англии значительно повысила шансы "Челси" на попадание в Лигу чемпионов. "Синие" были очень разочарованы после предыдущей встречи с "Лестером" — это был шанс завоевать первый трофей под руководством Томаса Тухеля.

Через 11 дней у "Челси" будет еще одна возможность завершить сезон с трофеем. Их ждет финал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Но на данный момент важно то, что "Челси" повысил свои шансы на участие в следующем розыгрыше ЛЧ. В случае победа над "Астон Виллой" они точно финишируют в топ-4.

В первом тайме болельщики снова были недовольны решениями арбитра и VAR. Сначала Тилеманс снес Вернера в своей штрафной, но тут как раз арбитр не стал обращаться к VAR. А потом судья отменил гол Вернера после видеопросмотра.

Что бы ни случилось сейчас с "Лестером", это их второй самый успешный сезон благодаря победе в первом в истории Кубке Англии. Если они все-таки не попадут в четверку лучших в АПЛ, это будет уже не так досадно, как в прошлом году.

"Лестер" отлично сыграл с "Челси" в прошлую субботу, но в этом матче разочаровал», — пишет автор BBC Эмлин Бегли.

