«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 22 июня, состоится матч второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Пачукой». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию прямая текстовая трансляция поединка.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Реал Мадрид — Пачука 0:0 Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Трент Александер-Арнольд, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер, Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор Пачука: Лукас Родригес, Хосе Рондон, Брайан Гонсалес, Robert Kenedy, Alan Bautista, Alexei Dominguez, Agustin Palavecino, Elias Montiel, Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Carlos Moreno

Ход матча

15' Морено едва не начудил и не привез момент в свои ворота. В последний момент смог вынести мяч. А потом он же смог прервать навес со штрафного от Трента.

13' «Реал» пытается успокоиться после неудачного начала и держит мяч. К слову, замену после удаления Хаби Алонсо, судя по всему, решил не делать.

10' Кенеди прошел по левому флангу и пробил, но неточно.

8' Палавесино со штрафно ударил выше ворот. Не опасно.

7' Ого! Это прямая красная карточка для Асенсио! Рауль сфолил на Рондоне, когда тот убегал ему за спину на встречу с голкипером. Фол последней надежды!

6' Асенсио сфолил в центре поля. Арбитр все увидел и свистнул.

5' Второй угловой подряд от «Пачуки» ни к чему не привел.

4' Угловой у ворот «Реала» завершился ударом Рондона. Защитники заблокировали удар и снова перевели мяч на угловой.

2' Мяч после паса Беллингема дошел до Винисиуса, но защитники подстраховали друг друга.

1' Матч стартовал! «Реал» разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Команды вышли на поле.

21:57 У «Пачуки» же совсем полностью идентичный тому, который был в первом матче.

21:53 У «Реала» только одна замена в составе по сравнению с прошлым матчем. На поле выйдет Гюлер, а вот начнет матч в запасе.

21:50 Команды сойдутся на стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте. Также на этом стадионе предстоит встреча «Бенфика» — «Бавария» уже 24 июня.

21:45 Рассудит сегодняшний поединок арбитр Рамон Абатти из Бразилии.

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Асенсио, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Гарсия.

«Пачука»: Морено, Бауэрман, Гонсалес, Перейра, Родригес, Палавесино, Баутиста, Монтьель, Домингес, Рондон, Кенеди.

«Реал»

Мадридский коллектив не совсем удачно стартовал на турнире «Сливочные» сыграли вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). Сейчас в активе мадридцев одно очков и второе место в турнирной таблице. У «Королевского клуба» не должно быть проблем с выходом из группы.

В целом, сезон для «Реала» выдался не лучшим образом. Команда осталась без трофеев. В Примере команда из столицы Испании стала второй, пропустив вперед «Барселону», а в Кубке Испании пробилась в финал, где уступила той же «Барсе». По окончании сезона Хави Алонсо сменил Карло Анчелотти на посту наставника команды.

«Реал» является фаворитом всех турниров, в которых участвует. Этот не исключение. Мадридцы вполне могут рассчитывать на удачное выступление и выход в поздние стадии плей-офф. К слову, в этой игре снова не сыграет Килиан Мбаппе, который все еще лечится.

«Пачука»

Мексиканский коллектив не лучшим образом взял старт на турнире. Команда из из города Пачука-де-Сото проиграла «Зальцбургу» (1:2), не смогла набрать очки и замыкает турнирную таблицу своей группы.

«Гоферы» завершили лишь на восьмой строчке регулярный чемпионат Мексики. После этого «Пачука» смогла пройти «Монтеррей» в плей-ин и пробилась в плей-офф, однако на первой же стадии турнира по сумме двух встреч уступила «Америке». Крайне неудачный сезон для подопечных Гильермо Альмады.

На Клубном чемпионате мира «Пачука», безусловно, не может рассчитывать на удачное выступление. Любое очко будет за счастье. С большой долей вероятности мексиканцы не смогут выйти из группы, а если проиграют в этой игре, то вылетят из турнира досрочно.

Личные встречи

«Реал» и «Пачука» сыграли между собой в прошлом году в финале Интерконтинентального Кубка. Тогда «Реал» не испытал проблем с соперником и разгромил его со счетом 3:0.

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