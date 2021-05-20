Кейн: лучшие варианты для развития карьеры

Харри Кейн попросил «Тоттенхэм» отпустить его в другой клуб за три года до окончания контракта, сообщают СМИ. Разбираемся, какие варианты для форварда можно считать лучшими.

«Челси»

Возможно, самым недооцененным качеством Кейна является его способность адаптироваться к окружающим и подстраивать свою игру под партнеров в атаке. Он может забивать голы, но главное, что Кейн руководит нападением, и в последние несколько лет в «Тоттенхэме» он делал все — как подносил снаряды, так и менял направление атак.

Это именно тот игрок, который нужен «Челси», чтобы объединить свою талантливую, но временами неудобно подобранную переднюю линию, которая забила меньше (57), чем любая другая команда из топ-7 АПЛ.

И у Томаса Тухеля, и у Фрэнка Лэмпарда возникли проблемы в том, чтобы наладить сочетания в атаке, которые стабильно работали бы на протяжении долгого периода. По крайней мере, Кейн, на которого хватит ресурсов Романа Абрамовича, предлагает Тухелю четкую точку отсчета относительно того, вокруг кого нужно строить нападение команды.

Тимо Вернер не является естественным центрфорвардом, и ему наверняка понравится такой партнер по команде, как Кейн — тот, кто может глубоко вытянуть на себя защитников и открыть зазоры для врываний немца, что Сон так успешно делает в «Тоттенхэме». Между тем у Кая Хаверца, Мэйсона Маунта и Хакима Зиеша будет партнер, с которым они смогут качественно комбинировать.

У Кейна молодая семья — его третий ребенок родился в декабре — и привлекательность остаться в Лондоне очевидна. Но, с другой стороны, привязанность Кейна к «Шпорам» искренняя, и, возможно, ему потребуется немного убедительности, чтобы сыграть за принципиального соперника в том же городе.

Тем не менее, это, вероятно, не препятствие, которое невозможно преодолеть с помощью огромной зарплаты и перспективы бороться за трофеи на «Стэмфорд Бридж». И все же, президент «Шпор» Даниэл Леви осознает, насколько неприятно будет многим болельщикам увидеть, как Кейн присоединится к «Челси», поэтому такой трансфер будет трудно оформить.

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» приоритет — подписание нападающего, и Кейн является одним из игроков, возглавляющих список их трансферных желаний. По завершении сезона клуб покидает Серхио Агуэро, а Габриэл Жезус не блещет формой и результативностью, поэтому из всех заинтересованных клубов АПЛ потребность манкунианцев в новом форварде является наибольшей.

Есть также мнение, что Кейну не нужно сильно убеждать, чтобы переехать на стадион «Этихад», учитывая, что его амбиции — выигрывать трофеи, а при Пепе Гвардиоле «Горожане» являются доминирующей силой в английском футболе.

После того, как он забил более 200 голов во всех турнирах, нет никаких сомнений в том, что Кейн способен улучшить команду Гвардиолы. Однако проблема заключается в сумме компенсации. В прошлом «Сити» демонстрировал, что он не будет вынужден переплачивать даже за игроков, которых клуб отчаянно хотел подписать. В эпоху стремительного роста трансферных выплат «Горожанам» еще не платили более 70 млн фунтов за одного игрока.

В то время как Кейн ясно дал понять «Тоттенхэму», что хочет уйти, Леви находится в очень сильной позиции. Форвард находится на пике карьеры, и до конца его контракта еще три года — возможно, поэтому чемпион Англии решит подождать. В 2018 году им был нужен центральный полузащитник, но Родри появился только в 2019 году. Когда тем же летом ушел Венсан Компани, им был нужен центральный защитник, но Рубен Диаш появился только через год, поэтому клуб готов быть терпеливым.

«Манчестер Юнайтед»

Интерес «Манчестер Юнайтед» к Харри Кейну не прекратился после того, как Эдинсон Кавани подписал новый контракт, но его потребность в нападающем в летнее трансферное окно уменьшилась, поскольку уругваец решил остаться.

Кавани преуспел в этом сезоне, но ему 34, и ожидается, что форвард вернется в Южную Америку в «Боку Хуниорс» в 2022 году. Даже в 27 лет Кейн представляет собой более долгосрочную инвестицию, если станет ясно, что он действительно покинет «Тоттенхэм». Этим летом «Юнайтед» будет стоять в очереди за бомбардиром.

Однако на «Олд Траффорд» может возникнуть ощущение, что кому-либо будет очень сложно подписать Кейна перед следующим сезоном из-за суммы, которую могут потребовать «Шпоры», учитывая, что у форварда есть контракт до 2024 года, а также нежелание Дэниэла Леви позволить своему звездному игроку уйти летом, когда он также собирается назначить нового главного тренера.

Идеальный сценарий для «Юнайтед» состоит в том, что и Кейн, а также нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд — еще один игрок, которым восхищается наставник Уле Гуннар Сульшер, — остаются в своих клубах еще на один год, а затем, если Кавани уйдет, у них будет больше шансов добиться успеха.

«Реал»

«Реалу» не хватает бомбардира с тех пор, как Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, и усиление в этой линии находилось в центре внимания клуба, по крайней мере, с прошлого лета. Однако приоритетными вариантами на этой позиции для мадридцев являются Килиан Мбаппе из ПСЖ и тот же Холанд.

Подписание любого из них споряжено с серьезными проблемами, и Кейн будет рассматриваться как альтернатива, если станет доступным для трансфера. Он привлекал интерес и в прошлом — начиная с сезона 2017/18, когда «Реал» и «Тоттенхэм» встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Источники говорят, что Кейн по-прежнему высоко оценивается боссами на «Бернабеу», но в 27 лет англичанин позади более молодых Мбаппе и Холанда в списке приоритетов мадридцев.

Вероятная плата за трансфер также кажется сложной задачей для «Сливочных», которые считают каждую копейку на усиление этим летом. Ожидаемое появление Суперлиги, призванную привлечь деньги на перестройку команды, включая подписание суперзвездного нападающего, теперь не произойдет, и клубу необходимо будет продавать игроков для финансирования предстоящих сделок.

«Барселона»

«Барселона» искала нового нападающего еще до того, как прошлым летом позволила Луису Суаресу перейти в «Атлетико». Уход уругвайца только усилил потребность клуба в центрфорварде, но долг клуба не дает им сделать все возможное для подписания своих топ-целей на трансферном рынке.

Каталонский клуб публично интересовался Холандом, встречаясь с агентом игрока Мино Райолой и отцом футболиста в начале этого года в Барселоне. Однако, учитывая, что «Дортмунд» стремится удержать норвежца еще на один сезон, а также учитывая расходы, связанные с любой потенциальной сделкой, «блауграна», возможно, придется искать альтернативу.



Кейн, наряду с Лаутаро Мартинесом из «Интера», упоминался в каталонских СМИ в качестве возможной альтернативы. Тем не менее, ни один из этих двух вариантов не будет дешевым, и источники медиа говорят, что для «Барселоны» должны сложиться слишком хорошие обстоятельства, чтобы даже подумать о переходе Кейна, который на семь лет старше Холанда.

Затраты, связанные с подписанием Кейна, плюс позиция, где он играет, окажут влияние на любой потенциальный трансфер Холанда в будущем. Сообщается, что каталонцы работают с другими вариантами и ведут переговоры с агентами Мемфиса Депая и Серхио Агуэро. У обоих нападающих заканчиваются контракты со своими клубами в следующем месяце, и они могут перейти бесплатно.

ПСЖ

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино дает своему клубу преимущество, которого нет у других — он работал с Кейном в «Тоттенхэме», хотя пресса отмечает, что спортивный директор французского гранда Леонардо будет только следить за ситуацией вокруг Кейна.

Если Мбаппе решит уйти, клуб будет активно искать замену такого же калибра, и Кейн будет в шорт-листе. Однако, если Мбаппе решит остаться, будет намного труднее заключить сделку в финансовом отношении, тем более что Неймар уже подписал новый контракт. Тем не менее, ПСЖ считает, что у него достаточно денег, чтобы удержать Неймара и Мбаппе, а также подписать еще одну суперзвезду сродни Лионеля Месси или Кейна.

Почеттино был наставником и отцом Кейна во время работы в Лондоне и предоставил ему шанс дебютировать в основной команде и, очевидно, хотел бы воссоединиться с ним в Париже. Аргентинец также знаком с агентом Кейна, его братом Чарли, и хотя было бы трудно убедить того покинуть Британию и Премьер-лигу ради в Лиги 1, специалист, безусловно, будет иметь вес в решении вопрос с Кейном.