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    Сенсационный триумф «Лилля», прогресс «Монако» и лучший сезон Головина

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    Александр Головин
    Только что завершившийся чемпионат Франции можно смело назвать особенным. По одной простой причине — первое место в нем занял не «Пари Сен-Жермен». В этом году на вершине оказался феноменальный «Лилль». Но это далеко не единственное, чем запомнился сезон в Лиге 1. Прямо сейчас вспоминаем главные события французского чемпионата.

    Триумф «Лилля»

    Сам факт того, что первым финишировал не «Пари Сен-Жермен», а кто-то другой — это уже большое событие для французского футбола. Но больше всего шокировало то, что с вершины Париж подвинул «Лилль» — крепкий, но абсолютно не звездный.

    Как и в любой французской команде, там хватает талантов, но было крайне сложно предположить (даже в середине сезона), что «Лилль» станет чемпионом.

    После заключительного матча с «Анже», в котором все и решилось, опытнейший защитник «Лилля» Жозе Фонте назвал эту победу тренерской. И с португальцем очень сложно не согласиться.

    «Лилль» стал лучшим, в первую очередь, благодаря Кристофу Гальтье, собравшему эту чудесную команду, в которой, например, удивительно полезным оказался Бурак Йилмаз.

    Год назад трансфер турецкого футболиста наверняка вызывал у многих недоумение — зачем «Лиллю» 35-летний нападающий?! Но Гальтье уже тогда знал ответ на этот вопрос. Йилмаз в итоге забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром команды.

    За весь чемпионат «Лилль» потерпел всего лишь три поражения. Для сравнения, «Пари Сен-Жермен» проиграл восемь раз, а бросавшийся в начале сезона амбициозными заявлениями «Марсель» — 10.

    На самом деле, в составе «Лилля» хватает героев. Один из них — голкипер Майк Меньян, благодаря которому команда пропустила всего лишь 23 мяча — опять-таки, меньше всех.

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    • К сожалению, в таком виде «Лилль» мы, скорее всего, больше не увидим. Клуб вряд ли откажется от возможности заработать на трансферах, тем более сейчас, когда на его игроков повышенный спрос. Уйдет, скорее всего, и Гальтье. Главного автора этой сказки активно зовут в «Ниццу», которая, похоже, очень хочет повторить путь «Лилля».

    И да, просто добавим сюда несколько финансовых фактов: расход «ПСЖ» на трансферы за последние пять лет — минус 391 миллион евро, у «Лилля», ставшего чемпионом в четвертый раз и впервые с 2011 года, за аналогичный период — плюс 142 миллиона.

    Провал «Пари Сен-Жермен»

    Да, это провал. Второе место для «ПСЖ», с тех пор, как клуб приобрели катарские шейхи, никогда не будет успешным результатом. Но в данном случае все закономерно.

    Весь сезон в Париже были сосредоточены только на одном — на контрактах Килиана Мбаппе и Неймара. Любые разговоры были связаны только с будущим звезд. Футбол же, за исключением Лиги чемпионов, ради которой, в общем-то, и собрались в столице Франции все эти люди, всегда оставался на втором плане.

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    • К счастью, от одной головной боли «ПСЖ» все-таки избавился. Неймар точно остается, с ним не так давно был подписан новый долгосрочный контракт. Теперь надо как-то удержать Мбаппе, ставшего с 27 голами лучшим бомбардиром чемпионата. И именно об этом говорил сразу после завершения чемпионата президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. О том, что команда осталась позади «Лилля», сейчас просто некогда думать.

    Но главным просчетом «ПСЖ» стало увольнение Томаса Тухеля, который как раз на этой неделе будет вместе с «Челси» играть в финале Лиги чемпионов. Это ключевая ошибка хозяев парижского клуба, которые, судя по всему, пошли на поводу капризных звезд.

    Если же Аль-Хелаифи и его начальство были недовольны результатами команды в чемпионате Франции, то в таком случае сейчас им стоит уволить и приглашенного в начале года Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинца команда точно не стала играть лучше. Напротив, теперь над парижанами начинают подшучивать, что вместе с Почеттино они станут такими же неудачниками, как и «Тоттенхэм».

    А так выглядит символическая сборная Лиги 1. Странно, что в ней не нашлось места голкиперу «Лилля» Майку Меньяну.

    Прогресс «Монако»

    «Монако» занял третье место и попал в Лигу чемпионов, пусть и в квалификацию. И после чемпионства «Лилля» это вторая самая главная неожиданность французского сезона.

    В прошлом году клуб с Лазурного берега в очередной раз решился на смену главного тренера. И если кто-то и угадал с новым тренером еще лучше, чем «Монако», то это разве что «Челси». Нико Ковача на первый взгляд никак нельзя было назвать идеальным выбором для монегасков, но именно с ним команда стала не только показывать симпатичный футбол, но и регулярно добиваться результата.

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    • «Монако» отстал от Лилля« всего лишь на пять очков. При этом перед последним туром команда из княжества тоже претендовала на золотые медали.

    После прошлогодних мучений этот сезон стал для "Монако" настоящим прорывом. Правда, пока не очень понятно, смогут ли монегаски удержаться на этом уровне. Это одна из главных интриг следующего чемпионата.

    "Лион" и "Марсель" снова мимо Лиги чемпионов

    Те, кого, обычно, называют главными конкурентами "Пари Сен-Жермен", провели не самый лучший сезон. "Лион" финишировал четвертым, а "Марсель" — пятым. Разница только в том, что "Лион" до последнего боролся за место в ЛЧ, а "Марсель" еще пару месяцев назад потерял шансы на попадание в топ-3.

    Сложно сказать, как, но "Лион" в последнем туре умудрился проиграть дома "Ницце", тем самым перечеркнув одной ошибкой все усилия. Сразу после этого команду покинул главный тренер Руди Гарсия. В ближайшие дни будет объявлено об уходе Мемфиса Депая, которого якобы зовут в "Барселоне". В следующем сезоне у "Лиона" будет другая команда.

    "Марсель" же начал готовиться к новой кампании еще в начале весны, когда пригласил на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Тот отрезок, который команда провела под руководством аргентинца, дает четкий повод для оптимизма. "Марсель" наконец-то может стать главным противником "ПСЖ" не только на словах, но и на деле.

    Головин стал основным игроком "Монако"

    Александра Головина пока, наверное, рано называть лидером "Монако", но были моменты, когда действительно возникало ощущение, что без него уже сложно представить эту команду.

    Сезон для россиянин начался с неприятной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить четыре месяца. Но зато возвращение получилось просто космическим. В начале января Головин забил важнейший гол в гостевой игре с "Лорьяном" буквально через считанные секунды после выхода на замену. После этого матча в "Монако" назвали Головина "Царем", что не очень понравилось Александру Мостовому.

    Потом был незабываемый хет-трик в матче с "Нимом".

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  • 08/02/2021

    • И все, что случилось позже, только подтвердило, что 24-летний полузащитник на данный момент лучший футболист России.

    В минувшем чемпионате Франции Головин провел 21 матч, забил пять мячей и отдал девять результативных передач. И это его лучший результат в карьере по системе "гол+пас". Очевидно, что такая статистика внушает оптимизм.

    Ну и в "Монако" теперь точно знают, что не зря заплатили ЦСКА огромную сумму летом 2018 года. Если не будет травм (тьфу-тьфу), следующий сезон может стать для Головина еще лучше.

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