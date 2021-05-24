Итоги АПЛ-2020/21: «Ман Сити» вернулся к корням, возрождение «Ливерпуля» и провал «Арсенала»

В воскресенье, 23 мая, 38-м туром завершился чемпионат Англии по футболу. Чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити». «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Лестер» и «Вест Хэм» — в групповом этапе Лиги Европы. «Тоттенхэм» ждет раунд плей-офф Лиги конференций. Понижение в Чемпионшип заработали по итогам сезона «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Нетипичное чемпионство «Манчестер Сити»

«Горожане» привычно оформили чемпионский титул досрочно, но это была обманчивая легкость — начало сезона выдалось для команды не самым лучшим.

На Рождество команда Пепа Гвардиолы была 8-й и отставала от «Ливерпуля» на 8 очков, а самое главное — совсем не убеждала своей игрой, став очень зависимой от Кевина Де Де Брёйне.

В итоге Гвардиоле пришлось переизобрести «Сити», одновременно «вернувшись к истокам» (позиционной игре с большим количеством пасов), и заметно улучшив игру «горожан» в обороне, пусть и в ущерб атакующим действиям.

Результатом стала 15-матчевая победная серия, которая принесла каталонскому специалисту 9-й чемпионский титул за 12 сезонов тренерской карьеры.

В последнем матче сезона АПЛ Пеп выпустил попрощаться с «Этихадом» легенду клуба Серхио Агуэро, а аргентинец сделал прощание ярким, успев за отведенные ему 20 минут оформить дубль, завершив разгром «Эвертона».

Преображение «МЮ»

Для другого манчестерского клуба начало сезона выдалось, если верить статистике, самым худшим за последние семь лет. Команда провалила старт в АПЛ и вылетела из Лиги чемпионов.

Фанаты призывали уволить Сульшера, Патрис Эвра предлагал убрать из состава капитана Магуайера, а вся атака «МЮ» держалась на Бруну Фернандеше — выстроенной игры не было.

Однако норвежцу удалось стабилизировать ситуацию, и пока «МЮ» осенью проваливался в Лиге чемпионов, в АПЛ манкунианцы выдали десятиматчевую беспроигрышную серию, скакнув с 9 места в ноябре на первое к Новому году.

В итоге «МЮ» уверенно застолбил за собой вторую строчку, потрепал нервы «Сити» и ждет финала Лиги Европы.

Немалый вклад в это внес Эдинсон Кавани, трансфер которого в сентябре агенты и болельщики единогласно назвали худшим в Англии.

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Однако, несмотря на травмы и дисквалификации от Футбольной ассоциации, уругваец провел впечатляющий сезон, заслужив любовь фанатов и новый контракт.

Спасение «Ливерпуля»

Юрген Клопп назвал завершившийся сезон одним из самых тяжелых в своей карьере, и это неудивительно. Похмелье после долгожданного чемпионства вышло для мерсисайдцев очень и очень тяжелым.

Уже в августе «Ливерпуль» потерял шанс на первый трофей сезона, проиграв в Суперкубке «Арсеналу», а через пару месяцев команда Клоппа уступила «канонирам» по пенальти в Кубке Лиги, окончательно потеряв чемпионский фарт.

Дальше Ван Дейк порвал «кресты» в дерби, последовали многочисленные травмы других защитников, разгромы от «Астон Виллы» (2:7) и «Кристал Пэласа» (0:7), потери очков, вылет из Кубка Англии после поражения от «МЮ» в январе.

После фиаско в матче с «Ман Сити» в феврале, Клопп в грустном видео признался, что «Ливерпуль» упустил титул. Но вопрос в итоге стоял — не упустит ли мерсисайдский клуб место в четверке.

После тридцати матчей «Ливерпуль» был лишь на седьмом месте, но финишировали мерсисайдцы третьими. Помогли матчи конкурентов между собой, важная победа над МЮ со счетом 2:4, победный гол Алиссона «Вест Бромвичу» головой на 94-й минуте.

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«Ливерпуль» выстрадал свою путевку в Лиге чемпионов и вряд кто-то назовет ее незаслуженной.

Возрождение «Челси» и фиаско «Лестера»

Фрэнк Лэмпард удачно дебютировал в «Челси» в тот момент, когда от него никто ничего ждал — клуб был под трансферным баном, ковидный сезон смешал всем карты, и за провал никто ругать бы не стал.

Но бывший хавбек «синих» финишировал в четверке, и в новом сезоне с него был совсем иной спрос. Увы, классная история про титулованного тренера-воспитанника тут и закончилась — Лэмпард нервничал и не понимал, что делать с дорогими покупками, а атмосфера в раздевалке портилась.

В итоге, в конце января, когда «Челси» болтался на 9-м месте, Лэмпард был уволен, а заменивший его Томас Тухель быстро превратил лондонцев в цепких бульдогов, способных задавить владением и прессингом любых соперников.

Результат налицо — возвращение в четверку, финал Кубка Англии, где победа досталась «Лестеру», и предстоящий финал Лиги чемпионов.

А вот «Лестер», который на протяжении чемпионата провел в первой четверке 242 дня — больше, чем любой другой клуб, в последнем туре проиграл «Тоттенхэму», упустив заветную четвертую строчку и финишировав пятым.

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Винить «Лисам», кроме самих себя, некого — клуб уверенно завалил вторую часть сезона и уже второй год подряд сам отдает место в лигочемпионской зоне. Остается утешаться Кубком Англии.

«Арсенал» без трофеев, «Тоттенхэм» без Кейна

Дэвид Мойес напомнил всем, почему его приглашали в «МЮ» — его «Вест Хэм» в последнем туре обыграл «Саутгемптон» (2:0) и зафиксировался в Лиге Европе. Команда вышла в еврокубки всего четвертый раз в этом веке.

«Тоттенхэм» благодаря победе в последнем туре тоже сумел запрыгнуть в еврокубковые поезд, хотя всего лишь в Лигу Конфедераций, где он будет лидером.

А как все хорошо начиналось для «шпор» — руководства клуба сумело удержать уходившего Гарри Кейна, пригласило на тренерский мостик Жозе Моуринью, чтобы тот развил успехи Почеттино.

Но кончилось все так же, как и в «МЮ»: «автобус», слабая игра в атаке, полностью зависимая от Кейна и Сон Хун Мина, грызня с журналистами и давление на игроков, уничтожившее атмосферу в раздевалке.

В итоге Моуринью уволен, «Тоттенхэм» остался без Лиги чемпионов, и теперь уже ничто не удержит Кейна, ставшего по итогам сезона лучшим бомбардиром и ассистентом одновременно, от перехода в какой-нибудь «Ман Сити».

А вот очередному провальному сезону «Арсенала» уже никто не удивляется. Место в четверке в последний раз канониры занимали еще при Арсене Венгере, об уходе которого так мечтали болельщики. А теперь лондонцы остались без еврокубков совсем.

Во многом это связано с провальным сезоном нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, делавшего результат в прошлом сезоне.

После того, как в сентябре габонец подписал новый контракт, его игра, мягко говоря, «сдулась», а дисциплина захромала. Не помогло в концовке сезона и то, что весной он переболел малярией.

Зона вылета

Зона вылета в этом сезоне АПЛ определилась довольно давно и особых вопросов не вызывает.

«Шеффилд», который в первом сезоне после Чемпионшипа забрался на девятую строчку, не смог повторить успех и просто рассыпался во втором сезоне, превратившись в малорезультативную и ленивую пародию на самих себя.

«Вест Бромвич», который в декабре болтался на дне таблицы со Славеном Биличем, не смог спасти даже такой опытный антикризисный менеджер, как Сэм Эллардайс.

В итоге на финише сезона «дрозды» занимают то же предпоследнее место в таблице АПЛ, на котором Большой Сэм их принял перед Рождеством.

«Фулхэм» в этом сезоне также не смог продолжить совершенно киношную историю. Скотт Паркер в феврале прошлого года возглавил клуб, в котором закончил карьеру игрока, и вернул его в АПЛ.

Несмотря на кучу комплиментов от таких корифеев, как Гвардиола и Бьелса, продолжить сюжет тем, что «дачники» закрепятся в АПЛ, не удалось — команда возвращается в Чемпионшип.