АПЛ. «Ман Сити» разнес «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси» в Лиге чемпионов

23 мая состоятся заключительные матчи 38 тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» — «Брайтон» 2:0

В 38 туре чемпионата Англии «Арсенал» дома победил «Брайтон» со счетом 2:0.

«Канониры» выиграли благодаря дублю Николя Пепе, который сначала выиграл единоборство в штрафной площади, а затем поразил дальний левый угол ворот соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 Голы: 1:0 Николя Пепе (49'), 2:0 Николя Пепе (60') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Пабло Мари, Калум Чемберс, Мартин Эдегор (Габриэл Мартинелли, 86'), Томас, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув (Букайо Сака, 74'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 79') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Якуб Модер, Алиреза Джаханбакш (Адам Лаллана, 46'), Алексис Мак Аллистер (Стивен Альсате, 66'), Леандро Троссард (Аарон Коннолли, 46')

У «Арсенала» по итогу 61 очко и 8 позиция в таблице, которая не позволяет сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

«Брайтон» заканчивает сезон с 41 очком в активе. В таблице «Курортники» остановились на 16 месте.

«Астон Вилла» — «Челси»

«Вест Хэм» — «Саутгемптон» 3:0

«Вест Хэм» Дэвида Мойеса завершил сезон разгромной победой над «Саутгемптон» со счетом 3:0.

«Молотки» еще в первом тайме сделали серьезную заявку на победу благодаря дублю Пабло Форналса. Сначала игрок совершил точный удар из-зап пределов штрафной, а затем воспользовался точным пасом партнера, забив в нижний угол ворот.

Точку поставил Деклан Райс, восстановившийся после травмы. Игрок сделал забег с мячом и поразил цель из штрафной площади соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Саутгемптон 3:0 Голы: 1:0 Пабло Форнальс (30'), 2:0 Пабло Форнальс (33'), 3:0 Деклан Райс (86') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Джесси Лингард, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 84'), Томаш Соучек, Деклан Райс (Исса Диоп, 90'), Майкл Антонио (Саид Бенрахма, 69') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс (Ориоль Ромеу Видаль, 60'), Янник Вестергор, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Такуми Минамино (Нейтан Телла, 62'), Ибраима Диало, Дэнни Ингс (Майкл Обафеми, 84'), Нейтан Редмонд Предупреждения: Ян Беднарек (48'), Ибраима Диало (67'), Мохаммед Салису (73')

«Вест Хэм» закончил на 6 месте, набрав 65 очков. «Саутгемптон» финишировал на 15 строчке с 43 очками и двумя поражениями подряд.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» — «Тоттенхэм» 2:4

В заключительном матче 38 тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над «Лестером»

«Лестер» дважды забил с пенальти. На 18-й и 52 минуте матча отметился Джейми Варди. Между этим забил Харри Кейн, оказавшийся первым на добивании в штрафной соперника.

Счет гости сравняли после подачи с углового. На выходе ошибся вратарь «Лисов» Каспер Шмейхель.

Игру перевернул Гарет Бэйл. Валлиец вышел на замену и оформил дубль. Сначала он переправил мяч в ворота после прострела Харри Кейна, а затем воспользовался ошибкой соперника, протянул мяч до ворот и переиграл датского голкипера хозяев.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Тоттенхэм 2:4 Голы: 1:0 Джейми Варди (пенальти) (18'), 1:1 Гарри Кейн (41'), 2:1 Джейми Варди (пенальти) (52'), 2:2 Каспер Шмейхель (автогол) (76'), 2:3 Гарет Бэйл (87'), 2:4 Гарет Бэйл (90') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана (Нампалис Менди, 21'), Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Рикарду Перейра, 62'), Марк Олбрайтон (Айосе Перес, 80'), Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Джо Родон, 90'), Гарри Уинкс, Деле Алли (Лукас Моура, 68'), Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 68'), Гарри Кейн Предупреждения: Стивен Бергвейн (58'), Гарри Уинкс (83')

Таким образом, «Тоттенхэм» спасается Лигой конференций, опередив «Арсенал» на одно очко в борьбе за этот турнир.

«Лестер» лишился путевки в Лигу чемпионов и финишировал на пятом месте. Он будет выступать в Лиге Европы второй сезон подряд.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

«Лидс» — «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

«Фулхэм» — «Ньюкасл»

«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»