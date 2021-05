Неудачливый «Лестер», красивый уход Агуэро и супердубль Кейна. Цифры и факты сезона в АПЛ

Несмотря на то, что они заняли итоговое третье и второе места, «Ливерпуль» (139 дней) и «Манчестер Юнайтед» (155 дней) провели больше времени в топ-четверке АПЛ, чем чемпион «Манчестер Сити» (130).

«Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл мужские турниры в АПЛ, в чемпионате дублирующих составов, а также в турнире U-18. Но они не смогли забрать себе абсолютно все титулы, так как женская команда «Сити» заняла второе место в Суперлиге, на 2 очка отстав от «Челси».

Вратарь «Ман Сити» Зак Стеффен — первый игрок из США, завоевавший чемпионский титул в АПЛ. Он также первый игрок, ставший чемпионом АПЛ, из страны с населением более 330 миллионов человек.

Среди других, кто первым становился чемпионом АПЛ из своей страны — Хавьер Эрнандес (Мексика), Мохамед Салах (Египет), Марио Балотелли (Италия), Рияд Марез (Алжир) и Димитар Бербатов (Болгария).

Из 52 различных стран, которые могли претендовать на титул чемпиона АПЛ с 1992 года, наименьшее население у Исландии (357 тысяч человек). Исландия в списке чемпионов представлена Эйдуром Гудьонсеном, который выигрывал титулы с «Челси» два раза подряд (в 2005 и 2006 годах).

Регламент АПЛ гласит, что клуб может распределить 40 медалей победителей среди тренеров, игроков и официальных лиц по своему усмотрению, но при условии, что «медаль получает каждый игрок, сыгравший не менее пяти матчей в в АПЛ в течение сезона». Как и его коллега по «Сити» Скотт Карсон, Стеффен сыграл только в одной игре АПЛ в этом сезоне. У Стеффена была медаль на шее во время празднования титула «Сити», но Карсон не запечатлен с ней.

