Неудачливый «Лестер», красивый уход Агуэро и супердубль Кейна. Цифры и факты сезона в АПЛ

Дело не в старте, а в финише

Несмотря на то, что они заняли итоговое третье и второе места, «Ливерпуль» (139 дней) и «Манчестер Юнайтед» (155 дней) провели больше времени в топ-четверке АПЛ, чем чемпион «Манчестер Сити» (130).

«Требл» в мужских турнирах

«Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл мужские турниры в АПЛ, в чемпионате дублирующих составов, а также в турнире U-18. Но они не смогли забрать себе абсолютно все титулы, так как женская команда «Сити» заняла второе место в Суперлиге, на 2 очка отстав от «Челси».

Добро пожаловать в клуб

Вратарь «Ман Сити» Зак Стеффен — первый игрок из США, завоевавший чемпионский титул в АПЛ. Он также первый игрок, ставший чемпионом АПЛ, из страны с населением более 330 миллионов человек.

Среди других, кто первым становился чемпионом АПЛ из своей страны — Хавьер Эрнандес (Мексика), Мохамед Салах (Египет), Марио Балотелли (Италия), Рияд Марез (Алжир) и Димитар Бербатов (Болгария).

Из 52 различных стран, которые могли претендовать на титул чемпиона АПЛ с 1992 года, наименьшее население у Исландии (357 тысяч человек). Исландия в списке чемпионов представлена Эйдуром Гудьонсеном, который выигрывал титулы с «Челси» два раза подряд (в 2005 и 2006 годах).

Регламент АПЛ гласит, что клуб может распределить 40 медалей победителей среди тренеров, игроков и официальных лиц по своему усмотрению, но при условии, что «медаль получает каждый игрок, сыгравший не менее пяти матчей в в АПЛ в течение сезона». Как и его коллега по «Сити» Скотт Карсон, Стеффен сыграл только в одной игре АПЛ в этом сезоне. У Стеффена была медаль на шее во время празднования титула «Сити», но Карсон не запечатлен с ней.

What a team 💙

Amazing to have all of you fans back in the stadium and celebrate with you 💯 One last game to go now! 👊🏾 pic.twitter.com/JoEy1XUbxv — Zack Steffen (@zacksteffen_) May 23, 2021

Красивый уход

Серхио Агуэро все же сумел побить рекорд Уэйна Руни по количеству голов в АПЛ, забитых за один клуб. Агуэро дважды забил «Эвертону» в последнем туре, доведя свой счет до 184 голов за «Сити» в своем последнем матче в лиге, обогнав Руни.

Серхио Агуэро и игроки Ман Сити globallookpress.com

Чемпионство после вылета

Натан Аке стал чемпионом АПЛ сразу после того, как вылетел в Чемпионшип с «Борнмутом», который занял 18-е место в сезоне 2019-2020. Это редкий случай, особенно для полевых игроков. Единственным ярким примером является Рой Кин, который вылетал с «Ноттингем Форрест» в 1992-1993 годах и выиграл АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1993-1994.

Технически то же самое удалось Дэнни Симпсону, который сыграл одну игру за «Куинз Парк Рейнджерс» в начале сезона 2014–2015, а затем перешел в «Лестер», который выиграл титул в сезоне 2015-2016.

Харви Эллиотт играл за «Ливерпуль» в сезоне 2019-20, в следующем сезоне после вылета с «Фулхэмом», хотя он и не получил медаль победителя, сыграв лишь два матча в лиге.

Также это удавалось нескольким вратарям. Томаш Кущак завоевал медаль победителя АПЛ в сезоне 2006-2007, проведя шесть матчей за «Манчестер Юнайтед», после вылета с «Вест Бромвичем» (2005-2006). Бен Фостер (вылетел с «Уотфордом» в сезоне 2005-2006, выиграл титул с «МЮ» в 2007 году) и Росс Тернбулл (вылетел с «Мидлсбро» в 2008-2009 годах, выиграл титул с «Челси» в 2009-2010) также смогли сделать это, хотя ни один из них не играл достаточно регулярно, чтобы претендовать на медаль.

Возвращение ветерана

35-летний Скотт Карсон 14 мая вышел в стартовом составе «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла». Вратарь-ветеран впервые за 10 лет сыграл в АПЛ. Его предыдущий выход на поле в высшем дивизионе пришелся на май 2011 года в составе «Вест Брома» (также с «Ньюкаслом»).

Этот огромный перерыв в 3645 дней между играми, что неудивительно, является самым длинным между играми для вратаря за всю историю АПЛ. Для примера: Криштиану Роналду за это время забил 325 голов!

В то же время самый длинный общий перерыв между выступлениями в АПЛ для любого игрока составляет 4 173 дня, которые отделяли выступления Дэмиена Делани в высшем дивизионе с марта 2002 по август 2013 года.

Гол вратаря

В предпоследней игре сезона Алиссон стал первым вратарем, забившим гол за «Ливерпуль» за всю его 129-летнюю историю. Игрок сборной Бразилии стал одним из шести вратарей, забивших гол в АПЛ, и первым, кто забил гол головой.

Football eh. 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥.

Experience 5 minutes 33 seconds of unbridled joy with every angle of @Alissonbecker's goal... pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Снова подскользнулись

«Лестер» ждало разочарование в конце сезона 2020-2021 — «лисы» не смогли попасть в Лигу чемпионов, уступив всего на 1 очко по итогам последнего тура.

Усугубляет ситуацию то, что команда Брендана Роджерса больше дней находилась в первой четверке АПЛ (242), чем любой другой клуб в этом сезоне. И все это только для того, чтобы увидеть, как место в топ-4 ускользает в самом конце. «Лисы» провели 93% из последних двух сезонов (всего 567 дней) в первой четверке и в обоих случаях финишировали пятыми.

Голы каждый день

Возможно, «Лестер» найдет утешение в том факте, что нападающий Келечи Ихеаначо стал первым игроком АПЛ, когда-либо забивавшим в одном и том же сезоне в каждый из дней недели.

Лучше Бейла только Сульшер

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бейл в среднем забивал каждые 84 минуты в АПЛ в сезоне 2020/21. Такой результат только один раз улучшил игрок, сыгравший в десяти или более матчах за сезон.

Уле Гуннар Сульшер — единственный игрок, который превзошел коэффициент Бейла: он забивал за «Манчестер Юнайтед» каждые 71 минуту (12 голов в 19 матчах) в победном сезоне 1998-99.

Дубль Кейна

Гарри Кейн стал как лучшим бомбардиром АПЛ, так и лучшим ассистентом лиги (23 гола и 14 результативных передач). Форвард «Тоттенхэма» стал лишь вторым игроком, которому удалось добиться этого.

Первым был экс-форвард «МЮ» Энди Коул в сезоне 1993-1994 (34 гола, 13 передач).

Delighted to win these awards! Not possible without the team and staff throughout the season. 💙 pic.twitter.com/12kfT4LOfL — Harry Kane (@HKane) May 23, 2021

Арендованная звезда

Джо Уиллок сыграл ключевую роль, когда «Ньюкасл Юнайтед» избежал вылета и занял 12-е место, выиграв пять из последних восьми игр.

21-летний полузащитник забил в семи матчах подряд, чем помог «Ньюкаслу» оказаться в середине таблицы, что является повторением рекорда клуба, который установил Алан Ширер в 1996 году, четверть века назад. Арендованный у «Арсенала» игрок, который начал свою серию в матче против «Тоттенхэма» в начале апреля, также является самым молодым игроком в истории АПЛ, забившим в семи матчах подряд.

Уиллок теперь забил больше голов в Премьер-лиге (7) за «Ньюкасл», чем его товарищ по команде Джоелинтон (6), несмотря на то, что первый открыл счет своим голам только 17 апреля. Джоелинтон был куплен за рекордные для клуба 40 миллионов фунтов стерлингов в июле 2019 года.

Джо Уиллок globallookpress.com

Новый антирекорд для Карло

«Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:5 в последнем туре. Это поражение стало самым крупным для Карло Анчелотти за всю его тренерскую карьеру, которая насчитывает 1167 игр. Кроме того, это было самое крупное поражение в истории среди тренеров, которые до этого трижды выигрывали Кубок европейских чемпионов.

Дети в порядке

«Арсенал» до сих пор ни разу не проигрывал в матчах Премьер-лиги, в которых за «канониров» забивал игрок-подросток. После победы над «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 на прошлой неделе (в которой забил 19-летний Габриэль Мартинелли) показатель был увеличен до 60 игр. В них «канониры» выиграли 50 раз и 10 раз сыграли вничью.

Вуд — в клубе топ-форвардов

Возможно, он не самый модный футболист, но игрок «Бернли» Крис Вуд теперь должен входить в число самых стабильных нападающих АПЛ. Вуд — один из семи игроков, которые забили минимум 10 голов в каждом из последних четырех сезонов высшего дивизиона, наряду с Кейном, Салахом, Джейми Варди, Александром Ляказеттом, Сон Хын-Мином и Садио Мане.

Крис Вуд globallookpress.com

Дома и стены помогают?

Сезон АПЛ 2020-2021 стал первым в истории четырех лучших дивизионов Англии, в которых было больше побед на выезде (153), чем дома (144). Отсутствие болельщиков на стадионах определенно повлияло на понятие «домашнего преимущества».

Увольнения не в моде

В сезоне 2020-2021 сменилось всего четыре тренера: Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси») и Славен Билич («Вест Бромвич») — единственные, кто потерял свои рабочие места. Сэм Аллардайс («Вест Бромвич»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») покинули свои должности после завершения кампании.

Это наименьшее количество смен тренера, зафиксированных за один сезон в АПЛ с сезона 2005-2006 (три).