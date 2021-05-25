Не ноунейм. Витория сделает «Спартак» чемпионом — если справится с давлением

В понедельник, 24 мая, совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года. На родине он работал с «Пасуш де Феррейра», «Виторией Гимараэш» и «Бенфикой». В 2016 и 2017 годах Виторию признавали лучшим тренером чемпионата Португалии. До декабря прошлого года Руй работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

От «Фатимы» до «Бенфики»

Автор блога «Россия 2021» Максим Полтавец вспоминает португальский отрезок карьеры нового тренера «Спартака», после которого он уехал в Саудовскую Аравию.

«Карьеру игрока Витория провел в низших лигах. Единственный клуб, название которого что-то скажет простому болельщику — "Алверка". Но с российскими футболистами (Овчинниковым и Кульковым) Руй там не пересекался — они пришли после того, как клуб вышел в Высшую лигу. К тому моменту Витория отправился в команды поскромнее.

• Первый значимый клуб в тренерской карьере Витории — "Фатима". С ним команда впервые вышла во вторую по рангу лигу, но сразу вылетела. Возвращение со второй попытки получилось успешнее — "Фатима" закрепилась в дивизионе.

• После этого Руя позвали в "Пасуш Де Феррейра" — в своем первом сезоне в Высшей лиге Витория занял 7-е место (до этого у команды были два 10-х) и прорвался в финал Кубка Лиги (там проиграли "Бенфике").

• С такими успехами тренера сразу подхватила "Витория Гимараэш". Там Руй взял первый трофей в карьере — выиграл Кубок Португалии в сезоне-2012/13. Успехов хватило, чтобы получить приглашение от "Бенфики".

• Период работы в лиссабонском клубе — самый успешный для Витории. В первые два сезона он принес сразу 6 трофеев (сделал домашний требл) и вывел команду в четвертьфинал ЛЧ. При нем в основу попала группа молодых игроков, которые сейчас на слуху — Рубен Диаш, Ренату Саншеш, Лука Йович, Жоау Феликс, Нельсон Семеду и многие другие».

Зарема Салихова Экс-член совета директоро «Спартака» Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку».

Прессинг, голы и работа с молодежью

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Максим Никитин выделяет сильные качества нового наставника на примере его успешной работы с «Бенфикой».

«После пятого места Руй ушел на повышение в "Бенфику". Там он сразу забрал два чемпионства подряд, влетел в четвертьфинал ЛЧ и стал вторым, после легендарного Жорже Жезуша, по среднему количеству набранных очков в истории "Бенфики". При нем "орлы" безумно круто защищались, в том числе за счет элитного прессинга, и получали висты даже от Пепа Гвардьолы, который в интервью для книги Марти Перарнау назвал команду Руя Витории "достойной Арриго Сакки" и "лучшей оборонительной организацией в Европе прямо сейчас". Это интервью случилось после четвертьфинала ЛЧ, в котором "Бавария" Пепа намучилась с бешеной "Бенфикой" Витории и пошла дальше, победив по сумме игр всего в один мяч (3:2).

Надо сказать, у той "Бенфики" был отличный состав, где в воротах играл Эдерсон, в центре обороны — Линделеф, на фланге — Нельсон Семеду, в центре полузащиты — Ренату Саншеш, а в атаке разрывали Гайтан, Талиска, Жонас и, при случае, Рауль Хименес. Но и тут есть заслуга Руя: многие из молодых футболистов попали в основу благодаря его решениям. Ренату Саншеш до сих пор благодарит его под постами в Instagram, ведь именно тот сезон (2015/16) сделал Ренату игроком старта сборной на победном чемпионате Европы.

Умение работать с молодыми игроками — качество Руя Витории. Впрочем, оно не самое главное. Руй умеет подстроиться под игру соперника. Он почти не играет в схему с тремя центральными защитниками, но умеет настроить компактный футбол, с адаптивным прессингом. При этом "Бенфика" Руя много забивала и набирала солидное количество очков: 88 голов и 88 очков за 34 игры чемпионата Португалии-2015/16 (первое место), в следующем сезоне — 72 гола, 82 очка (первое место), через сезон — 80 голов, 81 очко (второе место)».

Серхио Пиреш журналист португальского портала Maisfutebol Руй Витория — компетентный тренер, делающий ставку на молодых игроков. Несмотря на то, что его «Бенфика» выиграла 2 португальские лиги (в сезоне 2015/2016 годов набрала рекорд — 88 очков), болельщики всегда немного спорили по поводу его работы. Тем более, что у него не было отличных выступлений в еврокубках, а групповой раунд Лиги чемпионов в 2017 году он закончил с 0 очков. Однако, он уехал в Саудовскую Аравию и добился там успехов — выиграл чемпионат и Суперкубок. В Португалии его считают образованным человеком, который хорошо общается, но может быть слишком снисходительным к поведению некоторых звезд команды.

Результат здесь и сейчас

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, у португальского специалиста есть необходимые навыки чтобыдобиться быстрого успеха в стане красно-белых.

«Руй Витория — тренер, умеющий давать результат здесь и сейчас. Его команды всегда отличались ярким атакующим стилем. Для Витории важен диалог с командой и понимание его идей, так же как важны поэтапное строительство команды и контакт с руководством. Провальный отрезок Руя в "Бенфике" начался после ухода ряда ключевых игроков обороны и отказа клуба вкладываться в новичков. По словам португальского агента Паулу Барбозы, Витория имел предложения из Португалии и Европы, но непонятно, как на его карьере сказалось пребывание в откровенно слабом чемпионате Саудовской Аравии.

Потенциальные минусы Витории в "Спартаке" тоже есть. Первый — слишком высокая линия обороны и игра через офсайдные ловушки. Очень рискованный вариант как минимум для еврокубков, особенно учитывая позиционные провалы Жиго и Джикии. Второй минус — "Бенфика" слишком много играла на контратаках и порой испытывала проблемы со взломом низкого блока соперника.

В любом случае для Руя "Спартак" — отличная возможность показать себя и доказать, что он все еще в порядке. Ну а для Федуна — повышенный шанс выиграть чемпионство в год 100-летия клуба. Сиюминутный результат Витория давать умеет».

Франсиско Соуза комментатор Eleven Sports Руй Витория — тренер, который хорошо готовит команды в тактическом плане. Но его игра в нападении оставляет желать лучшего. Это правда, что он стал жертвой некоторой нехватки инвестиций на трансферы в последний сезон. Но у команды были и другие проблемы в матчах. Лучшей «Бенфикой» Витории стала «Бенфика» сезона 2015/16, команду хвалил даже Пеп Гвардиола (они защищались с высокой линией, как команды Арриго Сакки, и сильно усложняли жизнь нападающим соперников). Несмотря на проблемы с защитой в начале, он смог встроить в игру Ренату Саншеша и закончил сезон со способностью доминировать в играх. Я бы не сказал, что он тренер с победным характером, как Жозе Моуринью. Витория — более сдержанный и менее противоречивый человек и тренер. Он зарекомендовал себя как обладатель титулов.

Витория — не ноунейм

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров собирает подробный тактический портрет Руя Витории и делает вполне обнадеживающие выводы.

«А "Спартак" пригласил точно не проходимца — это не случайный человек, а вполне солидный тренер, у которого есть имя (странно слышать про "ноунейма"), а ещё есть:

1) хороший баланс между обороной и атакой, умение выстраивать оборонительную систему. Есть шанс, что "Спартак" прибавит в этой фазе, ведь в минувшем сезоне даже с тремя центральными защитниками команда заняла 8-е место по весу допущенных ударов;

2) опыт работы с командами, которые исторически много держат мяч и атакуют; продуманные алгоритмы атаки как на своей трети, так и в финальной. Хотя ярких наигранных фишек, возможно, не так много. Рывки крайних защитников в полуфланги — самая выделяющаяся. По количеству идей это, само собой, не Гвардиола;

3) опыт работы в разных моделях, умение переключаться на разные схемы и находить аргументы в каждой из них;

4) собственный штаб единомышленников — это важно.

Прогнозировать будущее в "Спартаке" слишком сложно, ведь мы говорим о клубе, где многое алогично и вообще не поддаётся ни прогнозам, ни анализу. Но следить за работой Витории будет интересно — и лично у меня есть надежда, что в качестве футбола по сравнению с временами Тедеско команда запросто может прибавить. Подчеркну: именно в качестве. По результатам "Спартак" в прошедшем сезоне залез высоко».

Филипе Коэлью аналитик ProScout Руй Витория — тренер, который дает команде импульс. Он много тренировал в Португалии, пока дошел до элиты. Его работа в «Пасуш де Феррейра» и «Витории» (в них он использовал 4-3-3 и 4-2-3-1) имела решающее значение для достижений в «Бенфике». Он воспользовался большей частью работы, которую проделал Жорже Жезуш, и подпускал к составу молодых футболистов. В «Бенфике» он долго играл по схеме 4-4-2, выиграл несколько титулов, но качество футбола постепенно ухудшалось. На заключительном этапе уже была схема 4-3-3. Он не детальный тренер, как Жорже Жезуш, но он очень умен. С информационной точки зрения он был очень умен в том, как пользовался войной, которая существовала между «Бенфикой» и «Спортингом», и как повернул ее в свою пользу.

«Красно-белые» хотят эволюции

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что красно-белые в лице Витории делают ставку на поступательное развитие команды с опорой на внутренние ресурсы.

«Революций в жизни "Спартака" хватало, а вот планомерное доведение проекта до логического завершения — чемпионства, увидели лишь однажды. Разумеется, Федун мечтает о повторении успеха, поэтому выбрал не Жардима или Бенитеса — известные португалец и испанец требовали денег на новичков и планировали учить москвичей жизни, а Руя Виторию, что готов работать с теми, кто есть.

Это правильный подход, у "Спартака" не бедный состав. Если совершили большое количество обидных ошибок и не обыграли "Зенит", но финишируют вторыми, значит, можно развиваться дальше с Максименко, Джикией, Жиго, Зобниным, Ларссоном и Соболевым. А поскольку не только Диаш — звезда "Манчестер Сити", благодарен Рую Витории за доверие, то молодым игрокам с ним будет комфортно.

Возможно, в школе "Спартака" найдут неожиданного игрока под основу — особенно если не получится избежать потери Крала в центре поля. Не исключено, что будет парочка трансферов по разумным ценам. "Спартак" не может себе позволить большие расходы и по правилам УЕФА, и из-за санкций против ряда компаний, связанных с владельцами. Руй Витория не открывал двери на переговорах ногой, не требовал подписать Месси, поэтому подошел».

Бруну Соуза Рибейру журналист TSF Radio Noticias Руй Витория предпочитает атакующий футбол. Ему нравится веселый стиль. После ухода из «Бенфики» Жорже Жезуша были сомнения в компетентности Руя Витории, но он оказался тренером, способным привести «Бенфику» к трофеям. Он тренер, который делает ставку на молодых игроков.

Витория умеет работать под давлением

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин уверен, что португальский специалист справится с грузом ожиданий и прессингом фанатов в «Спартаке».

«Сейчас главный вопрос "Спартака" не какой результат покажет команда под руководством Руя Витории, а справится ли португалец с огромным давлением, которое обрушилось на него еще до официального подписания контракта с москвичами. Мы помним, чем оно вкупе с отсутствием поддержки от боссов клуба обернулось для классного специалиста Унаи Эмери — эпитет "тренеришка" от Артема Дзюбы навсегда войдет в историю российского футбола.

Сейчас информация распространяется стремительно, и Витория, конечно, был в курсе происходящего в "Спартаке" в последние дни. Руй точно знает, какую характеристику дала ему супруга владельца красно-белых Зарема Салихова. По моим данным, в понедельник, за сутки до заключения двухлетнего договора, у Витории спросили, как он относится к волне критики от близкого Леониду Федуну человека. Ответ дал лишний аргумент в руки сторонников назначения — Руй сказал, что абсолютно не смущен и, напротив, видит в этом дополнительный стимул. Мол, есть шанс доказать, что во мне не ошиблись. Витория также напомнил собеседникам эпизод из своей карьеры, когда он приходил в "Бенфику" вместо Жорже Жезуса.

Тогда, летом 2015 года, португальские СМИ долбили акционеров "орлов" и Виторию из всех калибров. Понять такую реакцию можно: к тому моменту Жезус взял три чемпионских титула за шесть лет, дважды подряд (в 2013-м и 2014-м) выходил в финал Лиги Европы, словом, легенда. Руй же имел в багаже работу со скромными "Вилафранкензе", "Фатимой", "Пасуш фе Феррейра" и командой-однофамилицей "Виторией". Но изначальный скепсис не то что не сломал тренера — он его просто не заметил. Витория взял золото в первом же сезоне, через год добавил еще одно плюс за четыре года в "Бенфике" побеждал в национальном Кубке, Кубке лиги и — дважды — Суперкубке страны. То есть реально заткнул критиков достижениями».