Не ноунейм. Витория сделает «Спартак» чемпионом — если справится с давлением

От «Фатимы» до «Бенфики»
Автор блога «Россия 2021» Максим Полтавец вспоминает португальский отрезок карьеры нового тренера «Спартака», после которого он уехал в Саудовскую Аравию.
«Карьеру игрока Витория провел в низших лигах. Единственный клуб, название которого что-то скажет простому болельщику — "Алверка". Но с российскими футболистами (Овчинниковым и Кульковым) Руй там не пересекался — они пришли после того, как клуб вышел в Высшую лигу. К тому моменту Витория отправился в команды поскромнее.
• Первый значимый клуб в тренерской карьере Витории — "Фатима". С ним команда впервые вышла во вторую по рангу лигу, но сразу вылетела. Возвращение со второй попытки получилось успешнее — "Фатима" закрепилась в дивизионе.
• После этого Руя позвали в "Пасуш Де Феррейра" — в своем первом сезоне в Высшей лиге Витория занял 7-е место (до этого у команды были два 10-х) и прорвался в финал Кубка Лиги (там проиграли "Бенфике").
Партия началась! ♟ 👀 pic.twitter.com/qG0jaFts26— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) May 24, 2021
• С такими успехами тренера сразу подхватила "Витория Гимараэш". Там Руй взял первый трофей в карьере — выиграл Кубок Португалии в сезоне-2012/13. Успехов хватило, чтобы получить приглашение от "Бенфики".
• Период работы в лиссабонском клубе — самый успешный для Витории. В первые два сезона он принес сразу 6 трофеев (сделал домашний требл) и вывел команду в четвертьфинал ЛЧ. При нем в основу попала группа молодых игроков, которые сейчас на слуху — Рубен Диаш, Ренату Саншеш, Лука Йович, Жоау Феликс, Нельсон Семеду и многие другие».
Прессинг, голы и работа с молодежью
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Максим Никитин выделяет сильные качества нового наставника на примере его успешной работы с «Бенфикой».
«После пятого места Руй ушел на повышение в "Бенфику". Там он сразу забрал два чемпионства подряд, влетел в четвертьфинал ЛЧ и стал вторым, после легендарного Жорже Жезуша, по среднему количеству набранных очков в истории "Бенфики". При нем "орлы" безумно круто защищались, в том числе за счет элитного прессинга, и получали висты даже от Пепа Гвардьолы, который в интервью для книги Марти Перарнау назвал команду Руя Витории "достойной Арриго Сакки" и "лучшей оборонительной организацией в Европе прямо сейчас". Это интервью случилось после четвертьфинала ЛЧ, в котором "Бавария" Пепа намучилась с бешеной "Бенфикой" Витории и пошла дальше, победив по сумме игр всего в один мяч (3:2).
Надо сказать, у той "Бенфики" был отличный состав, где в воротах играл Эдерсон, в центре обороны — Линделеф, на фланге — Нельсон Семеду, в центре полузащиты — Ренату Саншеш, а в атаке разрывали Гайтан, Талиска, Жонас и, при случае, Рауль Хименес. Но и тут есть заслуга Руя: многие из молодых футболистов попали в основу благодаря его решениям. Ренату Саншеш до сих пор благодарит его под постами в Instagram, ведь именно тот сезон (2015/16) сделал Ренату игроком старта сборной на победном чемпионате Европы.
Умение работать с молодыми игроками — качество Руя Витории. Впрочем, оно не самое главное. Руй умеет подстроиться под игру соперника. Он почти не играет в схему с тремя центральными защитниками, но умеет настроить компактный футбол, с адаптивным прессингом. При этом "Бенфика" Руя много забивала и набирала солидное количество очков: 88 голов и 88 очков за 34 игры чемпионата Португалии-2015/16 (первое место), в следующем сезоне — 72 гола, 82 очка (первое место), через сезон — 80 голов, 81 очко (второе место)».
Результат здесь и сейчас
Автор Sport24 Марк Бессонов считает, у португальского специалиста есть необходимые навыки чтобыдобиться быстрого успеха в стане красно-белых.
«Руй Витория — тренер, умеющий давать результат здесь и сейчас. Его команды всегда отличались ярким атакующим стилем. Для Витории важен диалог с командой и понимание его идей, так же как важны поэтапное строительство команды и контакт с руководством. Провальный отрезок Руя в "Бенфике" начался после ухода ряда ключевых игроков обороны и отказа клуба вкладываться в новичков. По словам португальского агента Паулу Барбозы, Витория имел предложения из Португалии и Европы, но непонятно, как на его карьере сказалось пребывание в откровенно слабом чемпионате Саудовской Аравии.
Потенциальные минусы Витории в "Спартаке" тоже есть. Первый — слишком высокая линия обороны и игра через офсайдные ловушки. Очень рискованный вариант как минимум для еврокубков, особенно учитывая позиционные провалы Жиго и Джикии. Второй минус — "Бенфика" слишком много играла на контратаках и порой испытывала проблемы со взломом низкого блока соперника.
В любом случае для Руя "Спартак" — отличная возможность показать себя и доказать, что он все еще в порядке. Ну а для Федуна — повышенный шанс выиграть чемпионство в год 100-летия клуба. Сиюминутный результат Витория давать умеет».
Витория — не ноунейм
Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров собирает подробный тактический портрет Руя Витории и делает вполне обнадеживающие выводы.
«А "Спартак" пригласил точно не проходимца — это не случайный человек, а вполне солидный тренер, у которого есть имя (странно слышать про "ноунейма"), а ещё есть:
1) хороший баланс между обороной и атакой, умение выстраивать оборонительную систему. Есть шанс, что "Спартак" прибавит в этой фазе, ведь в минувшем сезоне даже с тремя центральными защитниками команда заняла 8-е место по весу допущенных ударов;
2) опыт работы с командами, которые исторически много держат мяч и атакуют; продуманные алгоритмы атаки как на своей трети, так и в финальной. Хотя ярких наигранных фишек, возможно, не так много. Рывки крайних защитников в полуфланги — самая выделяющаяся. По количеству идей это, само собой, не Гвардиола;
3) опыт работы в разных моделях, умение переключаться на разные схемы и находить аргументы в каждой из них;
4) собственный штаб единомышленников — это важно.
Прогнозировать будущее в "Спартаке" слишком сложно, ведь мы говорим о клубе, где многое алогично и вообще не поддаётся ни прогнозам, ни анализу. Но следить за работой Витории будет интересно — и лично у меня есть надежда, что в качестве футбола по сравнению с временами Тедеско команда запросто может прибавить. Подчеркну: именно в качестве. По результатам "Спартак" в прошедшем сезоне залез высоко».
«Красно-белые» хотят эволюции
Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что красно-белые в лице Витории делают ставку на поступательное развитие команды с опорой на внутренние ресурсы.
«Революций в жизни "Спартака" хватало, а вот планомерное доведение проекта до логического завершения — чемпионства, увидели лишь однажды. Разумеется, Федун мечтает о повторении успеха, поэтому выбрал не Жардима или Бенитеса — известные португалец и испанец требовали денег на новичков и планировали учить москвичей жизни, а Руя Виторию, что готов работать с теми, кто есть.
Это правильный подход, у "Спартака" не бедный состав. Если совершили большое количество обидных ошибок и не обыграли "Зенит", но финишируют вторыми, значит, можно развиваться дальше с Максименко, Джикией, Жиго, Зобниным, Ларссоном и Соболевым. А поскольку не только Диаш — звезда "Манчестер Сити", благодарен Рую Витории за доверие, то молодым игрокам с ним будет комфортно.
Возможно, в школе "Спартака" найдут неожиданного игрока под основу — особенно если не получится избежать потери Крала в центре поля. Не исключено, что будет парочка трансферов по разумным ценам. "Спартак" не может себе позволить большие расходы и по правилам УЕФА, и из-за санкций против ряда компаний, связанных с владельцами. Руй Витория не открывал двери на переговорах ногой, не требовал подписать Месси, поэтому подошел».
Витория умеет работать под давлением
Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин уверен, что португальский специалист справится с грузом ожиданий и прессингом фанатов в «Спартаке».
«Сейчас главный вопрос "Спартака" не какой результат покажет команда под руководством Руя Витории, а справится ли португалец с огромным давлением, которое обрушилось на него еще до официального подписания контракта с москвичами. Мы помним, чем оно вкупе с отсутствием поддержки от боссов клуба обернулось для классного специалиста Унаи Эмери — эпитет "тренеришка" от Артема Дзюбы навсегда войдет в историю российского футбола.
Сейчас информация распространяется стремительно, и Витория, конечно, был в курсе происходящего в "Спартаке" в последние дни. Руй точно знает, какую характеристику дала ему супруга владельца красно-белых Зарема Салихова. По моим данным, в понедельник, за сутки до заключения двухлетнего договора, у Витории спросили, как он относится к волне критики от близкого Леониду Федуну человека. Ответ дал лишний аргумент в руки сторонников назначения — Руй сказал, что абсолютно не смущен и, напротив, видит в этом дополнительный стимул. Мол, есть шанс доказать, что во мне не ошиблись. Витория также напомнил собеседникам эпизод из своей карьеры, когда он приходил в "Бенфику" вместо Жорже Жезуса.
Тогда, летом 2015 года, португальские СМИ долбили акционеров "орлов" и Виторию из всех калибров. Понять такую реакцию можно: к тому моменту Жезус взял три чемпионских титула за шесть лет, дважды подряд (в 2013-м и 2014-м) выходил в финал Лиги Европы, словом, легенда. Руй же имел в багаже работу со скромными "Вилафранкензе", "Фатимой", "Пасуш фе Феррейра" и командой-однофамилицей "Виторией". Но изначальный скепсис не то что не сломал тренера — он его просто не заметил. Витория взял золото в первом же сезоне, через год добавил еще одно плюс за четыре года в "Бенфике" побеждал в национальном Кубке, Кубке лиги и — дважды — Суперкубке страны. То есть реально заткнул критиков достижениями».