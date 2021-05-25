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    Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»

    Сменит ли форвард команду?

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    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
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    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
    «Ювентус» и Криштиану Роналду с трудом попали в Лигу чемпионов на фоне слухов об уходе форварда. Разбираемся, расстанется ли клуб со своей звездой.

    Роналду стал играть меньше в конце сезона

    Когда Криштиану Роналду был заменен в последней домашней игре «Ювентуса» в сезоне против «Интера», он не проявил никаких признаков разочарования. Он ушел с поля и направился к скамейке запасных. Наставник туринцев Андреа Пирло заменил его во второй раз в этой кампании и впервые в матче Серии А.

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    • Полтора года назад он умчался с поля, когда Маурицио Сарри заменил его в поединке «Ювентуса» против «Милана», а в других случаях проявлял нежелание покидать газон, как, впрочем, и всегда на протяжении своей карьеры. Можно говорить, что так вести себя свойственно топ-игрокам, и это отношение прирожденного победителя. Пирло пошел еще дальше, сказав, что португалец был рад уйти на замену.

    Однако на самом деле важно не то, что кто-то думает, а что делает. Через пять минут после того, как его заменили, Роналду пошел к туннелю, несколько минут смотрел игру со стороны, а затем направился в раздевалку.

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    Роналду, вероятно, не ладит с одноклубниками

    Пока арбитр Джанпаоло Кальварезе допускал всевозможные ошибки во время назначения пенальти, пересмотров VAR и красных карточек, скамейка «Ювентуса» гудела и прыгала в последние минуты игры.

    Тем временем, лучший игрок «Старой Синьоры», ее предполагаемый лидер находился в раздевалке, ожидая окончания матча. Когда Роналду находился вдали от партнеров по команде, это отражало кажущееся расстояние между экс-нападающим «Реала» и остальной частью раздевалки.

    После матча бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро заметил, что не все игроки «бьянконери» побежали праздновать с Роналду после того, как он открыл счет в игре с «Интером». А перед этим Gazzetta dello Sport сообщила, что португальская звезда «изолирована» в раздевалке команды.

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    • По информации издания, его несколько одноклубников раздражены тем, что нападающий получает слишком много свободы от руководства «Ювентуса» и иногда может пропускать тренировки. В последний раз это случилось на следующий день после разгромного поражения от «Милана» (0:3), когда он вместе с президентом Андреа Аньелли и главой материнской компании «Старой Синьоры» Джоном Элканном посетил завод Ferrari в Маранелло.

    Слухи об уходе Роналду не утихают

    Сообщается, что во время тренерства Маурицио Сарри португалец отказывался участвовать в тактических сессиях, что иногда происходило и при Пирло. Последней частью головоломки стало видео, где автомобили Роналду отвозят от его дома в Турине неделю назад. Многие болельщики «Ювентуса» логично подумали, что это как-то связано с его будущим трансфером в другую команду.

    По данным Il Corriere di Torino, Роналду отвез свои машины для технического обслуживания, тем не менее, его будущее в нынешнем клубе остается под вопросом. Его контракт с зарплатой в 31 млн евро в год истекает в июне 2022 года, и «Ювентусу» нужна продажа в районе 29 млн евро, чтобы не получить убыток.

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    • Следует отметить, что 36-летний форвард получает выгоду от налоговых льгот, которые позволяет ему платить всего в 100 тыс. евро на любой доход из-за рубежа, включая спонсорские контракты. Его мать Долореш Авейру заявляла, что поговорит с сыном, чтобы убедить его летом в лиссабонский «Спортинг», но агент Жорже Мендеш тогда предположил, что еще слишком рано думать о его возвращении в Португалию.

    Роналду, скорее всего, покинет «Ювентус»

    Заключительный тур Серии А лишь усилил слухи о возможном уходе нападающего, который остался в запасе на решающий матч в борьбе за выход в Лигу чемпионов. В итоге команда справилась и без своего звездного бомбардира, в результате чего тот мог сделать вывод, что он уже и не особо нужен «Ювентусу». Особенно если учесть, что в коллективе назрела перестройка для возвращения на лидирующие позиции в чемпионате Италии, где нужна свежая и более дешевая кровь.

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    • Амбиции Роналду играть в Лиге чемпионов действительно больше, чем его желание заработать деньги. В то же время выход туринцев в главный еврокубок автоматически не гарантирует его пребывания в клубе, ведь непонятно, сможет ли «Старая Синьора» по-прежнему позволить себе его зарплату. А если не сможет, то все равно не ясно, кто сможет, и даже если сможет, то готов ли заплатить необходимую сумму за его трансфер.

    Вице-президент клуба Павел Недвед на прошлой неделе настаивал на том, что Роналду остается до окончания своего контракта. Тем не менее, куда больше свидетельств в пользу того, что этот сезона — последний для португальца в «Ювентусе». Как он и клуб найдут путь к решение вопроса его продажи — это уже совсем другая история.

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