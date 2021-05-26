Топ-3 вратарей клубного сезона 2020/2021

Разбираемся, какие три стража ворот стали лучшими по итогам клубного сезона, который подошел к концу.

3. Эмильяно Мартинес («Астон Вилла»)

Прошлым летом у «Арсенала» был прямой выбор между Эмильяно Мартинесом и Берндом Лено. «Канониры» ошиблись.

Правда, тогда это было самое логичное решение. Лено — игрок сборной Германии со звездным послужным списком. Мартинес был впечатляющим игроком на подмену в конце прошлого сезона, но было бы смелым призывом задвинуть Лено в пользу вратаря, который большую часть своей карьеры провел на задворках.

Но как Мартинес ухватился за свой шанс проявить себя на «Вилле»! Аргентинец сыграл решающую роль в весьма удачном сезоне для бирмингемцев, и голкипер повторил рекорд клуба по «сухим» матчам. Только Эдерсон и Менди записали больше, что удивительно, учитывая, насколько слабы «Кларетовые» были в обороне в минувшем сезоне.

Он также имеет второй лучший рекорд по проценту сейвов — всего на 0,2 позади Ника Поупа — и статистика xG предполагает, что «Астон Вилла» пропустила бы на 7,4 голов больше, если бы не подписание игрока на сумму в 20 млн фунтов.

2. Самир Ханданович («Интер»)

С тех пор, как девять лет назад он перешел в «Интер» из «Удинезе», Самир Ханданович постепенно утвердился как один из лучших вратарей Европы. Хотя словенец редко получает заслуженные международное одобрение, его неизменно уверенные выступления сделали его легендой в Милане.

Первое скудетто «нерадзурри» за 11 сезонов было выиграно, в немалой степени, благодаря наименьшему количеству пропущенных голов в дивизионе. Спокойное руководство обороной от Хандановича было ключом к этому успеху.

Спокойный, отличный коммуникатор и превосходный в воздухе, 36-летний игрок — вратарь старой школы, который во главу угла ставит игру на линии ворот, а уже затем выбивание мяча в поле.

Его процент сэйвов в 72,1% в Серии А — второй результат в дивизионе, в чем он уступает только Маттиа Перину из «Дженоа», в то время как его количество «сухих» матчей в его исполнении (14) не имеет аналогов в итальянском футболе.

1. Ян Облак («Атлетико»)

Если безжалостность Луиса Суареса у чужих ворот и сделала «Атлетико» смертоносным в нападении, то невероятные способности голкипера Яна Облака в рамке, придали мадридцам стабильность, которой славятся команды Диего Симеоне.

Атлетико сыграл 18 матчей ноль в уходящем сезоне — больше, чем кто-либо другой в Ла Лиге, и 28-летний словенец может взять на себя немалую ответственность за этот рекорд, сыграв все 37 поединков чемпионата в этом сезоне, пока его команда успешна шла за чемпионством.

Человек со льдом в своих жилах и твердым взглядом, Облак зарекомендовал себя, пожалуй, лучшим вратарем в мире, или, по крайней мере, в Европе благодаря своей чрезвычайно стабильной игре в воротах.

Явно не напрасно Диего Симеоне ранее называл 28-летнего футболиста «Месси среди вратарей», и не без оснований, ведь в числе его достижений в том числе четырехкратная победа в категории «Лучший голкипер Ла Лиги».