Выбор Саутгейта на Евро-2020: доминирование «МЮ» и выход из зоны комфорта

Победители

Два Бена

Одним из самых любопытных моментов стали вызовы Бена Годфри из «Эвертона» и Бена Уайта из «Брайтона». Эти блестящие центральные защитники ведут оборону своих команд. Годфри — эксперт по арьергарду, а Уайт — превосходно играющий на мяче защитник, который обращается с ним с невероятной грацией. Ни один из них еще не играл за сборную.

Трудно не смотреть на вызов этих парней, как на попытку Гарета Саутгейта подстраховаться на случай, если Гарри Магуайр все же не сможет сыграть на Евро. Набор навыков Магуайра представляет собой комбинацию навыков Годфри и Уайта. И если он не сможет играть, этим двум предоставится шанс заполнить колоссальную брешь, которую Магуайр оставит в центре обороны.

Three new faces have been included in Gareth Southgate's provisional #ThreeLions squad!

Well done, lads 👊 pic.twitter.com/qS5ouBXNJO — England (@England) May 25, 2021

«Манчестер Юнайтед»

Несмотря на отсутствие в списке Ван-Биссаки, трансферная политика «Манчестер Юнайтед» по привлечению и развитию молодых английских талантов принесла свои плоды. В этом составе сборной Англии у «Красных дьяволов» больше игроков, чем у любого другого клуба. После многих лет минимального присутствия в сборной в Англии «МЮ» теперь доминирует.

Дин Хендерсон будет бороться за место основного голкипера. Гарри Магуайр является краеугольным камнем обороны, а Люк Шоу застолбил место на левом фланге защиты. Джесси Лингард вернулся из забытья благодаря отличной форме, набранной в «Вест Хэме», а Маркус Рэшфорд должен стартовать в линии атаки. Плюс есть подающий надежды Мэйсон Гринвуд. Уле-Гуннар Сульшер будет разрываться между желанием, чтобы его игроки добились успеха, и желанием, чтобы они хорошо отдохнули летом.

Мэйсон Гринвуд

Он отсутствовал на международном уровне после изгнания из-за нарушения дисциплины и правил по коронавирусу еще в 2020 году и критики со стороны прессы. Будучи молодым темнокожим парнем, Гринвуд подвергся экстра-уровню критики, как и его коллега, еще один нарушитель Фил Фоден. И хотя Фодена снова вызывали в сборную раньше, Саутгейт не оказал такой же любезности и Гринвуду.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Однако молодой нападающий завершил сезон в отличной форме (5 голов в последних 10 матчах) и заслужил этот вызов. Конечно, это лишь расширенный состав, и логика подсказывает, что Гринвуда отцепят перед окончательным объявлением. Но в то же время Гринвуд смертельно опасен в завершении атак, и учитывая недельный тренировочный цикл, есть все шансы, что он сможет произвести достаточно впечатления, чтобы попасть в финальную заявку.

Конор Коади

В этом сезоне «волки» не впечатляли. Они финишировали 13-ми и пропустили 52 гола, что является 12-м лучшим результатом в АПЛ. По общему признанию, их главная проблема заключалась в травме Рауля Хименеса, которая спровоцировала проблемы в атаке. Но Конор Коуди больше не был Колоссом, и это сыграло свою роль.

Коуди почти не пропускал игр (кроме ничьей 1:1 с «Саутгемптоном» из-за карантинных ограничений), и этот уровень физической надежности впечатляет. Но это также говорит о том, что Коуди присутствовал на протяжении всех защитных проблем «волков». Поражения со счетом 0:4 от «Бернли» и «Вест Хэма» вызывают особую досаду, а неспособность Коуди играть в четверке защитников остается проблемой. Однако он все еще в составе.

Проигравшие

Аарон Ван-Биссака

У Англии прямо сейчас есть невероятное количество правых защитников. Это Кайл Уокер, Киран Триппьер, Рис Джеймс, Трент Александер-Арнольд и Аарон Ван-Биссака. А еще есть Тарик Лэмпти, Джеймс Джастин и другие. Автор хита Mambo No. 5 Лу Бега мог бы записать песню со всеми их именами.

Однако, если все основные имена были вызваны на сбор, то Ван-Биссака — нет. И это, несмотря на то, что он, пожалуй, лучший защитник в игре один на один в мире, невероятный атлет с почти нечеловеческими навыками игры в обороне, когда дело доходит до необходимости возвращать мяч.

Аарон Ван-Биссака globallookpress.com

Он завершил этот сезон с 88 отборами мяча (второй среди защитников АПЛ) и 62 перехватами (первый). Ван-Биссака — феноменальный защитник, способный закрыть любого соперника. То, что он не попал даже в предварительный состав — серьезное пренебрежение. Этот игрок мог бы сделать разницу между Килианом Мбаппе, разрывающим «Трех львов», и Англией, проходящей весь путь на Евро-2020.

Фикайо Томори

Гарет Саутгейт вызвал Кирана Триппьера, так что мы знаем, что он, по крайней мере, смотрит Ла Лигу. Таким образом, логично было предположить, что он также смотрит Серию А. И если это так, что он должен был увидеть, как Фикайо Томори доминирует на поле после своего перехода в аренду в «Милан».

Fikayo Tomori is the first English player to score for AC Milan since David Beckham in January 2009. 🙌 pic.twitter.com/yc3F3TbSHh — Squawka Football (@Squawka) May 9, 2021

Но, так как Томори нет в списке, можно предположить, что Саутгейт не смотрит Серию А. Потому что любой, кто смотрит итальянский футбол, и не выбрал Томори для участия в Евро-2020, был бы крайне глуп. А Саутгейт не очень-то глуп. Томори должен был быть вызван, особенно с учетом опасений по поводу физической формы Магуайра.

Бэмфорд и Ингз

Если Гринвуд выдал прекрасную концовку сезона, то некоторые игроки хорошо провели весь сезон, но их все равно не включили в список. Патрик Бэмфорд забил невероятные 17 голов за «Лидс» в этом сезоне, добавив к ним 7 ассистов. Он поучаствовал в 24 голах своей команды, и Гарри Кейн был единственным англичанином, у которого этот показатель больше. Но Бэмфорда не видно в сборной.

Точно так же и Дэнни Ингз с его 12 голами за «Саутгемптон» не был вызван, несмотря на его убийственные инстинкты, темп и движение, которые делают его уникальной угрозой в атаке и тем, кто может быть полезен, выходя со скамейки. Но нет.

«Любимчики» Саутгейта

Всегда ходили разговоры о том, что у Саутгейта есть любимые игроки — парни, которых он вызывал, независимо от их формы, потому что они ему нравились. Эрик Дайер, Гарри Уинкс и Майкл Кин в прошлом извлекали выгоду из этого фаворитизма. Но ни один из них не попал даже в расширенный состав сборной.

Заметьте, все это правильные решения. Никто из этого трио не сыграл достаточно хорошо, чтобы оправдать свой выбор. И если бы Джесси Лингард (четвертый «любимчик») не зажегся бы после перехода в «Вест Хэм», он также не был бы вызван.

Нужно поблагодарить Саутгейта за то, что он вышел за пределы зоны комфорта и отказался от своих фаворитов (ну, большинства из них — ситуация с правым защитником все еще сбивает с толку).