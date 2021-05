Выбор Саутгейта на Евро-2020: доминирование «МЮ» и выход из зоны комфорта

Одним из самых любопытных моментов стали вызовы Бена Годфри из «Эвертона» и Бена Уайта из «Брайтона». Эти блестящие центральные защитники ведут оборону своих команд. Годфри — эксперт по арьергарду, а Уайт — превосходно играющий на мяче защитник, который обращается с ним с невероятной грацией. Ни один из них еще не играл за сборную.

Трудно не смотреть на вызов этих парней, как на попытку Гарета Саутгейта подстраховаться на случай, если Гарри Магуайр все же не сможет сыграть на Евро. Набор навыков Магуайра представляет собой комбинацию навыков Годфри и Уайта. И если он не сможет играть, этим двум предоставится шанс заполнить колоссальную брешь, которую Магуайр оставит в центре обороны.

Three new faces have been included in Gareth Southgate's provisional #ThreeLions squad!

Well done, lads 👊 pic.twitter.com/qS5ouBXNJO