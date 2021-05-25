На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери

Сборная России продожает подготовку к чемпионату Европы по футболу, стартующему 11 июня. С 23 по 30 мая подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии. Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Список Черчесова

Две недели назад, во вторник 11 мая, тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы-2020.

На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.

Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Сборы начали в Новогорске

Подготовку к чемпионату Европы национальная сборная России начала 20 мая в Новогорске. На тренировке присутствовал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

В занятие приняли участие 27 футболистов. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев присоединятся к сборной позже.

Первая тренировка началась с того, что партнеры по команде поздравляли с днем рождения Вячеслпава Караваева. Станислав Черчесов пожелал защитнику здоровья, хорошего сбора и поздравил с чемпионством.

Первая тренировка была, по словам наставника сборной, наполовину восстановительная, наполовину игровая.

Во время коротких игровых отрезков он регулярно останавливал игру и вносил коррективы.

Я с первой секунды сказал, что сегодня играем с ручным тормозом и надрываться не надо. Но думать надо быстро и решения принимать правильные. Мозги нужно правильно настаивать, поэтому в каких-то моментах мы подсказывали. То, что планировали, выполнили. Мы проверим, кто в каком состоянии находится. Завтра будет тест, который обычно делаем. После него будем знать состояние всех игроков, и над чем нам надо работать. Станислав Черчесов

Кроме того, в первый день российская сборная провела десять спонсорских мероприятий — вся команда была разделена на группы.

Зато в последующие дни футболистам, выполнившим контрактные обязательства, уже не придется на это отвлекаться.

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Голкипер Матвей Сафонов после первого дня занятий признался, что не был полностью готов к вызову в сборную России.

Грубо говоря, я был немного не готов к вызову. Понимал, что моя травма и набор формы не позволили мне показать все, на что готов. Я провел сезон не в своей лучшей форме, но в конце сезона поднабрал кондиций и хочу сказать спасибо за доверие, за то, что мне дали шанс проявить себя, тренироваться и быть в первой сборной в такой важный период. Все стараются сделать переход как можно проще. Я уже был на сборе — меня забирали прямо из молодежной команды. Плюс атмосфера в команде прекрасная, как и в молодежке. Ребята меня принимают. Переход проходит просто. Ничего особенного. Все принимают, как своего, потому что мы знаем, что у нас одна цель, и мы к ней движемся. Матвей Сафонов

В пятницу, 21 мая, сборная России, в составе все тех же 27 игроков, провела в Новогорске вторую тренировку. Занятие было интенсивным, включавшим в себя тесты, работу с мячом и многое другое.

Футболисты прошли беговой тест, который тренеры сравнивали с показателями тестирования на предыдущих сборах. Также было измерение роста, веса, анализ крови.

Главный врач сборной Эдуард Безуглов рассказал о здоровье игроков, отметив, что новичок ЦСКА Антон Заболотный тренировался с ограничениями и завершил занятие досрочно.

Полностью здоровых футболистов не бывает. У всех есть небольшие жалобы, где-то что-то потягивает. Но все сегодня начали тренировку в общей группе. Есть ряд игроков, которые работают с небольшими ограничениями, например, Заболотный. У него не было активных жалоб. Он два последних матча отыграл за «Сочи», травм не было, но на осмотре было выявлено небольшое напряжение мышцы таза. Оно не значительное, но мы не будем подвергать риску его здоровье. Хотя больших проблем в этом тоже не видим. У других ребят тоже нет больших проблем. Так что завтра все полетят в Австрию в хорошем настроении. Эдуард Безуглов

Кроме того, Максим Мухин прибыл в расположение сборной с воспалением одного из сухожилий и на протяжении пяти дней готовился индивидуально с реабилитологом. Но ничего не угрожает его участию в сборе.

После тренировки впечатлениями поделился дебютант сборной, молодой динамовец Арсен Захарян.

Конечно, я горд появлением в сборной России. Это моя мечта. Тем более предстоит чемпионат Европы. Очень рад приглашению. А насчет личного разговора с Черчесовым — пока его не было. Но все и так понимают, что к первым матчам надо подойти в оптимальной форме. Мы к этому готовимся. Здесь, конечно, совсем другой уровень. Все быстро, интенсивно. Стараюсь быстрее адаптироваться. Сегодня у нас второй день тренировок. Думаю, что через некоторое время уже буду работать на таком же уровне.Мой вызов — это уже большой опыт. Даже если меня не возьмут на турнир. Я хотя бы десять дней проведу в сборной, пойму, какой здесь уровень, что требуют. Все это пойдет мне в плюс. А насчет шанса, почему нет, посмотрим. Я буду работать, а там уже как тренерский штаб решит. Арсен Захарян

А уже на следующий день у хавбека появились клинические признаки бактериальной ангины и он не принимал участия в тренировках, оставшись в итоге в Москве и, скорее всего, пролетев мимо Евро.

Сборная России перед вылетом в Австрию понесла потерю.

У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. pic.twitter.com/DiFWpRJhRU — Сборная России (@TeamRussia) May 22, 2021

Кроме того, последний день занятий в Новоговорске был омрачен тем, что защитник Марио Фернандес досрочно покинул тренировку команды.

Уже спустя 15 минут после начала занятия игрок ЦСКА покинул его из-за дискомфорта в паховой области. счастью, в результате проведенного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.

В третий тренировочный день футболисты сборной России отрабатывали выход из обороны, прессинг.

Посмотрим, как будет. Если я нужен этой команде, то я нужен. Если нет — я буду работать и дальше. Это большая честь, что я вообще попал сюда. Если не получится, буду доказывать и постараюсь попасть сюда снова.У молодежки одни тактические схемы, тут — другие. Плюс ко всему — совершенно другие требования. В молодежке тренировки проходили более лояльно. Подготовка была спокойнее. Сборы в основной команде проходят отлично. Со всеми знакомлюсь, постепенно вливаюсь в коллектив. В основной сборной больше времени, чтобы подготовиться к Чемпионату Европы. А там у нас было 5-6 дней. Тренировки были без нагрузок, потому что мы все приехали с клубов. Если бы нас нагружали, то мы бы сильнее встали. Здесь все-таки есть две недели, чтобы спокойнее подготовиться. Денис Макаров

А уже во второй половине дня команда вылетела на учебно-тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 31 мая.

Сбор в Австрии

Вечером 22 мая российская национальная команда заселилась в отель «Ягдхоф» австрийского города Нойштифта. Здесь сборная готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

Команда летела чартерным рейсом из Шереметьева в Инсбрук. Оттуда еще час добиралась на автобусе. Владельцы отеля, как всегда, встретили Черчесова тортом в виде футбольного мяча.

Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем так же работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, сравним, поговорим с докторами. Станислав Черчесов

В воскресенье, 23 мая, сборная России начала свою работу. В этот день у команды были запланированы две тренировки, которые прошли на отличных полях небольшого местного стадиона.

На занятии был почетный гость — тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку команды по приглашению Станислава Черчесова. Он работал с ним в «Тироле», Леитенсторфер был тренером вратарей.

Из 26 игроков все кроме Фернандеса, Заболотного и Мостового занимались в общей группе. Эти трое работали по индивидуальной программе с ограничениями.

Погода в Австрии была отличная, особенно на контрасте с пасмурным Новогорском, настроение у игроков также было великолепным.

Антон Заболотный, Марио Фернандес и Андрей Мостовой тренируются по индивидуальной программе pic.twitter.com/oP1SwWEEwR — Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2021

33-летний голкипер Юрий Дюпин после занятия признался, что если бы ему года три назад сказали, что он будет готовиться к чемпионату Европы в составе сборной — он бы не поверил.

Чуть-чуть волнения есть, но в целом у нас хорошая атмосфера, все продуктивно, весело. Потренировались, было много смешных моментов. В такой атмосфере у нас будет хороший результат. Мы подойдем к чемпионату в хорошей форме. Кого-то отцепят от состава? Мы работаем в очень веселой, хорошей, дружеской атмосфере. Кто бы из нас ни ушел, понятно, что все расстроятся, потому что мы хорошо общаемся и дружим. Лучше бы, конечно, взяли всех четырех голкиперов. Это жизнь, и все понимают, что поедут на чемпионат Европы только трое. В этом нет ничего нервирующего.Самые лучшие вратари собраны тут, а кто будет играть — выбирать тренеру. Мы доверяем мнению тренерского штаба и не будет его оспаривать. Юрий Дюпин

На вечерней тренировке работало лишь 24 футболиста — Заболотный проводил ее с ограничениями, а Фернандес и Мостовой пропускали занятие.

На следующий день на тренировках защитник и хавбек все еще занимались по индивидуальной программе, зато Антон Заболотный вернулся в общую группу, хотя вторую часть занятия и провел по индивидуальной программе.

У Мостового небольшая мышечная травма, ожидается, что он возобновит тренировки в общей группе во вторник (25 мая) или среду (26 мая).

Чувствую себя хорошо, потихоньку иду на поправку. Думаю, пару дней еще— и вернусь в общую группу. Главное, что всё идет на пользу, лучше становится. Конечно, это ответственность. Тут травма такая, что хочется и поскорее на поле выйти. Смотрю, какие тренировки у ребят. У меня тоже тяжелая работа, но не настолько. Идет закладка фундамента, а я ее немного пропускаю. Из-за этого еще больше рвения. Что я еще могу сделать? Только восстанавливаться, принимать все медикаменты, которые мне дают. И когда выздоровею, набирать обороты сразу, без раскачки. Андрей Мостовой

Вечером в понедельник 24 мая в расположение сборной прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Он долетел из Валенсии до Мюнхена и оттуда добирался на машине.

Черышев провел первую тренировку в составе национальной команды во вторник 25 мая.

Марио Фернандес, Антон Заболотный и Андрей Мостовой начали тренировку в общей группе, а вот форвард Александр Соболев работал только в тренажерном зале.

Как сообщил врач сборной Эдуард Безуглов, Соболев накануне подвернул ногу, и несколько дней он будет заниматься отдельно

Во второй половине дня к сборной России присоединились хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Тем временем из Испании прибыли тревожные новости — «Валенсия» сообщила, что один из футболистов команды сдал положительный тест на COVID-19 в лагере своей национальной сборной.

Скорее всего, речь идет о португальском защитнике Тьерри Коррейе, который сдал положительный тест на коронавирус в сборной Португалии до 21 года.

Клуб активировал ковидный протокол, следуя строгим критериям Ла Лиги и внутренним правилам. Остается надеяться, что Денис Черышев не контактировал с заразившимся игроком.

Ближайшие планы

По окончании сбора у сборной России запланированы две контрольные встречи — 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).

С 26 по 30 мая российская команда будет тренироваться в обычном режиме — по два занятия в день.

В понедельник, 31 мая, россияне проведут предыгровоую тренировку в Нойшифте в 13:00 мск, а уже в 18:00 мск вылетят во Вроцлав на матч с Польшей.

В этот же день состоится пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова и игрока команды во Вроцлаве на Городском стадионе. Начало — в 20:00 мск.

1 июня в 21:45 мск сборная России проведет контрольный матч с командой Польши, после чего в тот же день вылетит в Москву.

В среду, 2 июня в Новогорске пройдет восстановительная тренировка, 3 июня россияне будут тренироваться в обычном режиме, а в пятницу 4 июня запланированы предыгровая тренировка и предыгровая пресс-конференция Станислава Черчесова.

Контрольный матч с командой Болгарии состоится в субботу, 5 июня, на стадионе «Динамо им. Яшина».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).