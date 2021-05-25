На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери

Список Черчесова
Две недели назад, во вторник 11 мая, тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы-2020.
На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021
Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN
Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Сборы начали в Новогорске
Подготовку к чемпионату Европы национальная сборная России начала 20 мая в Новогорске. На тренировке присутствовал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.
В занятие приняли участие 27 футболистов. Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев присоединятся к сборной позже.
Первая тренировка началась с того, что партнеры по команде поздравляли с днем рождения Вячеслпава Караваева. Станислав Черчесов пожелал защитнику здоровья, хорошего сбора и поздравил с чемпионством.
Первая тренировка была, по словам наставника сборной, наполовину восстановительная, наполовину игровая.
Во время коротких игровых отрезков он регулярно останавливал игру и вносил коррективы.
Кроме того, в первый день российская сборная провела десять спонсорских мероприятий — вся команда была разделена на группы.
Зато в последующие дни футболистам, выполнившим контрактные обязательства, уже не придется на это отвлекаться.
Голкипер Матвей Сафонов после первого дня занятий признался, что не был полностью готов к вызову в сборную России.
В пятницу, 21 мая, сборная России, в составе все тех же 27 игроков, провела в Новогорске вторую тренировку. Занятие было интенсивным, включавшим в себя тесты, работу с мячом и многое другое.
Футболисты прошли беговой тест, который тренеры сравнивали с показателями тестирования на предыдущих сборах. Также было измерение роста, веса, анализ крови.
Главный врач сборной Эдуард Безуглов рассказал о здоровье игроков, отметив, что новичок ЦСКА Антон Заболотный тренировался с ограничениями и завершил занятие досрочно.
Кроме того, Максим Мухин прибыл в расположение сборной с воспалением одного из сухожилий и на протяжении пяти дней готовился индивидуально с реабилитологом. Но ничего не угрожает его участию в сборе.
После тренировки впечатлениями поделился дебютант сборной, молодой динамовец Арсен Захарян.
А уже на следующий день у хавбека появились клинические признаки бактериальной ангины и он не принимал участия в тренировках, оставшись в итоге в Москве и, скорее всего, пролетев мимо Евро.
Сборная России перед вылетом в Австрию понесла потерю.— Сборная России (@TeamRussia) May 22, 2021
У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. pic.twitter.com/DiFWpRJhRU
Кроме того, последний день занятий в Новоговорске был омрачен тем, что защитник Марио Фернандес досрочно покинул тренировку команды.
Уже спустя 15 минут после начала занятия игрок ЦСКА покинул его из-за дискомфорта в паховой области. счастью, в результате проведенного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.
В третий тренировочный день футболисты сборной России отрабатывали выход из обороны, прессинг.
А уже во второй половине дня команда вылетела на учебно-тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 31 мая.
Сбор в Австрии
Вечером 22 мая российская национальная команда заселилась в отель «Ягдхоф» австрийского города Нойштифта. Здесь сборная готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.
Команда летела чартерным рейсом из Шереметьева в Инсбрук. Оттуда еще час добиралась на автобусе. Владельцы отеля, как всегда, встретили Черчесова тортом в виде футбольного мяча.
В воскресенье, 23 мая, сборная России начала свою работу. В этот день у команды были запланированы две тренировки, которые прошли на отличных полях небольшого местного стадиона.
На занятии был почетный гость — тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку команды по приглашению Станислава Черчесова. Он работал с ним в «Тироле», Леитенсторфер был тренером вратарей.
Из 26 игроков все кроме Фернандеса, Заболотного и Мостового занимались в общей группе. Эти трое работали по индивидуальной программе с ограничениями.
Погода в Австрии была отличная, особенно на контрасте с пасмурным Новогорском, настроение у игроков также было великолепным.
Антон Заболотный, Марио Фернандес и Андрей Мостовой тренируются по индивидуальной программе pic.twitter.com/oP1SwWEEwR— Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2021
33-летний голкипер Юрий Дюпин после занятия признался, что если бы ему года три назад сказали, что он будет готовиться к чемпионату Европы в составе сборной — он бы не поверил.
На вечерней тренировке работало лишь 24 футболиста — Заболотный проводил ее с ограничениями, а Фернандес и Мостовой пропускали занятие.
На следующий день на тренировках защитник и хавбек все еще занимались по индивидуальной программе, зато Антон Заболотный вернулся в общую группу, хотя вторую часть занятия и провел по индивидуальной программе.
У Мостового небольшая мышечная травма, ожидается, что он возобновит тренировки в общей группе во вторник (25 мая) или среду (26 мая).
Вечером в понедельник 24 мая в расположение сборной прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Он долетел из Валенсии до Мюнхена и оттуда добирался на машине.
Черышев провел первую тренировку в составе национальной команды во вторник 25 мая.
May 25, 2021
Марио Фернандес, Антон Заболотный и Андрей Мостовой начали тренировку в общей группе, а вот форвард Александр Соболев работал только в тренажерном зале.
Как сообщил врач сборной Эдуард Безуглов, Соболев накануне подвернул ногу, и несколько дней он будет заниматься отдельно
Во второй половине дня к сборной России присоединились хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
📸 Кадр дня. Все в сборе.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Nv5gc0n3XZ— Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2021
Тем временем из Испании прибыли тревожные новости — «Валенсия» сообщила, что один из футболистов команды сдал положительный тест на COVID-19 в лагере своей национальной сборной.
Скорее всего, речь идет о португальском защитнике Тьерри Коррейе, который сдал положительный тест на коронавирус в сборной Португалии до 21 года.
Клуб активировал ковидный протокол, следуя строгим критериям Ла Лиги и внутренним правилам. Остается надеяться, что Денис Черышев не контактировал с заразившимся игроком.
Ближайшие планы
По окончании сбора у сборной России запланированы две контрольные встречи — 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).
С 26 по 30 мая российская команда будет тренироваться в обычном режиме — по два занятия в день.
В понедельник, 31 мая, россияне проведут предыгровоую тренировку в Нойшифте в 13:00 мск, а уже в 18:00 мск вылетят во Вроцлав на матч с Польшей.
В этот же день состоится пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова и игрока команды во Вроцлаве на Городском стадионе. Начало — в 20:00 мск.
1 июня в 21:45 мск сборная России проведет контрольный матч с командой Польши, после чего в тот же день вылетит в Москву.
В среду, 2 июня в Новогорске пройдет восстановительная тренировка, 3 июня россияне будут тренироваться в обычном режиме, а в пятницу 4 июня запланированы предыгровая тренировка и предыгровая пресс-конференция Станислава Черчесова.
Контрольный матч с командой Болгарии состоится в субботу, 5 июня, на стадионе «Динамо им. Яшина».
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.
На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).