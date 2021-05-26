Кого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе

Еще в начале завершившегося сезона многим казалось, что «Челси» относительно легко финиширует топ-4 АПЛ благодаря своим летним затратам на рынке. Однако в конечном итоге «синим» понадобилась удача: в заключительно туре они проиграли «Астон Вилле», но остались на четвертой строчке за счет поражения «Лестера» от «Тоттенхэма».

Таким образом, можно ожидать, что «Челси» продолжит активничать на трансферном рынке этим летом, поскольку в клубе надеются и дальше развиваться под руководством Томаса Тухеля. И результат финала Лиги чемпионов не изменит ситуацию.

Но кто нужен «Челси» и за кем они устроят погоню?

Вариант мечты: новый центральный нападающий

Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Челси» в первую очередь нужен бомбардир. Ожидалось, что им станет Тимо Вернер, но у немца был не лучший дебютный сезон на «Стэмфорд Бридж». Он завершил кампанию в АПЛ с шестью голами, несмотря на то, что коэффициент ожидаемых голов был 11,45.

Однако дело не только в Вернере: лучшим бомбардиром «Челси» в национальном первенстве стал полузащитник Жоржиньо, который забил семь голов, причем все с пенальти. Итак, «синим» нужно усиление на острие атаки.

Один из тех, за кем будет гоняться «Челси», — Эрлинг Холанн. Норвежский форвард только завершил феноменальную кампанию с дортмундской «Боруссией», в которой он забил 41 гол в 41 матче во всех турнирах.

В одной только Бундеслиге он забил 27 мячей в 28 встречах. Норвежец не проводил больше двух матчей подряд без голов, оформив десять дублей и один покер. Этот покер он оформил в ворота «Герты», и его было бы достаточно, чтобы занять шестое место в списке лучших бомбардиров «Челси», сравнявшись с Каем Хаверцем, Оливье Жиру и Кристианом Пулишичем.

Проблема для «Челси» заключается в том, то он не единственный клуб, интересующийся Холанном. Норвежец является, пожалуй, самым востребованным футболистом в настоящее время, тем более что ему всего 20 лет. Основными конкурентами «синих» считаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Тот факт, что в следующем сезоне «Боруссия» выступит в Лиге чемпионов, тоже говорит нам о том, что подписание Холанна является скорее несбыточной мечтой, чем вероятной реальностью.

Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

Если не Холанн, то как насчет Гарри Кейна? Этим летом уже готовая звезда Премьер-лиге будет искать себе новый клуб, и «Челси» готов предложить ему вариант, при котором не нужно будет увозить семью из Лондона.

Всем известно о желании Кейна покинуть «Тоттенхэм» этим летом, чтобы попытаться выиграть хоть что-нибудь в своей карьере, и, как и в случае с Холанном, за него будут вести борьбу многие клубы. Хотя у «Челси» нет такой устоявшейся команды, как у «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны», у «синих» действительно есть интересный проект, в котором Кейн может стать недостающим звеном.

«Челси» нужен сильный игрок в глубину атаки: этим летом у Оливье Жиру истекает контракт, а будущее Тэмми Абрахама неясно, так что Вернер остается единственным признанным нападающим в основной команде. Кейн точно добавил бы креативности, ведь в сезоне 2020/21 он завоевал «Золотую бутсу», а также был признан лучшим плеймейкером с 23 голами и 14 результативными передачами на счету.

Но мы говорим о «Тоттенхэме» и «Челси». Даже если Кейн назовет «Челси» своим идеальным пунктом назначения, президент «шпор» Дэниел Леви вряд ли будет вести дела с «синими». Сейчас широко известна история о том, как Леви помешал Луке Модричу перейти в «Челси» в 2011 году, несмотря на то, что хорвата на своей яхте принял Роман Абрамович.

«Клуб просто не хотел продавать меня им, вот почему сделка не состоялась», — рассказал Модрич в интервью в 2020 году. — «Честно говоря, у меня не было больших ожиданий, что это произойдет — всем известно, что "Тоттенхэм" и "Челси" это конкурирующие клубы из одного города. Было приятно узнать, что "синие" интересуются мной, потому что это доказывало, что в игровом плане у меня все в порядке, но трансфер не состоялся, потому что "Тоттенхэм" не захотел меня отпускать».

Реальный вариант: Деклан Райс

Деклан Райс globallookpress.com

Когда в январе Фрэнк Лэмпард был уволен из «Челси», многие фанаты думали, что на этом погоня лондонцев за Декланом Райсом закончится. Полузащитник «Вест Хэма» был личным фаворитом Лэмпарда, а в некоторых СМИ утверждалось, что руководство «синих» не поддерживало наставника.

Однако, по информации The Telegraph, «Челси» снова заинтересован в приобретении Райса, так как рассчитывает усилить полузащиту.

В то время как Нголо Канте вернул свою блистательную форму при Тухеле, в его отсутствие дуэт полузащитников «Челси» смотрелся не лучшим образом в схеме 3-4-2-1. В матче против «Астон Виллы» Жоржиньо и Матео Ковачич сыграли плохо и получили предупреждения еще до своих замен в середине второго тайма.

В тот же день Райс помог «Вест Хэму» добыть путевку в Лигу Европы, продемонстрировав отличную игру против «Саутгепмтона» и забив гол. Англичанин — один из самых ярких опорных полузащитников Премьер-лиги, и он стал бы хорошим партнером для Канте, а в долгосрочной перспективе — еще и заменой ему: в марте французу исполнилось 30 лет, хотя пока он не показывает никаких признаком старения.

Райс в детстве был фанатом «Челси» и играл в клубной академии до 14 лет, выстроив с Мэйсоном Маунтом дружеские отношения, которые поддерживает до сих пор. Смогут ли они воссоединиться этим летом?

Дополнительные опции: воссоединение или укрепление обороны

Эден Азар

Эден Азар globallookpress.com

Трудно сказать, что мечта Эдена Азара о переходе в мадридский «Реал» была оправданной. За два года в составе «сливочных» бельгиец провел 43 матча, забил пять голов и сделал шесть результативных передач на фоне постоянных травм. Для сравнения: в последней кампании в «Челси» он забил 21 гол и сделал 17 результативных передач в 52 играх.

В Мадриде Азара критиковали за его физическую форму, возвращение с летних каникул с избыточным весом и «выходки» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов, когда он позволил себе смеяться и веселиться вместе с бывшими партнерами по «Челси». Одно из популярных испанских шоу призвало положить конец карьере бельгийца в «Реале».

По данным СМИ, этим летом мадридский клуб хочет расстаться не только с Гаретом Бейлом и Лукой Йовичем, но и с Азаром, чтобы привлечь дополнительные средства на покупку Килиана Мбаппе и Холанна. Естественно, «Челси» сразу же стали приписывать интерес к Азару, который в Лондоне провел лучшие семь лет своей карьеры, выиграв два титула АПЛ, две Лиги Европы, Кубок лиги и Кубок Англии.

Данная информация также была хорошо встречена болельщиками «Челси», мечтающими о возвращении одного из лучших игроков в истории клуба. «Синие» являются фаворитами на подписание Азара этим летом, хотя шансы все еще остаются низкими.

Максанс Лакруа

Максанс Лакруа globallookpress.com

Хотя в этом нет острой необходимости, «Челси» также может подписать нового центрального защитника. Двум из троих основных защитников Томаса Тухеля уже за 30. Тиаго Силве исполнится 37 в сентябре, а Сесару Аспиликуэте — 32 в августе, так что их время подходит к концу.

Есть также сомнения относительно будущего Фикайо Томори, поскольку «Милан» очень хочет выкупить права на него, если сможет найти прописанные в контракте 28 миллионов евро. У «синих» действительно есть такие игроки, как Марк Гехи и Итан Ампаду, способные ворваться в основной состав, но недавно лондонцам стали приписывать интерес к центральному защитнику «Вольфсбурга» Максансу Лакруа.

«Волки» оценивают француза в 30 миллионов евро после хорошего первого сезона, в котором он отыграл 30 матчей в Бундеслиге и помог команде выйти в Лигу чемпионов.

Общаясь с журналистами, Лакруа связывал свое будущее с «Вольфсбургом», но оставил дверь для возможного ухода открытой.

«Я знаком со слухами, но этими вопросами занимается мой агент, потому что я хочу сосредоточиться на своей работе здесь, в "Вольфсбурге", и хочу все делать качественно», — сказал он. — «Я играю в "Вольфсбурге" и с этим клубом вышел в Лигу чемпионов. Мне здесь очень хорошо. У меня есть трехлетний контракт, и я очень доволен. Конечно, в футболе очень быстро может все поменяться, но опять же: я чувствую себя очень комфортно здесь, и нет никаких причин думать о чем-то другом».