Кого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе

Таким образом, можно ожидать, что «Челси» продолжит активничать на трансферном рынке этим летом, поскольку в клубе надеются и дальше развиваться под руководством Томаса Тухеля. И результат финала Лиги чемпионов не изменит ситуацию.
Но кто нужен «Челси» и за кем они устроят погоню?
Вариант мечты: новый центральный нападающий
Эрлинг Холанн
«Челси» в первую очередь нужен бомбардир. Ожидалось, что им станет Тимо Вернер, но у немца был не лучший дебютный сезон на «Стэмфорд Бридж». Он завершил кампанию в АПЛ с шестью голами, несмотря на то, что коэффициент ожидаемых голов был 11,45.
Однако дело не только в Вернере: лучшим бомбардиром «Челси» в национальном первенстве стал полузащитник Жоржиньо, который забил семь голов, причем все с пенальти. Итак, «синим» нужно усиление на острие атаки.
Один из тех, за кем будет гоняться «Челси», — Эрлинг Холанн. Норвежский форвард только завершил феноменальную кампанию с дортмундской «Боруссией», в которой он забил 41 гол в 41 матче во всех турнирах.
В одной только Бундеслиге он забил 27 мячей в 28 встречах. Норвежец не проводил больше двух матчей подряд без голов, оформив десять дублей и один покер. Этот покер он оформил в ворота «Герты», и его было бы достаточно, чтобы занять шестое место в списке лучших бомбардиров «Челси», сравнявшись с Каем Хаверцем, Оливье Жиру и Кристианом Пулишичем.
Проблема для «Челси» заключается в том, то он не единственный клуб, интересующийся Холанном. Норвежец является, пожалуй, самым востребованным футболистом в настоящее время, тем более что ему всего 20 лет. Основными конкурентами «синих» считаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Тот факт, что в следующем сезоне «Боруссия» выступит в Лиге чемпионов, тоже говорит нам о том, что подписание Холанна является скорее несбыточной мечтой, чем вероятной реальностью.
Гарри Кейн
Если не Холанн, то как насчет Гарри Кейна? Этим летом уже готовая звезда Премьер-лиге будет искать себе новый клуб, и «Челси» готов предложить ему вариант, при котором не нужно будет увозить семью из Лондона.
Всем известно о желании Кейна покинуть «Тоттенхэм» этим летом, чтобы попытаться выиграть хоть что-нибудь в своей карьере, и, как и в случае с Холанном, за него будут вести борьбу многие клубы. Хотя у «Челси» нет такой устоявшейся команды, как у «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны», у «синих» действительно есть интересный проект, в котором Кейн может стать недостающим звеном.
«Челси» нужен сильный игрок в глубину атаки: этим летом у Оливье Жиру истекает контракт, а будущее Тэмми Абрахама неясно, так что Вернер остается единственным признанным нападающим в основной команде. Кейн точно добавил бы креативности, ведь в сезоне 2020/21 он завоевал «Золотую бутсу», а также был признан лучшим плеймейкером с 23 голами и 14 результативными передачами на счету.
Но мы говорим о «Тоттенхэме» и «Челси». Даже если Кейн назовет «Челси» своим идеальным пунктом назначения, президент «шпор» Дэниел Леви вряд ли будет вести дела с «синими». Сейчас широко известна история о том, как Леви помешал Луке Модричу перейти в «Челси» в 2011 году, несмотря на то, что хорвата на своей яхте принял Роман Абрамович.
«Клуб просто не хотел продавать меня им, вот почему сделка не состоялась», — рассказал Модрич в интервью в 2020 году. — «Честно говоря, у меня не было больших ожиданий, что это произойдет — всем известно, что "Тоттенхэм" и "Челси" это конкурирующие клубы из одного города. Было приятно узнать, что "синие" интересуются мной, потому что это доказывало, что в игровом плане у меня все в порядке, но трансфер не состоялся, потому что "Тоттенхэм" не захотел меня отпускать».
Реальный вариант: Деклан Райс
Когда в январе Фрэнк Лэмпард был уволен из «Челси», многие фанаты думали, что на этом погоня лондонцев за Декланом Райсом закончится. Полузащитник «Вест Хэма» был личным фаворитом Лэмпарда, а в некоторых СМИ утверждалось, что руководство «синих» не поддерживало наставника.
Однако, по информации The Telegraph, «Челси» снова заинтересован в приобретении Райса, так как рассчитывает усилить полузащиту.
В то время как Нголо Канте вернул свою блистательную форму при Тухеле, в его отсутствие дуэт полузащитников «Челси» смотрелся не лучшим образом в схеме 3-4-2-1. В матче против «Астон Виллы» Жоржиньо и Матео Ковачич сыграли плохо и получили предупреждения еще до своих замен в середине второго тайма.
В тот же день Райс помог «Вест Хэму» добыть путевку в Лигу Европы, продемонстрировав отличную игру против «Саутгепмтона» и забив гол. Англичанин — один из самых ярких опорных полузащитников Премьер-лиги, и он стал бы хорошим партнером для Канте, а в долгосрочной перспективе — еще и заменой ему: в марте французу исполнилось 30 лет, хотя пока он не показывает никаких признаком старения.
Райс в детстве был фанатом «Челси» и играл в клубной академии до 14 лет, выстроив с Мэйсоном Маунтом дружеские отношения, которые поддерживает до сих пор. Смогут ли они воссоединиться этим летом?
Дополнительные опции: воссоединение или укрепление обороны
Эден Азар
Трудно сказать, что мечта Эдена Азара о переходе в мадридский «Реал» была оправданной. За два года в составе «сливочных» бельгиец провел 43 матча, забил пять голов и сделал шесть результативных передач на фоне постоянных травм. Для сравнения: в последней кампании в «Челси» он забил 21 гол и сделал 17 результативных передач в 52 играх.
В Мадриде Азара критиковали за его физическую форму, возвращение с летних каникул с избыточным весом и «выходки» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов, когда он позволил себе смеяться и веселиться вместе с бывшими партнерами по «Челси». Одно из популярных испанских шоу призвало положить конец карьере бельгийца в «Реале».
По данным СМИ, этим летом мадридский клуб хочет расстаться не только с Гаретом Бейлом и Лукой Йовичем, но и с Азаром, чтобы привлечь дополнительные средства на покупку Килиана Мбаппе и Холанна. Естественно, «Челси» сразу же стали приписывать интерес к Азару, который в Лондоне провел лучшие семь лет своей карьеры, выиграв два титула АПЛ, две Лиги Европы, Кубок лиги и Кубок Англии.
Данная информация также была хорошо встречена болельщиками «Челси», мечтающими о возвращении одного из лучших игроков в истории клуба. «Синие» являются фаворитами на подписание Азара этим летом, хотя шансы все еще остаются низкими.
Максанс Лакруа
Хотя в этом нет острой необходимости, «Челси» также может подписать нового центрального защитника. Двум из троих основных защитников Томаса Тухеля уже за 30. Тиаго Силве исполнится 37 в сентябре, а Сесару Аспиликуэте — 32 в августе, так что их время подходит к концу.
Есть также сомнения относительно будущего Фикайо Томори, поскольку «Милан» очень хочет выкупить права на него, если сможет найти прописанные в контракте 28 миллионов евро. У «синих» действительно есть такие игроки, как Марк Гехи и Итан Ампаду, способные ворваться в основной состав, но недавно лондонцам стали приписывать интерес к центральному защитнику «Вольфсбурга» Максансу Лакруа.
«Волки» оценивают француза в 30 миллионов евро после хорошего первого сезона, в котором он отыграл 30 матчей в Бундеслиге и помог команде выйти в Лигу чемпионов.
Общаясь с журналистами, Лакруа связывал свое будущее с «Вольфсбургом», но оставил дверь для возможного ухода открытой.
«Я знаком со слухами, но этими вопросами занимается мой агент, потому что я хочу сосредоточиться на своей работе здесь, в "Вольфсбурге", и хочу все делать качественно», — сказал он. — «Я играю в "Вольфсбурге" и с этим клубом вышел в Лигу чемпионов. Мне здесь очень хорошо. У меня есть трехлетний контракт, и я очень доволен. Конечно, в футболе очень быстро может все поменяться, но опять же: я чувствую себя очень комфортно здесь, и нет никаких причин думать о чем-то другом».