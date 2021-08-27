ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Связка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию

    Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 одержал домашнюю победу над ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 «Спартак» — «Сочи»Искусство замены. «Сочи» победил «Спартак», перевернув игру на «Открытие Арене»
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 23:13
    • «Селтик» проиграл «Аз Алкмару» и вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта
    Сердар Азмун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун
    Московский ЦСКА неуверенно начал выездную встречу в Петербурге, но быстро перехватил инициативу и до перерыва несколько раз имел отличные моменты открыть счет, но не реализовал их. Второй тайм прошел под диктовку «Зенита», который в концовке наказал ЦСКА за расточительность.

    Ход матча

    4’ Ракицкий выполнил навес в штрафную ЦСКА из глубины, Малком выскочил из-за защитников и пробил с лёта под штангу — Акинфеев в прыжке отразил удар.

  • РПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Зенит» принимает ЦСКА, дерби «Динамо» и «Локо»
  • Обзор матчей 6 тура РПЛ
  • Вчера

    • 18’ Кузяев сместился в штрафную ЦСКА с правого фланга и покатил на ход Азмуну, который оказался один на один с Акинфеевым и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. Правда, оказалось, что офсайд был у Сердара.

    27’ Фернандес прострелил с правого фланга в центр штрафной площади «Зенита», Заболотный принял мяч, отыграл на Дзагоева, который шведой пробил в дальний угол. Облизал мяч штангу с внешней стороны, покинув пределы поля.

    «Зенит» — ЦСКА

    33’ Обляков великолепно навесил слева на голову Заболотному, Антон пробил в прыжке и попал в левую штангу. Мяч отскочил к Чалову, но Фёдору бить было неудобно, и его удар пришёлся прямо в Кержакова.

    38’ Заболотный нанёс удар с острого угла с пары метров — Кержаков парировал. Правда выяснилось, что перед этим Чалов подыграл себе рукой, обрабатывая мяч.

  • Искусство замены. «Сочи» победил «Спартак», перевернув игру на «Открытие Арене»
  • Московский «Спартак» со счетом 1:2 потерпел домашнее поражение от «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 47’ Эджуке на пути с левого фланга в штрафную «Зенита» сначала проскочил Кузяева и Ловрена, потом оставил не у дел Чистякова, а вот передача к линии вратарской получилась прямо в ноги Дугласу Сантосу.

    57’ Вендела не накрыли на подступах к штрафной, он довольно плотно пробил — слишком близко к центру получилось, Акинфеев уверенно справился.

    «Зенит» — ЦСКА

    69’ Ловрен сделал скидку на Азмуна после навеса с углового, Сердар, стоя почти спиной к воротам, ухитрился пробить под перекладину — а Акинфеев среагировал и вытащил этот мяч. Потом ещё Вендел пробил низом из-за штрафной, и Игорь прижал мяч к газону.

    71’ Влашич навесил из глубины в штрафную, Обляков пробил в касание — Ловрен заблокировал этот удар!

    «Зенит» — ЦСКА

    82’ 1:0 Сердар Азмун. Дзюба вырезал передачу на Азмуна, тот ворвался в штрафную ЦСКА, убежал от Бийола, укрыл мяч корпусом от Дивеева и Васина и блестяще пробил низом в дальний угол, отправив мяч в воротам мимо Акинфеева с рикошетом от штанги. (видео)

    87’ Сутормин навесил в штрафную ЦСКА справа, Барриос почему-то не стал бить, Вендел не сразу пошёл на мяч, а когда сделал это, то пробил с острого угла прямо в Акинфеева.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — ЦСКА 1:0
    Гол: 1:0 Сердар Азмун (82') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев (Дмитрий Чистяков, 46'), Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 80'), Вильмар Барриос, Вендел (Kirill Kravtsov, 90'), Claudinho (Артём Дзюба, 64'), Сердар Азмун, Малком (Александр Ерохин, 80') ЦСКА: Антон Заболотный (Vladislav Yakovlev, 76'), Чидера Эджук (Бактийор Зайнутдинов, 86'), Фёдор Чалов (Никола Влашич, 46'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 59'), Максим Мухин (Адольфо Гайч, 86'), Марио Фернандес, Яка Бийол, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев Предупреждения: Алан Дзагоев (23'), Максим Мухин (49'), Малком (78')

    Лучшим игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.

    Следующие матчи

    Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с 9 очками располагается на 6-й строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч команда Сергея Семака проведет с «Ахматом» 10 сентября дома. Коллектив Алексея Березуцкого в этот день отправится в гости к «Арсеналу».

    Прямая речь

    Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

    — Как и ожидалось, матч складывался тяжело. Качество игры было хорошим. Но иногда в простых ситуациях не лучшим образом сыграли. В перерыве навели порядок в обороне, сыграли гораздо надежнее. Не преуспели в атаке, но хорошие подходы были. Смогли забить и победить. Поздравляю ребят. Спасибо им за самоотдачу. У нас был сложный цикл. Много выездных матчей. Но сегодня добились важной для нас победы.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мы проигрывали борьбу Заболотному. Нужно было минимизировать количество моментов. Поэтому выпустили Чистякова на второй тайм. Он сыграл достаточно надежно и у него был момент у чужих ворот. Мы хорошо контролировали мяч, у нас были неплохие подходы в первые 25-30 минут. Потом моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Поэтому надо было проводить изменения.

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Игра разбилась на отрезки. Когда-то мы сильнее были, когда-то «Зенит». «Зенит» свой момент реализовал. А у нас после перерыва моментов не было. Особенно после пропущенного гола. План перейти на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сейчас все современные команды используют несколько схем. И мы не исключение.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры