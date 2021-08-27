Связка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию

Московский ЦСКА неуверенно начал выездную встречу в Петербурге, но быстро перехватил инициативу и до перерыва несколько раз имел отличные моменты открыть счет, но не реализовал их. Второй тайм прошел под диктовку «Зенита», который в концовке наказал ЦСКА за расточительность.

Ход матча

4’ Ракицкий выполнил навес в штрафную ЦСКА из глубины, Малком выскочил из-за защитников и пробил с лёта под штангу — Акинфеев в прыжке отразил удар.

18’ Кузяев сместился в штрафную ЦСКА с правого фланга и покатил на ход Азмуну, который оказался один на один с Акинфеевым и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. Правда, оказалось, что офсайд был у Сердара.

27’ Фернандес прострелил с правого фланга в центр штрафной площади «Зенита», Заболотный принял мяч, отыграл на Дзагоева, который шведой пробил в дальний угол. Облизал мяч штангу с внешней стороны, покинув пределы поля.

33’ Обляков великолепно навесил слева на голову Заболотному, Антон пробил в прыжке и попал в левую штангу. Мяч отскочил к Чалову, но Фёдору бить было неудобно, и его удар пришёлся прямо в Кержакова.

38’ Заболотный нанёс удар с острого угла с пары метров — Кержаков парировал. Правда выяснилось, что перед этим Чалов подыграл себе рукой, обрабатывая мяч.

47’ Эджуке на пути с левого фланга в штрафную «Зенита» сначала проскочил Кузяева и Ловрена, потом оставил не у дел Чистякова, а вот передача к линии вратарской получилась прямо в ноги Дугласу Сантосу.

57’ Вендела не накрыли на подступах к штрафной, он довольно плотно пробил — слишком близко к центру получилось, Акинфеев уверенно справился.

69’ Ловрен сделал скидку на Азмуна после навеса с углового, Сердар, стоя почти спиной к воротам, ухитрился пробить под перекладину — а Акинфеев среагировал и вытащил этот мяч. Потом ещё Вендел пробил низом из-за штрафной, и Игорь прижал мяч к газону.

71’ Влашич навесил из глубины в штрафную, Обляков пробил в касание — Ловрен заблокировал этот удар!

82’ 1:0 Сердар Азмун. Дзюба вырезал передачу на Азмуна, тот ворвался в штрафную ЦСКА, убежал от Бийола, укрыл мяч корпусом от Дивеева и Васина и блестяще пробил низом в дальний угол, отправив мяч в воротам мимо Акинфеева с рикошетом от штанги. (видео)

87’ Сутормин навесил в штрафную ЦСКА справа, Барриос почему-то не стал бить, Вендел не сразу пошёл на мяч, а когда сделал это, то пробил с острого угла прямо в Акинфеева.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — ЦСКА 1:0 Гол: 1:0 Сердар Азмун (82') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев (Дмитрий Чистяков, 46'), Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 80'), Вильмар Барриос, Вендел (Kirill Kravtsov, 90'), Claudinho (Артём Дзюба, 64'), Сердар Азмун, Малком (Александр Ерохин, 80') ЦСКА: Антон Заболотный (Vladislav Yakovlev, 76'), Чидера Эджук (Бактийор Зайнутдинов, 86'), Фёдор Чалов (Никола Влашич, 46'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 59'), Максим Мухин (Адольфо Гайч, 86'), Марио Фернандес, Яка Бийол, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев Предупреждения: Алан Дзагоев (23'), Максим Мухин (49'), Малком (78')

Лучшим игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.

Следующие матчи

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с 9 очками располагается на 6-й строчке.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч команда Сергея Семака проведет с «Ахматом» 10 сентября дома. Коллектив Алексея Березуцкого в этот день отправится в гости к «Арсеналу».

Сергей Семак: «В перерыве требовалось навести порядок в обороне — что мы и сделали» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 26, 2021

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Как и ожидалось, матч складывался тяжело. Качество игры было хорошим. Но иногда в простых ситуациях не лучшим образом сыграли. В перерыве навели порядок в обороне, сыграли гораздо надежнее. Не преуспели в атаке, но хорошие подходы были. Смогли забить и победить. Поздравляю ребят. Спасибо им за самоотдачу. У нас был сложный цикл. Много выездных матчей. Но сегодня добились важной для нас победы.

Мы проигрывали борьбу Заболотному. Нужно было минимизировать количество моментов. Поэтому выпустили Чистякова на второй тайм. Он сыграл достаточно надежно и у него был момент у чужих ворот. Мы хорошо контролировали мяч, у нас были неплохие подходы в первые 25-30 минут. Потом моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Поэтому надо было проводить изменения.

#АВБ: Зенит реализовал свой момент, а у нас после перерыва их не было #ЗенитЦСКА https://t.co/Y9714eJGTM pic.twitter.com/V2cMZ1tTPY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 26, 2021

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

— Игра разбилась на отрезки. Когда-то мы сильнее были, когда-то «Зенит». «Зенит» свой момент реализовал. А у нас после перерыва моментов не было. Особенно после пропущенного гола. План перейти на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сейчас все современные команды используют несколько схем. И мы не исключение.