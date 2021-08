«Арсенал» в одну калитку проиграл «Ман Сити». Укажут ли Артете на дверь?

«Арсенал» продолжает опускаться в рейтингах турнирной таблицы и на этот раз команда Артеты достигла дна. Третий тур подряд «канониры» терпят поражение, при этом не забив в ответ ни единого гола.

Ход матча

3' Матч начался розыгрышем «Арсенала». «Канониры» первыми провели атаку, но не довели дело до удара, а «горожане» ответили длинным забросом на Феррана Торреса — Лено вовремя вышел из ворот.

6' «Арсенал» имел еще один момент. Тирни сделал хорошую передачу с левого фланга на Сака, но Канселу угрозу отвел.

7' Силва и Жезус на правом фланге обстучались друг с другом, после чего бразилец навесил на дальнюю штангу, откуда Илкай Гюндоган головой пробил Бернда Лено.

9' После очередной подачи в штрафную «Арсенала» Гюндоган нанес удар головой, но на этот раз Лено свои ворота спас.

12' Бернарду Силва поучаствовал в голевой атаке второй раз, но уже оформил ассист. Он сделал проникающую передачу в штрафную, на которую откликнулся Торрес и поразил ворота.

17' «Арсенал» продолжает играть без моментов. «Ман Сити» давит на соперника и устраивает еще один момент. Жезус выкатил в центр штрафной на Торреса, который не сумел подстроиться под мяч для удара.

20' Вратарь «Ман Сити» Эдерсон чуть не привез в свои ворота. Голкипер затянул с решением и попал под прессинг игрока «Арсенала», от чьей ноги мяч чуть не попал в сетку.

28' «Арсенал» включил сильный прессинг, который не оказывал на «Сити» особого эффекта.

35' Гранит Джака совершенно бездумно пошел в подкате двумя ногами в Канселу. Арбитр встречи Мартин Аткинсон без колебаний достал красную карточку.

39' Ферран Торрес нанес удар по воротам Лено после скидки Жезуса. Мяч попал в защитника.

43' «Ман Сити» забивает третий мяч. Грилиш протянул мяч по левому краю и путем дриблинга зашел в штрафную, откуда прострели на угол вратарской зоны. Там оказался Жезус, который пропихнул мяч в сетку.

51' Грилиш снова напросился в ассистенты. Он отпасовал на Бернарду Силву, который с левой ноги пробил в угол ворот Лено. Голкипер с ударом справился.

53' Родри оформил четвертое взятие ворот «Арсенала». Испанец воспользовался скидкой Торреса от линии штрафной и с метров 25 в касание нанес технически идеальный удар в правый нижний угол.

56' Зинченко решил попытать счастья дальним ударом, но серия рикошетов не дала мячу дойти до створа ворот.

63' «Ман Сити» выполнил угловой удар. С 11-метровой отметки головой пробил Ляпорт. Мяч прошел очень близко с каркасом.

68' Вышедший на замену Рахим Стерлинг получил отличный шанс, но не смог переиграть вратаря в штрафной, будучи практически впритык к нему. После этого у вингера появился еще один момент. Марез навесил в штрафную «Арсенала» и Стерлинг пробил головой. лено пришлось тащить мяч из-под перекладины.

73' Контроль мяча у «Ман Сити» стал до неприличия большим. «Арсенал» в большей мере был прижат к своим воротам в попытках отобрать мяч и организовать контратаку.

77' Ляпорт снова выиграл дуэль у опекуна, но с 11-метровой отметки нанес удар намного выше ворот.

78' Стерлинг не реализовал выход один на один с вратарем. лено вовремя сократил дистанцию с соперником.

84' Марез сделал хороший навес на линию вратарской, откуда Торрес головой переправил мяч в сетку.

90' Матч продолжался под полным контролем «Ман Сити». В концовке встречи Канселу попытался дальним кроссом найти Ляпота в штрафной соперника, но француз не дотянулся до мяча.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Арсенал Лондон 5:0 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (7'), 2:0 Ферран Торрес (12'), 3:0 Габриэл Жезус (43'), 4:0 Родриго Эрнандес (53'), 5:0 Ферран Торрес (84') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер (Александр Зинченко, 46'), Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 58'), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 61'), Ферран Торрес, Джек Грилиш Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 59'), Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Мартин Эдегор (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 71'), Букайо Сака (Мохамед Эль-Ненни, 46'), Киран Тирни, Зеад Колашинац, Пабло Мари, Калум Чемберс, Седрик Суареш, Бернд Лено Предупреждения: Седрик Суареш (24'), Зеад Колашинац (28'), Родриго Эрнандес (67') Удаление: Гранит Джака (35')

«Манчестер Сити» выиграл 5:0 и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Лучшим футболистом поединка был выбран Ферран Торрес, который оформил дубль и отдал голевую передачу.

Турнирная таблица

«Ман Сити» одержал вторую победу подряд. Команда Гвардиолы забил 10 мячей при одном пропущенном. У нее лучший показатель результативности в турнире. В любом случае на вершине таблицы «горожане» явно долго не продержатся.

Arsenal's start to the Premier League season:

3 matches

0 goals scored

9 goals conceded

0 wins

3 defeats

Bottom of the table. pic.twitter.com/L2h3skGLhi — Goal (@goal) August 28, 2021

С «Арсеналом» все предельно ясно. Команда пропустила 9 голов за 3 тура, ни разу не выиграв. Вследствие этого она опустилась на дно таблицы АПЛ.

Следующий матч «Ман Сити» проведет в гостях у «Лестера». Это будет 11 сентября. «Арсеналу» предстоит игра с «Норвичем» на своем поле в тот же день.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола

— Мы забили гол, которого не заслуживали. Мы не так хорошо играли, чтобы забивать. Мы забили в первый же раз, когда оказались на половине «Арсенала». В стартовые 15-20 минут у нас были проблемы в наращивании. После 2:0 и удаления игра полностью изменилась.

Нужно уважать соперника, серьезно относиться к процессу и работе. Во втором тайме мы создавали моменты, забили еще два гола. А самое главное — мы уважительно играли по отношению к сопернику, не делали глупостей с мячом.

Мы все еще в процессе совершенствования. Об этом я сказал игрокам после матча. Сегодня была хорошая победа, но мы должны стать лучше.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг

— Всем нужно повышать свой уровень, смотреть на себя в зеркало, работать над этим как команда и держаться вместе. Это единственный способ двигаться вперед.

Наставник «Арсенала» Микель Артета

— Очень сильно, очень разочарован тем, что произошло на поле. Сегодня мы должны поговорить о результате, о том, что произошло на поле.

Фанатам я могу сказать только одно: «Большое вам спасибо». У нас здесь было 3000 болельщиков, они были абсолютно фантастическими и поддерживали команду на протяжении всей игры.