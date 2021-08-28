«Арсенал» в одну калитку проиграл «Ман Сити». Укажут ли Артете на дверь?

Ход матча
3' Матч начался розыгрышем «Арсенала». «Канониры» первыми провели атаку, но не довели дело до удара, а «горожане» ответили длинным забросом на Феррана Торреса — Лено вовремя вышел из ворот.
6' «Арсенал» имел еще один момент. Тирни сделал хорошую передачу с левого фланга на Сака, но Канселу угрозу отвел.
🚨 TEAM NEWS 🚨— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.
SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Doyle, Palmer.
⚽️ @HaysWorldwide
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7' Силва и Жезус на правом фланге обстучались друг с другом, после чего бразилец навесил на дальнюю штангу, откуда Илкай Гюндоган головой пробил Бернда Лено.
🏆 Back in @PremierLeague action!— Arsenal (@Arsenal) August 28, 2021
🥁 Introducing your lineup for this afternoon's game...
🔜 #MCIARS
9' После очередной подачи в штрафную «Арсенала» Гюндоган нанес удар головой, но на этот раз Лено свои ворота спас.
12' Бернарду Силва поучаствовал в голевой атаке второй раз, но уже оформил ассист. Он сделал проникающую передачу в штрафную, на которую откликнулся Торрес и поразил ворота.
17' «Арсенал» продолжает играть без моментов. «Ман Сити» давит на соперника и устраивает еще один момент. Жезус выкатил в центр штрафной на Торреса, который не сумел подстроиться под мяч для удара.
20' Вратарь «Ман Сити» Эдерсон чуть не привез в свои ворота. Голкипер затянул с решением и попал под прессинг игрока «Арсенала», от чьей ноги мяч чуть не попал в сетку.
Out the blocks in a flash 💥@IlkayGuendogan | @FerranTorres20 | #MCIARS pic.twitter.com/lwa4ErIPV1— Premier League (@premierleague) August 28, 2021
28' «Арсенал» включил сильный прессинг, который не оказывал на «Сити» особого эффекта.
35' Гранит Джака совершенно бездумно пошел в подкате двумя ногами в Канселу. Арбитр встречи Мартин Аткинсон без колебаний достал красную карточку.
39' Ферран Торрес нанес удар по воротам Лено после скидки Жезуса. Мяч попал в защитника.
Who ya gonna call? 📞@gabrieljesus9 • #MCIARS pic.twitter.com/abBWbK9iHH— Premier League (@premierleague) August 28, 2021
43' «Ман Сити» забивает третий мяч. Грилиш протянул мяч по левому краю и путем дриблинга зашел в штрафную, откуда прострели на угол вратарской зоны. Там оказался Жезус, который пропихнул мяч в сетку.
51' Грилиш снова напросился в ассистенты. Он отпасовал на Бернарду Силву, который с левой ноги пробил в угол ворот Лено. Голкипер с ударом справился.
53' Родри оформил четвертое взятие ворот «Арсенала». Испанец воспользовался скидкой Торреса от линии штрафной и с метров 25 в касание нанес технически идеальный удар в правый нижний угол.
56' Зинченко решил попытать счастья дальним ударом, но серия рикошетов не дала мячу дойти до створа ворот.
63' «Ман Сити» выполнил угловой удар. С 11-метровой отметки головой пробил Ляпорт. Мяч прошел очень близко с каркасом.
68' Вышедший на замену Рахим Стерлинг получил отличный шанс, но не смог переиграть вратаря в штрафной, будучи практически впритык к нему. После этого у вингера появился еще один момент. Марез навесил в штрафную «Арсенала» и Стерлинг пробил головой. лено пришлось тащить мяч из-под перекладины.
73' Контроль мяча у «Ман Сити» стал до неприличия большим. «Арсенал» в большей мере был прижат к своим воротам в попытках отобрать мяч и организовать контратаку.
77' Ляпорт снова выиграл дуэль у опекуна, но с 11-метровой отметки нанес удар намного выше ворот.
35' Granit Xhaka red card— Goal (@goal) August 28, 2021
42' Gabriel Jesus makes it 3-0
Arsenal are in DEEP trouble 😬 pic.twitter.com/5JqBirwSmX
78' Стерлинг не реализовал выход один на один с вратарем. лено вовремя сократил дистанцию с соперником.
84' Марез сделал хороший навес на линию вратарской, откуда Торрес головой переправил мяч в сетку.
90' Матч продолжался под полным контролем «Ман Сити». В концовке встречи Канселу попытался дальним кроссом найти Ляпота в штрафной соперника, но француз не дотянулся до мяча.
«Манчестер Сити» выиграл 5:0 и временно возглавил турнирную таблицу АПЛ.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — @ManCity #MCIARS pic.twitter.com/n1vzzfeNBD— Premier League (@premierleague) August 28, 2021
Лучшим футболистом поединка был выбран Ферран Торрес, который оформил дубль и отдал голевую передачу.
Турнирная таблица
«Ман Сити» одержал вторую победу подряд. Команда Гвардиолы забил 10 мячей при одном пропущенном. У нее лучший показатель результативности в турнире. В любом случае на вершине таблицы «горожане» явно долго не продержатся.
Arsenal's start to the Premier League season:— Goal (@goal) August 28, 2021
3 matches
0 goals scored
9 goals conceded
0 wins
3 defeats
Bottom of the table. pic.twitter.com/L2h3skGLhi
С «Арсеналом» все предельно ясно. Команда пропустила 9 голов за 3 тура, ни разу не выиграв. Вследствие этого она опустилась на дно таблицы АПЛ.
Следующий матч «Ман Сити» проведет в гостях у «Лестера». Это будет 11 сентября. «Арсеналу» предстоит игра с «Норвичем» на своем поле в тот же день.
Прямая речь
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола
— Мы забили гол, которого не заслуживали. Мы не так хорошо играли, чтобы забивать. Мы забили в первый же раз, когда оказались на половине «Арсенала». В стартовые 15-20 минут у нас были проблемы в наращивании. После 2:0 и удаления игра полностью изменилась.
Нужно уважать соперника, серьезно относиться к процессу и работе. Во втором тайме мы создавали моменты, забили еще два гола. А самое главное — мы уважительно играли по отношению к сопернику, не делали глупостей с мячом.
Мы все еще в процессе совершенствования. Об этом я сказал игрокам после матча. Сегодня была хорошая победа, но мы должны стать лучше.
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг
— Всем нужно повышать свой уровень, смотреть на себя в зеркало, работать над этим как команда и держаться вместе. Это единственный способ двигаться вперед.
Наставник «Арсенала» Микель Артета
— Очень сильно, очень разочарован тем, что произошло на поле. Сегодня мы должны поговорить о результате, о том, что произошло на поле.
Фанатам я могу сказать только одно: «Большое вам спасибо». У нас здесь было 3000 болельщиков, они были абсолютно фантастическими и поддерживали команду на протяжении всей игры.