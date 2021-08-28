Роналду потряс футбольный мир. И вот почему

Нельзя сказать, что «Ювентус» предлагал его всем вокруг, но с прогнозируемыми убытками, превышающими 300 миллионов евро за два года, туринцы довольно ясно дали понять, что, если он захочет уйти, и если они получат гонорар, равный его остаточной амортизированной стоимости, они не будут ему мешать. У португальца оставался год контракта, продлить его было очень сложно, да и клуб стремился к омоложению состава.

Между тем, у «Манчестер Юнайтед» были средства, чтобы подписать его и выплатить ему солидную заработную плату, а Уле Гуннару Сульшеру нравилась идея иметь бомбардира-ветерана, который мог бы добавить в атаку яркости, а также служить образцом для подражания для более молодых игроков. Что говорить, если клуб даже подписал Эдинсона Кавани.

Если бы Роналду захотел покинуть «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» был бы логичным пунктом назначения, и уход Кавани помог бы компенсировать часть его заработной платы (по крайней мере, треть).

Однако этого не произошло. 10 мая «Юнайтед» воспользовался своим правом продлить контракт с Кавани еще на один год, фактически перекрыв путь Роналду на раннем этапе… по крайней мере, мы так думали. Лишь затем мы неожиданно узнали, что Криштиану жаждет ухода.

Началось все с намеков, которые всерьез начали раскручиваться менее двух недель назад. Эду Агирре, журналист, очень близкий к Роналду (настолько, что в его ленте Instagram есть фотографии, на которых они вместе отдыхают) заявил, что мадридский «Реал» хочет его вернуть. Это вызвало редкое публичное опровержение от главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти и длинное сообщение от самого Роналду, в котором он говорил о том, насколько сосредоточен на игре и о том, что не может позволять людям играть с его именем. Говоря об именах, заметим, что Криштиану ни разу не упомянул имя своей тогдашней команды.

Затем, уже на этой неделе, «Реал» сделал предложение на 160 миллионов евро за Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», и сразу же начали циркулировать истории, которые связывали Роналду с переходом в «Манчестер Сити» или, потенциально, в «Пари Сен-Жермен». В составе парижан он объединился бы с Лионелем Месси, что можно сравнить с объединением Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в парном теннисе или переход Мэджика Джонсона в команду к Ларри Берду.

К утру четверга все стало реальностью. Агент Роналду Жорже Мендеш отправился в Турин, чтобы сказать «Ювентусу», что Роналду хочет уйти, добавив, что он близок к завершению сделки с «Манчестер Сити». «Ювентус» принял это и заявил, что, вероятно, перестройка состоится на год раньше. Туринцы напомнили Мендешу, что им потребуется предложение в размере 28 миллионов евро от «Сити», а агент сказал, что им стоит ожидать его в ближайшие 24 часа. Затем Мендеш сел в самолет и вылетел в Париж, где провел день.

Мы не знаем, встречался ли он с кем-то из «Пари Сен-Жермен» после приземления, чтобы узнать, если ли вариант трудоустройства Роналду в случае переезда Мбаппе в Мадрид. Парижане лишь вежливо указали, что Роналду не входит в их планы, но затем также добавили, что Мбаппе недоступен для продажи и что у них нет планов вести переговоры с «Реалом», хотя к тому моменту контакт с испанским клубом был налажен.

Когда факты меняются, меняются планы, и Мендеш, который на протяжении двух десятилетий был одним из главных агентов мира, оценил ситуацию лучше, чем многие другие. Он отправился в Париж, чтобы найти резервный вариант, а к четвергу, когда он связался с «Манчестер Юнайтед», он добавил еще одну опцию. Он сделал это даже тогда, когда все еще был на связи с «Манчестер Сити» и ждал, когда «горожане» отправят «Ювентусу» официальное предложение.

К обеду пятницы настроение изменилось. На пресс-конференции перед встречей с «Арсеналом» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал: «Криштиану сам решит, где будет играть, это не дело "Манчестер Сити" или меня. Сейчас сделка кажется далекой от завершения».

Может быть, сделка не состоялась из-за суммы, которую просил «Ювентус». По имеющимся данным, «Сити» не был готов платить более 15 миллионов евро. Возможно, дело в контракте Роналду, который в Турине зарабатывал 31 миллионов евро после уплаты налогов, что почти в два с половиной раза больше, чем у кого-либо из других игроков Премьер-лиги.

Через несколько минут, всего в нескольких километрах от офиса «Сити», Сульшер появился на своей предматчевой пресс-конференции: «Я не думал, что Криштиану покинет "Ювентус". Если он действительно хочет уйти, то должен знать, где мы находимся. Давайте посмотрим, чем все завершится».

Когда тренер говорит об этом открыто, особенно такой осмотрительный, как Сульшер, стоит понимать, что что-то неизбежно произойдет. Через несколько минут «Сити» проинформировал СМИ о том, что он не ведет борьбу за Роналду, и, конечно же, несколько часов спустя официальный сайт «Юнайтед» расставил все на свои места.

У нас будет время проанализировать и оценить, является ли это правильным ходом для Криштиану и для «Юнайтед», но прямо сейчас мы ошеломлены самой механикой произошедшего.

Прежде всего, временем. Почему Криштиану так долго ждал? Не то чтобы на прошлой неделе произошло что-то, что внезапно заставило Роналду захотеть покинуть «Ювентус». Финансовое положение клуба в середине августа не ухудшилось внезапно. Роналду не столкнулся внезапно с Массимилиано Аллегри и подумал: «Нет, я не хочу играть за этого тренера». Не то чтобы «Ювентус» пообещал ему обзавестись звездным составом: он прекрасно знал, что, кроме Мануэля Локателли, значительных новичков этим летом не будет.

На самом деле, кажется, что это связано с возможностями в других клубах, так и с желанием уйти.

Было только четыре жизнеспособных варианта с точки зрения того, кто мог себе его позволить: «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Мадридцы хотели Мбаппе, а парижане хотели его сохранить. Мендеш знал, что, хотя Мбаппе очень хорош, он не может играть сразу за две команды и что тот, кто не останется с Килианом, может быть заинтересован в Роналду. Точно так же, как «Манчестер Сити», упустивший Гарри Кейна.

«Манчестер Юнайтед»? Он был в этом списке все время, и тот факт, что клуб не подписал Роналду раньше, когда это могло иметь больше смысла с точки зрения спорта, не имел большого значения. Эго — часть футбола, и возможность заполучить цель, связанную с «Манчестер Сити» сыграла свою роль.

И в этом еще одна примечательная часть этой истории, потому что Роналду не из тех игроков, от которых многие бы отказывались. Все ожидают, что за ним будут следить, что за его внимание будут воевать. Вместо этого мы увидели, как Мендеш стучится во все двери.

Роналду — один из величайших игроков в истории футбола. Ему 36 лет, но в прошлом сезоне он забил больше голов в чемпионате (29), чем все, кроме двух игроков (Роберт Левандовски забил 41 мяч за «Баварию», а Лионель Месси — 30 мячей за «Барселону») в ведущих лигах Европы. И он выиграл «Золотую бутсу» на чемпионате Европы не шесть лет назад, а шесть недель назад. Все, с кем он когда-либо работал, даже те, кому он не нравится, в восторге от его физической формы и профессионализма.

Но вот мы здесь. В конце концов, он меняет клуб в последнюю неделю трансферного окна, когда его агент работает круглосуточно и без выходных.

Это не критика Роналду. Это признак того, что для многих клубов наступила суровая реальность после пандемии коронавируса. Агенты, которые когда-то могли манипулировать клубами и игроками, как маленькими игрушечными солдатиками, но могут делать это так же легко, как в прошлые времена.

Мой коллега Паоло Кондо высказал идею о том, что, возможно, эпоха «власти игроков» и суперзвезд, которые всегда добиваются своего, закончилась или, по крайней мере, приостановлена.

Месси хотел остаться в «Барселоне» — он не добился своего, Кейн хотел перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» — он не добился своего, Джанлуиджи Доннарумма хотел значительного повышения зарплаты в «Милане» или перехода в «Ювентус» — он не добился своего и теперь конкурирует с Кейлором Навасом в «Пари Сен-Жермен», зарабатывая немногим больше того, что ему предлагал «Милан».

А теперь Роналду. Да, он добился перехода, но только в самом конце лета и после титанических усилий своего агента.

Может быть, пока еще не уместно полагать, что мы отошли от эпохи всемогущих мегазвезд. Тем не менее, в «Манчестер Сити» масса великих игроков, но нет властной суперзвезды (если не считать Гвардиолу), и «горожане» почти оформили квадрупл в прошлом сезоне. Можно привести аналогичный аргумент в пользу «Челси», выигравшего Лигу чемпионов со сменяющимся составом атакующих игроков, или «Ливерпуля», где трудно выделить одного лидера. «Атлетико» стал чемпионом Испании, не имея на своем счету топ-футболистов, и если бы Антонио Конте был здесь, то сказал бы, что «Интер» выиграл Серию А благодаря силе коллектива (и, конечно, его блестящему тренерскому мастерству).

А что насчет «Пари Сен-Жермен»? Да, у них были две мегазвезды в лице Неймара и Мбаппе, но они не сумели победить даже в Лиге 1.

В любом случае и каких бы усилий ни потребовалось, Роналду теперь, спустя 12 лет, может написать больше глав в истории «Манчестер Юнайтед».