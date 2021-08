Ничья со вкусом победы. «Шахтер» проявил характер и оставил «Монако» без Лиги чемпионов

3’ Монегаски сразу пошли вперед. Марлон заблокировал мощный удар Тчуамени от радиуса штрафной «Шахтёра».

12’ Ушел по флангу на скорости Каю Энрике и подал в штрафную «Шахтера», но здесь Додо не позволил пробить Фолланду.

18’ 0:1 Виссам Бен-Йеддер. Фолланд ворвался в штрафную «Шахтера» и пробил в ближний угол ворот — Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.

28’ Сидибе с правого фланга загрузил мяч в штрафную «Шахтёра», но Головину в борьбе с Додо не удалось хорошо пробить головой — мяч прилетел в руки Пятову.

38’ Головин со стандартного положения выполнил классную подачу в штрафную «Шахтера» на Бадьяшиля, удар которого с ходу пришёлся в дальнюю штангу ворот.

40’ 0:2 Виссам Бен-Йеддер. Каю Энрике от левого края штрафной «Шахтера» в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

45+1’ Едва не привез «Шахтер» себе третий гол. Витау грубо ошибся с передачей на вратаря, подарив мяч Бен-Йеддеру, тот перебросил Пятова, но в створ не попал.

52’ Соломон сместился в лицевую, напрашивался прострел вдоль гостевых ворот, но пошёл удар с острейшего угла — промах.

65’ После перехвата Фолланд совершил разрезающий пас в штрафную хозяев, Бен-Йеддер мяч подхватил, но не сумел перебросить вратаря, успевшего сократить дистанцию.

72’ Головин левым краем прорвался в штрафную «Шахтера», ушёл от одного защитника, пробросил мяч мимо другого — и упал в борьбе с Витао. Нет пенальти, а вот жёлтая карточка за симуляцию Александру была предъявлена.

74’ 1:2 Марлос. Зацепился за мяч в штрафной «Монако» Траоре и сбросил на Патрика, который в касание продлил на Марлоса. Бразильский украинец в касание пробил точно в ближний нижний угол.

83’ Оказался с мячом перед чужой штрафной Диоп, выдержал паузу и пробил в дальний угол, но Пятов вытянулся струну и спас свою команду.

90’ Марлон помешал Фолланду занести мяч в ворота хозяев, в подкате заблокировав удар из вратарской

90+3’ Заигрались «горняки» в атаке, нарвавшись на контрвыпад соперника. Фолланда вывели на удар из пределов штрафной — Пятов в прыжке дотянулся до мяча.

90+3’ Закончилось основное время матча победой «Монако», но благодаря победе «Шахтера» в первом матче со счетом 1:0 и отмене правила выездного гола, счет в противостоянии стал равным 2:2. Игра перешла в экстра-таймы.

93’ Тчуамени взял игру на себя, дотащил мяч до радиуса штрафной «Шахтера», но пробил в защитника.

110’ Марипан в шикарном подкате выбил мяч из-под ног Мудрика, который намеревался прорваться в штрафную «Монако».

115’ 2:2 Рубен Агилар (А). Поймали соперника на контратаке игроки «Шахтёра». Фернандо пасом запустил в прорыв Мудрика, который ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника «Монако» Агилара по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку.

120’ Ворвался на скорости в штрафную «Монако» Фернандо, обыграл финтом защитника и пробил с острого угла, но точно в руки Нюбелю.

Донецкий «Шахтер» выиграл противостояние с «Монако» по сумме двух матчей — 3:2. «Горняки» вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Своих соперников по группе они узнают после жеребьевки, которая состоится 26 августа в турецком Стамбуле и начнется в 18:00 мск.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Монако» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет в Стамбуле 27 августа.

