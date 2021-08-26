Ничья со вкусом победы. «Шахтер» проявил характер и оставил «Монако» без Лиги чемпионов

Ход матча
3’ Монегаски сразу пошли вперед. Марлон заблокировал мощный удар Тчуамени от радиуса штрафной «Шахтёра».
12’ Ушел по флангу на скорости Каю Энрике и подал в штрафную «Шахтера», но здесь Додо не позволил пробить Фолланду.
18’ 0:1 Виссам Бен-Йеддер. Фолланд ворвался в штрафную «Шахтера» и пробил в ближний угол ворот — Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.
28’ Сидибе с правого фланга загрузил мяч в штрафную «Шахтёра», но Головину в борьбе с Додо не удалось хорошо пробить головой — мяч прилетел в руки Пятову.
38’ Головин со стандартного положения выполнил классную подачу в штрафную «Шахтера» на Бадьяшиля, удар которого с ходу пришёлся в дальнюю штангу ворот.
40’ 0:2 Виссам Бен-Йеддер. Каю Энрике от левого края штрафной «Шахтера» в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.
45+1’ Едва не привез «Шахтер» себе третий гол. Витау грубо ошибся с передачей на вратаря, подарив мяч Бен-Йеддеру, тот перебросил Пятова, но в створ не попал.
52’ Соломон сместился в лицевую, напрашивался прострел вдоль гостевых ворот, но пошёл удар с острейшего угла — промах.
65’ После перехвата Фолланд совершил разрезающий пас в штрафную хозяев, Бен-Йеддер мяч подхватил, но не сумел перебросить вратаря, успевшего сократить дистанцию.
72’ Головин левым краем прорвался в штрафную «Шахтера», ушёл от одного защитника, пробросил мяч мимо другого — и упал в борьбе с Витао. Нет пенальти, а вот жёлтая карточка за симуляцию Александру была предъявлена.
74’ 1:2 Марлос. Зацепился за мяч в штрафной «Монако» Траоре и сбросил на Патрика, который в касание продлил на Марлоса. Бразильский украинец в касание пробил точно в ближний нижний угол.
83’ Оказался с мячом перед чужой штрафной Диоп, выдержал паузу и пробил в дальний угол, но Пятов вытянулся струну и спас свою команду.
90’ Марлон помешал Фолланду занести мяч в ворота хозяев, в подкате заблокировав удар из вратарской
90+3’ Заигрались «горняки» в атаке, нарвавшись на контрвыпад соперника. Фолланда вывели на удар из пределов штрафной — Пятов в прыжке дотянулся до мяча.
90+3’ Закончилось основное время матча победой «Монако», но благодаря победе «Шахтера» в первом матче со счетом 1:0 и отмене правила выездного гола, счет в противостоянии стал равным 2:2. Игра перешла в экстра-таймы.
93’ Тчуамени взял игру на себя, дотащил мяч до радиуса штрафной «Шахтера», но пробил в защитника.
110’ Марипан в шикарном подкате выбил мяч из-под ног Мудрика, который намеревался прорваться в штрафную «Монако».
115’ 2:2 Рубен Агилар (А). Поймали соперника на контратаке игроки «Шахтёра». Фернандо пасом запустил в прорыв Мудрика, который ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника «Монако» Агилара по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку.
120’ Ворвался на скорости в штрафную «Монако» Фернандо, обыграл финтом защитника и пробил с острого угла, но точно в руки Нюбелю.
Донецкий «Шахтер» выиграл противостояние с «Монако» по сумме двух матчей — 3:2. «Горняки» вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Своих соперников по группе они узнают после жеребьевки, которая состоится 26 августа в турецком Стамбуле и начнется в 18:00 мск.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Монако» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет в Стамбуле 27 августа.
⚒ Shakhtar dig deep in extra time to book their place in the #UCL Group Stage! 🥳@FCShakhtar_eng | #UCLdraw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021
Следующие матчи
Свой следующий матч «Шахтер» проведет в рамках чемпионата Украины. 29 августа «горняки» на выезде сыграют с «Минаем».
После 5 туров УПЛ донецкий клуб с 12 очками идет на 2-м месте, на балл отставая от киевского «Динамо».
«Монако» в рамках 4 тура французской Лиги 1 сыграет 29 августа с «Труа», также на выезде. Монегаски набрали в 3 матчах чемпионата всего 1 очко и идут на 19-м месте.
🤩 ЭТА КОМАНДА! ⚒ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, МЫ ИДЕМ! 🧡#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/P6Znoijtna— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2021
Прямая речь
Роберто де Дзерби, главный тренер донецкого «Шахтёра»
— Сегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt.
Михаил Мудрик, полузащитник «Шахтера»
— Просто не описать эмоции. Ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что как-то помог команде достичь результата, который позволил «Шахтеру» пройти дальше. Этот результат для всех болельщиков «Шахтера», для всех, кто за нас болел. Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать пас.Но, видите, правильно сказали, — с божьей помощью так получилось, залетел в ворота.
Я понимал, что это тяжелая игра и войти в нее очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат. Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они меня делают лучше, дают задор, который помогает мне улучшать себя.
👊🏻🧡 Андрій Пятов! 🔥⚒#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/261ZSjIy01— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) August 25, 2021
Нико Ковач, главный тренер «Монако»
— Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол иногда жесток, но я горжусь своими футболистами. Они заставили соперника играть в футбол, который им не нравится — с длинными забросами. Я доволен игрой команды. Виссам Бен-Йеддер здорово провел 70 минут. Александр Головин подошел ко мне, сказав, что еще 2-3 минуты и ему потребуется замена. Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены.
У Кевина Фолланда были отличные шансы, но Андрей Пятов играл феноменально. Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал. Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается.