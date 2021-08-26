Ничья со вкусом победы. «Шахтер» проявил характер и оставил «Монако» без Лиги чемпионов

Донецкий клуб дважды пропустил в первом тайме домашней встречи, но игроки «Шахтера» проявили характер, сумев перевести игру в экстра-таймы, где они в итоге сравняли счет благодаря автоголу. Этого хватило, для выхода в групповой этап Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:2).

Ход матча

3’ Монегаски сразу пошли вперед. Марлон заблокировал мощный удар Тчуамени от радиуса штрафной «Шахтёра».

12’ Ушел по флангу на скорости Каю Энрике и подал в штрафную «Шахтера», но здесь Додо не позволил пробить Фолланду.

18’ 0:1 Виссам Бен-Йеддер. Фолланд ворвался в штрафную «Шахтера» и пробил в ближний угол ворот — Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.

28’ Сидибе с правого фланга загрузил мяч в штрафную «Шахтёра», но Головину в борьбе с Додо не удалось хорошо пробить головой — мяч прилетел в руки Пятову.

38’ Головин со стандартного положения выполнил классную подачу в штрафную «Шахтера» на Бадьяшиля, удар которого с ходу пришёлся в дальнюю штангу ворот.

40’ 0:2 Виссам Бен-Йеддер. Каю Энрике от левого края штрафной «Шахтера» в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

45+1’ Едва не привез «Шахтер» себе третий гол. Витау грубо ошибся с передачей на вратаря, подарив мяч Бен-Йеддеру, тот перебросил Пятова, но в створ не попал.

52’ Соломон сместился в лицевую, напрашивался прострел вдоль гостевых ворот, но пошёл удар с острейшего угла — промах.

65’ После перехвата Фолланд совершил разрезающий пас в штрафную хозяев, Бен-Йеддер мяч подхватил, но не сумел перебросить вратаря, успевшего сократить дистанцию.

72’ Головин левым краем прорвался в штрафную «Шахтера», ушёл от одного защитника, пробросил мяч мимо другого — и упал в борьбе с Витао. Нет пенальти, а вот жёлтая карточка за симуляцию Александру была предъявлена.

74’ 1:2 Марлос. Зацепился за мяч в штрафной «Монако» Траоре и сбросил на Патрика, который в касание продлил на Марлоса. Бразильский украинец в касание пробил точно в ближний нижний угол.

83’ Оказался с мячом перед чужой штрафной Диоп, выдержал паузу и пробил в дальний угол, но Пятов вытянулся струну и спас свою команду.

90’ Марлон помешал Фолланду занести мяч в ворота хозяев, в подкате заблокировав удар из вратарской

90+3’ Заигрались «горняки» в атаке, нарвавшись на контрвыпад соперника. Фолланда вывели на удар из пределов штрафной — Пятов в прыжке дотянулся до мяча.

90+3’ Закончилось основное время матча победой «Монако», но благодаря победе «Шахтера» в первом матче со счетом 1:0 и отмене правила выездного гола, счет в противостоянии стал равным 2:2. Игра перешла в экстра-таймы.

93’ Тчуамени взял игру на себя, дотащил мяч до радиуса штрафной «Шахтера», но пробил в защитника.

110’ Марипан в шикарном подкате выбил мяч из-под ног Мудрика, который намеревался прорваться в штрафную «Монако».

115’ 2:2 Рубен Агилар (А). Поймали соперника на контратаке игроки «Шахтёра». Фернандо пасом запустил в прорыв Мудрика, который ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника «Монако» Агилара по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку.

120’ Ворвался на скорости в штрафную «Монако» Фернандо, обыграл финтом защитника и пробил с острого угла, но точно в руки Нюбелю.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Шахтёр Д — Монако 2:2 Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (18'), 0:2 Виссам Бен-Йеддер (39'), 1:2 Марлос (74'), 2:2 Рубен Агилар (автогол) (113') Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Vitao (Сергей Кривцов, 101'), Николай Матвиенко (Исмаили, 46'), Маркос Антониу (Тарас Степаненко, 86'), Тете (Марлос, 66'), Майкон Барберан, Алан Патрик, Манор Соломон (Mykhaylo Mudryk, 82'), Лассина Траоре (Фернандо, 101') Монако: Виссам Бен-Йеддер (Wilson Isidor, 76'), Александр Головин (Софьян Диоп, 76'), Кевин Фолланд, Желсон Мартинш (Жеан Лукас, 70'), Юссуф Фофана, Орельен Чуаэми (Аксель Дисаси, 117'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 117'), Бенуа Бадьяшиль, Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе (Рубен Агилар, 98'), Александр Нюбель Предупреждения: Кевин Фолланд (14'), Додо (40'), Тете (54'), Марлон (70'), Александр Головин (72'), Манор Соломон (80'), Юссуф Фофана (81'), Сергей Кривцов (105'), Бенуа Бадьяшиль (107'), Фернандо (113')

Донецкий «Шахтер» выиграл противостояние с «Монако» по сумме двух матчей — 3:2. «Горняки» вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Своих соперников по группе они узнают после жеребьевки, которая состоится 26 августа в турецком Стамбуле и начнется в 18:00 мск.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Монако» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет в Стамбуле 27 августа.

⚒ Shakhtar dig deep in extra time to book their place in the #UCL Group Stage! 🥳@FCShakhtar_eng | #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Следующие матчи

Свой следующий матч «Шахтер» проведет в рамках чемпионата Украины. 29 августа «горняки» на выезде сыграют с «Минаем».

После 5 туров УПЛ донецкий клуб с 12 очками идет на 2-м месте, на балл отставая от киевского «Динамо».

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» в рамках 4 тура французской Лиги 1 сыграет 29 августа с «Труа», также на выезде. Монегаски набрали в 3 матчах чемпионата всего 1 очко и идут на 19-м месте.

Прямая речь

Роберто де Дзерби, главный тренер донецкого «Шахтёра»

— Сегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt.

Михаил Мудрик, полузащитник «Шахтера»

— Просто не описать эмоции. Ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что как-то помог команде достичь результата, который позволил «Шахтеру» пройти дальше. Этот результат для всех болельщиков «Шахтера», для всех, кто за нас болел. Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать пас.Но, видите, правильно сказали, — с божьей помощью так получилось, залетел в ворота.

Все футбольные трансферы

Я понимал, что это тяжелая игра и войти в нее очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат. Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они меня делают лучше, дают задор, который помогает мне улучшать себя.

Нико Ковач, главный тренер «Монако»

— Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол иногда жесток, но я горжусь своими футболистами. Они заставили соперника играть в футбол, который им не нравится — с длинными забросами. Я доволен игрой команды. Виссам Бен-Йеддер здорово провел 70 минут. Александр Головин подошел ко мне, сказав, что еще 2-3 минуты и ему потребуется замена. Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены.

У Кевина Фолланда были отличные шансы, но Андрей Пятов играл феноменально. Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал. Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается.