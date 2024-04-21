«Пари НН»
Турнирное положение: Команда до последнего момента шла в середине таблицы РПЛ и выглядела довольно мощно, но затем что-то пошло не так. После 23-х туров «Пари НН» располагается на 10-й строчке.
За этот период команда Сергея Юрана набрала 28 очков, опережая зону стыковых матчей лишь на 5 баллов. Если «Пари НН» продолжит регулярно проигрывать, то и вылет не за горами.
Пари НН — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре подопечные Юрана уступили «Оренбургу» (1:3), а до этого не смогли зацепиться за результат в матче с «Краснодаром», уступив со счетом 3:4.
В последних 3-х встречах «Пари НН» пропустил 9 голов при 4-х забитых — далеко не самый лучший результат. Команда даже проиграла «Балтике» (0:2), которая борется за выживание в лиге.
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Не сыграет: Илья Жигулев (травма).
Состояние команды: «Пари НН» выглядит не очень хорошо в последнее время. Сергею Юрану необходимо встряхнуть своих игроков, которые на финише чемпионата могут скатиться до зоны вылета.
В нынешнем сезоне «Пари НН» уже цеплялся за результат в матче с «Динамо». В рамках 8-го тура РПЛ нижегородцы сыграли вничью с москвичами (1:1), сравняв счет на 88-й минуте.
«Динамо»
Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками, отставая от 1-й позиции на 9 баллов. Мало того, что «Динамо» отдалилось от лидеров, так еще и ближайшие преследователи буквально дышат в спину.
Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка уже признал, что за 7 туров до конца чемпионата команда не претендует на чемпионство в РПЛ, ведь в самый ответственный момент игроки «Динамо» не показали результат.
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «бело-голубые» уступили «Уралу» (1:2), пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. Встречей ранее «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2), также упустив ничейный результат в концовке матча.
За последние 5 матчей во всех турнирах «бело-голубые» трижды проиграли и дважды победили. За этот период команда забила 9 голов при 11-и пропущенных.
Состояние команды: «Динамо» необходимо удержаться в призерах РПЛ, ведь только тогда можно сказать, что сезон прошел относительно неплохо, но «бело-голубые» были вполне способны на чемпионство.
Стоит отметить, что «Динамо» проиграло только 1 раз «Пари НН» в последних 5-и очных противостояниях. В последней очной встрече «бело-голубые» обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив победный гол на 90+3-й минуте.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл 3 последних матча, пропуская минимум 2 гола за игру
- «Динамо» также проиграло последние 3 встречи
- В последних 5-и очных встречах «Пари НН» побеждал «Динамо» только 1 раз (в серии пенальти)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.02, победа «Пари НН» — 3.75, ничья — 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» оклемается и победит.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.02.
Прогноз: Обе команды далеки от своей оптимальной формы и точно должны пропустить хотя-бы по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 1.80.