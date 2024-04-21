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    «Динамо» прервет свою серию поражений в РПЛ?

    «Пари НН» — «Динамо». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В воскресенье, 21 апреля, в 25-м туре российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле примет «Динамо». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Пари НН» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Апреля 2024 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: Команда до последнего момента шла в середине таблицы РПЛ и выглядела довольно мощно, но затем что-то пошло не так. После 23-х туров «Пари НН» располагается на 10-й строчке.

    За этот период команда Сергея Юрана набрала 28 очков, опережая зону стыковых матчей лишь на 5 баллов. Если «Пари НН» продолжит регулярно проигрывать, то и вылет не за горами.

    Пари НН — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре подопечные Юрана уступили «Оренбургу» (1:3), а до этого не смогли зацепиться за результат в матче с «Краснодаром», уступив со счетом 3:4.

    В последних 3-х встречах «Пари НН» пропустил 9 голов при 4-х забитых — далеко не самый лучший результат. Команда даже проиграла «Балтике» (0:2), которая борется за выживание в лиге.

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    Не сыграет: Илья Жигулев (травма).

    Состояние команды: «Пари НН» выглядит не очень хорошо в последнее время. Сергею Юрану необходимо встряхнуть своих игроков, которые на финише чемпионата могут скатиться до зоны вылета.

    В нынешнем сезоне «Пари НН» уже цеплялся за результат в матче с «Динамо». В рамках 8-го тура РПЛ нижегородцы сыграли вничью с москвичами (1:1), сравняв счет на 88-й минуте.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками, отставая от 1-й позиции на 9 баллов. Мало того, что «Динамо» отдалилось от лидеров, так еще и ближайшие преследователи буквально дышат в спину.

    Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка уже признал, что за 7 туров до конца чемпионата команда не претендует на чемпионство в РПЛ, ведь в самый ответственный момент игроки «Динамо» не показали результат.

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  • 14/04/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «бело-голубые» уступили «Уралу» (1:2), пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. Встречей ранее «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2), также упустив ничейный результат в концовке матча.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «бело-голубые» трижды проиграли и дважды победили. За этот период команда забила 9 голов при 11-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Динамо» необходимо удержаться в призерах РПЛ, ведь только тогда можно сказать, что сезон прошел относительно неплохо, но «бело-голубые» были вполне способны на чемпионство.

    Стоит отметить, что «Динамо» проиграло только 1 раз «Пари НН» в последних 5-и очных противостояниях. В последней очной встрече «бело-голубые» обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив победный гол на 90+3-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл 3 последних матча, пропуская минимум 2 гола за игру

    • «Динамо» также проиграло последние 3 встречи

    • В последних 5-и очных встречах «Пари НН» побеждал «Динамо» только 1 раз (в серии пенальти)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.02, победа «Пари НН» — 3.75, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» оклемается и победит.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.02.

    Прогноз: Обе команды далеки от своей оптимальной формы и точно должны пропустить хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» прервет свою серию поражений в РПЛ?
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