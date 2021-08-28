АПЛ. «Ман Сити» играет против «Арсенала», «Ливерпуль» примет «Челси»

«Манчестер Сити» — «Арсенал» 5:0
В матче 3 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 5:0.
Счет был открыт уже на 7 минуте после удара Илкая Гюндогана. Спустя 5 минут голом отметился Ферран Торрес.
На 35 минуте Гранит Джака получил прямую красную карточку и оставил «Арсенал» в меньшинстве. После этого за 2 минуты до конца первого тайма Габриэль Жезус забил третий мяч «горожан».
Во втором тайме забивали испанцы Родри и Торрес. Первый оформил взятие ворот дальним ударом, а второй удачно сыграл головой в штрафной соперника.
«Ман Сити» временно возглавил таблицу АПЛ с шестью очками. Команда Гвардиолы стала самой результативной в турнире, забив 10 голов за 3 тура.
У «Арсенала» по-прежнему нули в графе набранных очков и забитых голов. «Канониры» опустились на дно турнирной таблицы.
«Астон Вилла» — «Брентфорд»
28 августа, 17:00 мск
«Брайтон» — «Эвертон»
28 августа, 17:00 мск
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
28 августа, 17:00 мск
«Норвич» — «Лестер»
28 августа, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Саутгемптон»
28 августа, 17:00 мск
«Ливерпуль» — «Челси»
28 августа, 19:30 мск
«Бернли» — «Лидс»
29 августа, 16:00 мск
«Тоттенхэм» — «Уотфорд»
29 августа, 16:00 мск