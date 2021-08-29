Гринвуд и Варан — светлые пятна в ужасной игре «МЮ»

«МЮ» одержал неубедительную победу
«Даже после того, как Мейсон Гринвуд вырвал победу за 10 минут до конца основного времени, на устах болельщиков "Манчестер Юнайтед" было только одно имя: Криштиану Роналду. Подопечные Уле Гуннара Сульшера выглядели ужасно в первом тайме и оставались бледными во втором, но, выдержав давление "Вулверхэмптона", Гринвуд забил свой третий гол в сезоне, чтобы продлить беспроигрышный старт "Дьяволов".
Трудно поверить, но после трех матчей "Волки" остаются без очков и голов, и это поражение на тоненького стало некоей пародией», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.
«Попытка наставника хозяев Бруну Лаже показать себя в Премьер-лиге обернулась жестким итогом: его команда не в первый раз в этом сезоне переигрывала соперников интеллектом и физикой, но осталась с пустыми руками. "Вулверхэмптон" постоянно давил на оборону "МЮ", однако как Давид Де Хеа сделал немыслимый двойной сейв, помешав Ромену Саису открыть счет в конце матча. А затем Гринвуд промчался по правому флангу и пробил точно под Жозе Са».
Проблемы «МЮ» в опорной зоне проявились вновь
«Иногда я думаю о том, что если вы собираетесь играть в полузащите за большой клуб, то должны прикрывать свои недостатки, сказав, мол, зато я великолепен в продвижении вперед, или же — в отборе, или я забиваю голы, но я не вижу ничего из этого во Фреде. Ничего», — раскритиковал полузащитника «МЮ» в эфире Sky Sports легенда манкунианцев Рой Кин.
«Думаю, что у [Скотта] Мактоминея есть шанс стать [большим] игроком. Неманья Матич, ну вы понимаете... Оказался ли кто-нибудь из них "Манчестер Сити"? Или в "Ливерпуле", может быть, в "Челси"? Не думаю, и поэтому не знаю, кому у них лучше играть в опорной зоне».
Санчо сыграл неудачно, Варан впечатлил
«В "Юнайтед" теперь будут ожидать дебюта Роналду в домашнем матче против "Ньюкасла" после международного перерыва и всего, что он принесет, а также будут размышлять о контрастных выступлениях двух других своих больших подписаний — тех самых, от которых ожидают многого.
Эта игра стала явным разочарованием для Джейдона Санчо, который испытывал проблемы на левом фланге, прежде чем был заменен», — пишет на страницах The Telegraph.
«Но если у Санчо день не задался, Рафаэль Варан выдал гораздо более уверенне выступление. "Добро пожаловать в Премьер-лигу", — сказал Сульшер о том, с чем столкнулся бывший защитник "Реала", но француз сыграл впечатляюще, выиграв свои дуэли и читая игру, после чего в довесок отметился результативной передачей».
Более атакующий состав не помог «МЮ» в нападении
«Пара центрбеков "МЮ" Магуайр — Варан прекрасно справилась с давлением "Вулверхэмптона". Выход же новичков в основном составе только помогут летним новобранцам освоиться лучше в команде, поскольку они сыграют больше минут в старте для предстоящих матчей. Гринвуд же продолжает забивать, отличившись третьим голом в таком же количестве матчей после того, как его не вызвали в сборную Англии на отборочные матчи ЧМ-2022», — отмечает в материале ESPN Адам Браун.
«Выступление в первом тайме было недостаточно хорошим для команды, которая рассчитывает на участие в чемпионской гонке после подписания Криштиану Роналду. "Дьяволы" также испытывали проблемы в том, чтобы справиться с Траоре, слишком часто теряя мяч в несложных ситуациях, чтобы открывало для "Волков" возможность контратаковать. Все могло бы сложиться совсем по-другому, если бы хозяева были более точны в завершении атак, тогда как выбор Сульшером состава лишь с одним опорником не улучшил атакующую игру его команды на протяжении большей части матча».