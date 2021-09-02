Топ-5 победителей трансферной кампании

По итогам закрытия трансферного окна рассказываем, кто извлек наибольшую выгоду от периода переходов игроков прошедшим летом.

5. Джек Грилиш

Слухи связывали «Манчестер Сити» с Роналду, Лионелем Месси и Гарри Кейном, но в конечном итоге в межсезонье решил потратиться на Джека Грилиша. «Горожане», возможно, преждевременно прекратили борьбу за Месси и Роналду, где Грилиш и «Астон Вилла» получили выгоду от трансфера 100 млн фунтов.

Полузащитник талантлив и хорошо вписывается в загруженный состав чемпиона Англии, хотя у правления явно были деньги на Месси или Роналду, и оно не приложило достаточно усилий, чтобы подписать одного из них. Если «Манчестер Сити» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, он будет оглядываться на это трансферное окно как на огромную упущенную возможность.

4. ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» сокрушил рынок свободных агентов, перехватив Жорджиньо Вейналдума, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Лионеля Месси, не заплатив ни цента их бывшим клубам. Подписание аргентинца в конечном итоге произошло из-за того, что Ла Лига приняла меры по устранению проблем с зарплатой «Барселоны», но для французского гранда не важно, как в конечном итоге состоялась эта сделка.

ПСЖ потратил много денег на Ашрафа Хакими, но это качественный новичок, универсальность которого позволяет Маурисио Почеттино реализовывать разные стили. Клуб также отказался уступить неоднократным предложениям «Реала» по Килиану Мбаппе, несмотря на то, что сам игрок выражал желание уйти. Парижане предпочли футбольному бизнесу погоню за титулом в Лиге чемпионов, сохранив Мбаппе в этом сезоне. Если «Пари Сен-Жермен» сможет убедить его подписать долгосрочный контракт, это будет огромная победа.

3. «Манчестер Юнайтед»

Фанаты уже были в восторге, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, но возвращение Криштиану Роналду было вишенкой на торте. Сообщалось, что португалец был на пути в «Манчестер Сити», но попытки бывших игроков и совета директоров «Юнайтед» в последний момент убедить его вернуться к «Дьяволам» сработали.

Звезда сборной Португалии возвращается в клуб, где его наследие только крепло, и должен хорошо вписаться в команду, нацеливающуюся на победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне. Уле Гуннар Сульшер постоянно сталкивался с критикой своей работы, но он выдержал шторм ради такого момента. Теперь это уже больше похоже на клуб, который выиграл 13 чемпионств с 1993 по 2013 годы.

2. Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда провела большую часть лета в ожидании нового сезона в «Ювентусе», который после некоторых ряда грубых ошибок в управлении в последние годы выглядит тенью команды, доминировавшей в Серии А, и находится в процессе перестройки.

Попытавшись уйти пораньше, Криштиану Роналду оставался в клубе до самой последней недели трансферного окна. Когда Гарри Кейн объявил, что остается в «Тоттенхэме», «Манчестер Сити» встрепенулся, тогда как агент португальца Жорже Мендеш применил магию, чтобы спровоцировать людей на «Олд Траффорд». В результате чего не только бывшие игроки манкунианцев пытались убедить Роналду не переходить к заклятым землякам.

Теперь он вернулся в «Манчестер Юнайтед», где его обожают, в команду, которая после его прихода, а также Рафаэля Варана и Джейсона Санчо, уже нацелена на трофеи здесь и сейчас.

1. «Челси»

Иногда речь идет об эволюции, а не о революции, особенно когда вы — действующий чемпион Европы. Томас Тухель в свое первое трансферное окно у руля «Челси» сделал то, что требовалось: получил центрфорварда, который, по его мнению, необходим, чтобы сделать комнаду претендентом на титул чемпиона АПЛ. Возвращение Ромелу Лукаку дает «Синим» тот центр атаки, которого им не хватало, и делает их одним из явных фаворитов на титул.

То, что им удалось заплатить 97 млн фунтов, необходимых для приобретения Лукаку, за счет продаж ненужных игроков — таких как Курт Зума, Тэмми Абрахам, Давиде Дзаппакоста и другие — и получить чистую прибыль, делает минувшее лето прекрасным трансферным окном для Марины Грановской и компании. Аренда Сауля в дедлайн из «Атлетико», которая добавляет мощи и таланта их полузащите, лишь еще больше подчеркнуло этот факт.