Лионель Месси дебютировал в ПСЖ
Лионель Месси, перешедший 10 августа из «Барселоны» в ПСЖ, провел первый матч в чемпионате Франции. На 66-й минуте матча против «Реймса» Месси заменил Неймара. Матч закончился победой парижан со счетом 2:0, Месси активными действиями не отметился.
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