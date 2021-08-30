Сегодня в 03:24 Лионель Месси дебютировал в ПСЖ Лионель Месси, перешедший 10 августа из «Барселоны» в ПСЖ, провел первый матч в чемпионате Франции. На 66-й минуте матча против «Реймса» Месси заменил Неймара. Матч закончился победой парижан со счетом 2:0, Месси активными действиями не отметился.