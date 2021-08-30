ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото

Лионель Месси дебютировал в ПСЖ

Лионель Месси, перешедший 10 августа из «Барселоны» в ПСЖ, провел первый матч в чемпионате Франции. На 66-й минуте матча против «Реймса» Месси заменил Неймара. Матч закончился победой парижан со счетом 2:0, Месси активными действиями не отметился.

Фото globallookpress.com
Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Реймс
Читайте по теме:
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче МессиВчера в 23:44 Первая неделя Месси в Париже. Игра с Мбаппе, барбекю и поиск жилья18/08/2021 в 18:55 Вновь в тени Месси. Комфортно ли будет Неймару в Париже?15/08/2021 в 15:51
Популярные галереи
  • Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании
  • Алина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программы
    •
  • Бронза Елистратова и корейское золото в шорт-треке
  • Семен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-треке
    •
  • Церемония открытия Олимпиады-2018
  • В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018
    •
  • Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018
  • Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    •
  • Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018
  • Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    •
    Все фотогалереи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •