Что есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом

На последних минутах матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов болельщики старались весело проводить время. С южной трибуны раздавался смех. Каждый раз, когда следовала передача мяча, раздавалось новое приветствие. Однако это не имело ничего общего с тем, что происходило на поле: фанаты просто нашли собственный мяч, которым можно было играть. Так было лучше.

Ну а на поле «Барселона» проиграла со счетом 0:3, потерпев первое поражение в своем стартовом матче сезона в Лиге чемпионов. Клуб, который провел 38 еврокубковых встреч без поражений на «Камп Ноу», уступил в третий раз подряд — от одного рекорда к другому. За весь вечер «сине-гранатовым» так и не удалось пробить в створ чужих ворот, чего ранее не случалось никогда. Они пропустили три гола, да и то только потому, что их оппонентам не хотелось тратить силы на большее.

Однако это нельзя назвать внезапным коллапсом, тем более разовым. Это также не стало большим сюрпризом. Их соперником была мюнхенская «Бавария» — действительно хорошая команда. В последний раз они встречались всего 13 месяцев назад, когда «Бавария» отправила в их ворота восемь мячей. С тех пор «Барселона» потеряла всех трех нападающих со стартового состава: сначала Луиса Суареса, затем Лионеля Месси, ну и совсем недавно Антуана Гризманна. Из-за травм во вторник вечером не сыграли Ансу Фати, Усман Дембеле, Серхио Агуэро и Мартин Брейтуэйт.

Стоя у кромки поля в конце матча, Пике сказал, что за команду сыграли «четыре или пять совсем молодых ребят». Действительно, в игру вступили трое 18-летних игроков и один 17-летний. Он добавил: «Откровенно говоря, мы не относимся к числу фаворитов».

Главный тренер Рональд Куман согласился с мнением капитана. По его словам, существует «разрыв» между «Барселоной» и такими командами, как «Бавария». И мало кто может с этим не согласиться. Просто посмотрите на составы. На первой странице одной каталонской газеты был заголовок «Печальная реальность». Что есть, то есть.

Частью этой проблемы было принятие такой реальности. Мы увидели смирение, а не бунт. Не только после игры, но и перед ней. Даже во время матча. Минут 20 «Барселона» играла неплохо, она сопротивлялась. Возможно, не слишком долго, но это уже что-то. На «Камп Ноу» было шумно, и можно было почти почувствовать, как болельщики оглядываются и думают: «Ну, не все так уж плохо». А потом началось…

В своей статье для AS Санти Хименес вспомнил знаменитую фразу Майка Тайсона о том, что у каждого есть план, пока он не получит по зубам. В последние годы легкость, с которой «Барселона» рушится после удара, вызывает тревогу — ее поражение со счетом 0:4 на «Энфилде» в 2019 году нанесло серьезную психологическую травму, но на этот раз не менее важно и то, что план, как показалось, заключался лишь в том, чтобы попытаться хоть как-то пережить матч. Продолжая метафору, можно сказать, что все это напоминало ситуацию, если бы боксер-легковес, стоя перед «Железным Майком», решил спрятаться в углу ринга, прикрыть лицо и надеяться не получит по зубам, считая секунды до завершения раунда.

Очевидно, что «Барселона» не могла так поступить. «Бавария» могла бы избить каталонцев до такой степени, что они бы рухнули через канаты прямо на судейский стол, а них их головами кружили бы мультяшные птички, но зачем? Как только первый удар был нанесен, защитник Эрик Гарсия просто отвернулся от выстрела Томаса Мюллера, и дело было сделано.

Но все же «Барселона» осталась стоять на месте, как бы говоря: «Ну, мы проиграли, но, по крайней мере, не со счетом 2:8. Мы все еще можем самостоятельно покинуть пределы ринга и дожить до следующего дня». Вероятно, футболисты знали, что они не смогут выиграть, и единственный вопрос заключался в том, с каким счетом они проиграют или, возможно, чудом зацепятся за ничью. Как будто были поражения, которые не имели значения. И, на самом деле, может быть, это правда, но именно в этом заключаются споры и некоторые разочарования.

«Что есть, то есть» — это позиция, которой часто упрекали бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде после обидного поражения от «Ливерпуля» — в основном люди, которые явно не понимали весь смысл правильно. И в один прекрасный день, возможно, стоит вернуться к Вальверде и двум успешным сезонам, зажатым между тремя провальными.

Когда-то испанская фраза «es lo que hay» не использовалась для выражения неполноценности или принятия неизбежного. Теперь же она таковой является. Все это знают, но не должны этого принимать. Или должны? «Барселона» может быть маленьким клубом или не может? Что есть, то есть?

Все знают о долгах клуба (почти 1,4 миллиарда евро). Все осведомлены о причинах чрезвычайных мер этим летом. Большинство болельщиков приветствует тот факт, что что-то действительно делается, и достаточно реалистичны, чтобы осознавать, что это влияет на команду, и их ожидания соответственно изменились. Трудно не заметить, что Месси ушел. Его уход — это окончательное выражение кризиса, высшее наказание за экономические неудачи режима Бартомеу.

Вы также не могли не заметить, сколько лет некоторым из нынешних игроков «Барселоны». Вы не могли не заметить, насколько молоды остальные. Это дети, на которых возложена надежда. В недостатках Жорди Альбы нет ничего нового. Вы и так знаете, что если Серхио Бускетса развернуться на 180 градусов, начнутся игровые проблемы. Вы знаете, что у Самюэля Умтити просто нет двух здоровых коленей, даже если все еще есть контракт. И вы знаете, что Сержи Роберто не станет решением всех задач.

Вы знаете, что клуб подписал и продал Эмерсона, поскольку не может продавать всех тех, кто действительно не нужен в настоящее время. Вы знаете, что есть причина, по которой в клуб попали скромные футболисты, и почему среди них нет Эрлинга Холанна. Вы знаете о травмах. Вы, наверное, слышали, как Куман сказал, что других нападающих больше не было, и с этим трудно не согласиться, учитывая появление на поле Юсуфа Демира. Вы могли бы согласиться с тренером, который сказал, что прошлый сезон был переходным. Хотя, переход к чему? И что это дает в этом сезоне? И сколько времени это займет и как далеко зайдет?

Если вы настроены оптимистично или реалистично, вы можете набраться терпения, даже если это достоинство, на которое у клубов подобного калибра обычно нет времени. Когда Куман говорит, что команда «через четыре недели будет выглядеть совершенно по-другому», или когда Пике говорит, что «в конечном итоге мы будем бороться», вы можете оказаться на одной волне с ними. Возможно, вы были одним из тех, кого воодушевило появление Гави, Демира и Бальде. Вам, может быть, нравится Рональд Араухо, и вы можете верить в Гарсию. Вам может понравиться Рики Пуч, даже если тренер его не любит. Вы, скорее всего, многого ждете от Педри.

Но ничто из этого не облегчает просмотр, даже если вы пока согласны с тактическим подходом. И, что более важно, ничто из этого не делает процесс легким для работы, потому что, если вам нужно проявить терпение, вы должны проявить терпение. Если есть вера, вы должны верить. Все должны, а это непросто. Потому что, если во вторник вечером было принятие реальности, то есть разница между принятием и познанием. И если Куман и Пике сказали фразу «что есть, то есть», президент, который должен наблюдать за процессом, просто не может сидеть, сложа руки.

Пока тренерский штаб и игроки пытались поместить поражение в контекст или дозу реальности, на следующий день Жоан Лапорта опубликовал 30-секундное видео, в котором сказал, что это был «сценарий, который мы всегда ожидали». Однако он также сказал, что он «возмущен и разочарован». Он дважды просил терпения и трижды поддержки и доверия, а также поклялся: «Мы это исправим».

Большинство фанатов приветствует готовность Лапорты общаться, объяснить ситуацию и открыто рассказывать о кризисе. Они, конечно, приветствуют ощущение, что он действительно пытается действовать. Однако в этом видео есть что-то любопытное: короткое, но повторяющееся, умоляющее и лишенное харизмы, которая обычна присуща Лапорте. Это тоже все меняет. Судя по самому его существованию, сейчас все иначе. Если это реальность, если ваша команда не проигрывает в Ла Лиге и если вам действительно нужно терпение, как такое видео действительно поможет?

Хавьер Тебас недавно заявил, что «Барселона» является психологическим заложником президента «Реала» Флорентино Переса. На самом деле в этом видео Лапорта немного напоминает заложника. Есть небольшое объяснение. Лапорта требует доверия от тех, кто руководит клубом, но не от тренера. Он просит терпения, но возмущается.

«Возмущен» — не совсем то слово, которое подходит к ситуации, которую вы якобы предвидели. Если, конечно, вы не предвидели какого-то поведения Кумана. Общеизвестно, что Лапорта хочет, чтобы Куман играл определенным образом, но он все делает по-своему. И это при том, что структурные проблемы стали реальностью, а состав стал слабее, чем был раньше.

Сам факт наличия таких проблем усложняет задачу по выходу из кризиса. Разве что, вы пройдете через это вместе. Как сказал один спортивный директор, есть два типа тренеров: слабые и сильные. И как только игроки узнают, что тренер слаб, ему конец. В видео есть намек на угрозу тренеру, очень публичный упрек. Более того, на предыдущих брифингах было даже нечто большее, чем намек на угрозу.

Поступали сообщения, что Лапорта даст Куману еще три игры — такие ультиматумы всегда кажутся абсурдными. А это значит, что он может и не давать ему ни одной. Что, прямо говоря, многие поприветствовали бы. Но ваш тренер остается вашим тренером, пока он не был уволен.

Лапорта не верит Куману, а Куман не верит Лапорте. Летом Лапорта публично признался, что оставит Кумана у себя, только если не сможет придумать что-нибудь получше. Он не смог. Куман все еще на своем посту, тем более что у «Барселоны» нет 12 миллионов евро для его увольнения. Лучше, если Куман уйдет сам, но он этого не сделает: это работа, о которой он всегда мечтал, пусть и прекрасно понимал, что не получил бы ее при других обстоятельствах.

И вот они застряли в браке по расчету, который, как и многое другое в «Барселоне», стал крайне неудобным. Что есть, то есть.