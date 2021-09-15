В роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии»

Точный удар Томаса Мюллера и дубль Роберта Левандовски оставили каталонцев без набранных очков в первом матче Лиги чемпионов без Лионеля Месси.

Ход матча

14’ После продолжительной раскачки «Бавария» нанесла первый удар в створ чужих ворот. Дайо Упамекано выполнил заброс на Роберта Левандовски, тот отбросил мяч пяткой на дугу штрафной, где сферу подхватил Леон Горецка и пробил, но с рикошетом, который никак не смутил Марка-Андре тер Штегена.

19’ Момент! После навеса с фланга Рональд Араухо головой выбил мяч прямо на ногу Лероя Сане, который тоже пробил метров с двенадцати с рикошетом. В этот рез тер Штеген лишь чудом выставил руку и спас свою команду.

27’ Еще момент! Джамал Мусиала вышел на ударную позицию с правого края чужой штрафной и расстреливал ворота, но Жерар Пике корпусом перекрыл путь мячу, а потом еще и спиной лег на него, не позволив хавбеку «Баварии» сыграть на добивании.

33’ 0:1 Томас Мюллер. Как бы «Барселона» не отбивалась, а «Бавария» добилась своего. Мюллер получил пас от Сане и решился на удар метров с двадцати, мяч попал в спину Эрику Гарсии и улетел не в тот угол, куда бросился тер Штеген.

42’ Френки де Йонг убежал вперед по центру, отыграл налево на Жорди Альбу, который навесил в центр как раз на нидерландского хавбека, вот только его успел опередить Упамекано.

52’ Момент! Сане ворвался по центру в штрафную, принял пас от партнера и нанес удар с левой под опорную ногу вратаря, который пусть и с трудом, но все же среагировал.

56’ 0:2 Роберт Левандовски. Мощный удар Альфонсо Дейвиса пришелся в защитника. Мяч тут же отскочил к Мусиале, который выстрелил с дуги штрафной, но попал в штангу. Игровой снаряд прилетел на линию вратарской, и к нему первым подоспел Левандовски, который спокойно поразил цель.

69’ Вышедший на замену Филиппе Коутиньо сразу проявил себя, убрав мяч под правую и пробив по воротам — выше цели.

77’ Алехандро Бальде ускорился по левому флангу и отыграл в центр на Коутиньо, который мог отдавать правее на партнеров, но решил пробить сам с дуги, в результате чего его накрыли защитники.

84’ Марсель Забитцер опасно пробил с правого угла вратарской и попал в сетку с внешней стороны. Впрочем, арбитр все равно зафиксировал офсайд.

85’ 0:3 Роберт Левандовски. Удар Сержа Гнабри пришелся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и без особых проблем оформил дубль.

90+2’ Финальный свиток! «Бавария» обыграла практически беззубую «Барселону», которая почти не угрожала воротам Мануэля Нойера.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Барселона — Бавария 0:3 Голы: 0:1 Томас Мюллер (34'), 0:2 Роберт Левандовски (56'), 0:3 Роберт Левандовски (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия (Оскар Мингуэза, 66'), Серхи Роберто (Юсуф Демир, 59'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Pablo Gavira, 59'), Педри, Жорди Альба (Alejandro Balde, 74'), Люк де Йонг (Филиппе Коутиньо, 66'), Мемфис Депай Бавария: Роберт Левандовски, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 70'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 82'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 82'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Никлас Зюле (Josip Stanisic, 82'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Лукас Эрнандес, 66'), Мануэль Нойер Предупреждения: Йозуа Киммих (5'), Деотшанкюль Юпамекано (78'), Pablo Gavira (82')

Турнирная таблица

Благодаря этой победе «Бавария» захватила единоличное лидерство в группе E, набрав 3 очка в матче с серьезным оппонентом.

«Барселона» оказалась на самом дне, поскольку киевское «Динамо» и «Бенфика» в параллельной встрече набрали по одному баллу.

Таблица группы E LiveSport.Ru

Следующие матчи

В следующем туре, который пройдет 29 сентября, «Бавария» у себя дома примет киевское «Динамо».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Барселону» же ожидает сложный выезд в Лиссабон к «Бенфике», где набрать баллы будет тоже очень сложно.

Прямая речь

Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»

— Я бы не сказал, что без Месси «Барселона» сыграла лучше или хуже. Она просто сыграла по-другому. У каталонцев необычная команда. Что касается нас, то мы очень хорошо защищались. На первых минутах мы завладели инициативой, у нас было больше моментов, и мы больше владели мячом.

Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»

— В определенных моментах мы контролировали игру. Хотелось бы сыграть лучше, но это то, что есть сейчас. Не могу пожаловаться на игроков, но в целом имеется разница в качестве. У нас много молодых игроков, которые через три года станут лучше.