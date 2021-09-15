В роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии»

Ход матча
14’ После продолжительной раскачки «Бавария» нанесла первый удар в створ чужих ворот. Дайо Упамекано выполнил заброс на Роберта Левандовски, тот отбросил мяч пяткой на дугу штрафной, где сферу подхватил Леон Горецка и пробил, но с рикошетом, который никак не смутил Марка-Андре тер Штегена.
19’ Момент! После навеса с фланга Рональд Араухо головой выбил мяч прямо на ногу Лероя Сане, который тоже пробил метров с двенадцати с рикошетом. В этот рез тер Штеген лишь чудом выставил руку и спас свою команду.
Leroy testing the goalkeeper 👊— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 14, 2021
♦️ #FCBFCB 0-0 ♦️ pic.twitter.com/FPsYo7tcWB
27’ Еще момент! Джамал Мусиала вышел на ударную позицию с правого края чужой штрафной и расстреливал ворота, но Жерар Пике корпусом перекрыл путь мячу, а потом еще и спиной лег на него, не позволив хавбеку «Баварии» сыграть на добивании.
33’ 0:1 Томас Мюллер. Как бы «Барселона» не отбивалась, а «Бавария» добилась своего. Мюллер получил пас от Сане и решился на удар метров с двадцати, мяч попал в спину Эрику Гарсии и улетел не в тот угол, куда бросился тер Штеген.
MÜLLER! WIR FÜHREN! VERDIENT! pic.twitter.com/qhZib2oX5F— FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2021
42’ Френки де Йонг убежал вперед по центру, отыграл налево на Жорди Альбу, который навесил в центр как раз на нидерландского хавбека, вот только его успел опередить Упамекано.
52’ Момент! Сане ворвался по центру в штрафную, принял пас от партнера и нанес удар с левой под опорную ногу вратаря, который пусть и с трудом, но все же среагировал.
56’ 0:2 Роберт Левандовски. Мощный удар Альфонсо Дейвиса пришелся в защитника. Мяч тут же отскочил к Мусиале, который выстрелил с дуги штрафной, но попал в штангу. Игровой снаряд прилетел на линию вратарской, и к нему первым подоспел Левандовски, который спокойно поразил цель.
😍💫#FCBFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/hdXbBE29Um— FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2021
69’ Вышедший на замену Филиппе Коутиньо сразу проявил себя, убрав мяч под правую и пробив по воротам — выше цели.
77’ Алехандро Бальде ускорился по левому флангу и отыграл в центр на Коутиньо, который мог отдавать правее на партнеров, но решил пробить сам с дуги, в результате чего его накрыли защитники.
84’ Марсель Забитцер опасно пробил с правого угла вратарской и попал в сетку с внешней стороны. Впрочем, арбитр все равно зафиксировал офсайд.
85’ 0:3 Роберт Левандовски. Удар Сержа Гнабри пришелся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и без особых проблем оформил дубль.
👏 @lewy_official 👏 pic.twitter.com/ddAjFgzDzH— FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2021
90+2’ Финальный свиток! «Бавария» обыграла практически беззубую «Барселону», которая почти не угрожала воротам Мануэля Нойера.
Турнирная таблица
Благодаря этой победе «Бавария» захватила единоличное лидерство в группе E, набрав 3 очка в матче с серьезным оппонентом.
«Барселона» оказалась на самом дне, поскольку киевское «Динамо» и «Бенфика» в параллельной встрече набрали по одному баллу.
Следующие матчи
В следующем туре, который пройдет 29 сентября, «Бавария» у себя дома примет киевское «Динамо».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Барселону» же ожидает сложный выезд в Лиссабон к «Бенфике», где набрать баллы будет тоже очень сложно.
Прямая речь
Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»
— Я бы не сказал, что без Месси «Барселона» сыграла лучше или хуже. Она просто сыграла по-другому. У каталонцев необычная команда. Что касается нас, то мы очень хорошо защищались. На первых минутах мы завладели инициативой, у нас было больше моментов, и мы больше владели мячом.
Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»
— В определенных моментах мы контролировали игру. Хотелось бы сыграть лучше, но это то, что есть сейчас. Не могу пожаловаться на игроков, но в целом имеется разница в качестве. У нас много молодых игроков, которые через три года станут лучше.