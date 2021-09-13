Трансферный дайджест. 7-13 сентября

Юри Тилеманс

«Лестер», полузащитник, 24 года

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов ряда топ-клубов Европы.

Интерес к бельгийцу проявляют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», сообщает As со ссылкой на YouTube-канал инсайдера Фабрицио Романо.

В услугах Тилеманса лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, который хочет усилить состав своей команды функциональным хавбеком, информирует Mundo Deportivo.

Первым приоритетом для сине-гранатовых был Жоржиньо Вейналдум, но нидерландец выбрал «ПСЖ». Также «Барселона» интересовалась Саулем из «Атлетико», но он перешёл в «Челси». Теперь внимание селекции каталонского клуба приковано к Тилемансу.

Календарь и таблица АПЛ

В случае с манкунианцами потенциальный трансфер 24-летнего игрока будет зависеть от того, останется ли в команде хавбек Поль Погба.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в 2023 году. После Евро-2020 его цена выросла до 60-65 миллионов фунтов стерлингов.

Наш прогноз: «Лестер»

Франк Кессиэ

«Милан», полузащитник, 24 года

Франк Кессиэ globallookpress.com

Полузащитник Франк Кессиэ может покинуть «Милан» по завершении сезона, сообщает журналист Руди Галетти.

Срок контракта хавбека с «россонери» истекает летом 2022 года, он станет свободным агентом.

В борьбу за ивуарийца готова включиться «Барселона», которая уже некоторое время следит за его ситуацией с контрактом. Каталонцы постараются подписать игрока, если он действительно решит уйти из «Милана» следующим летом.

Ранее стало известно, что Кессиэ отказался от предложенного «Миланом» договора с зарплатой 6,5 млн евро в год. Он хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов — столько ему готов предложить «Пари Сен-Жермен».

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Также в подписании футболиста в качестве свободного агента заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Серии А Кессиэ провёл 37 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Наш прогноз: ПСЖ

Агустин Альварес Мартинес

«Пеньяроль», нападающий, 20 лет

Агустин Альварес Мартинес globallookpress.com

Форвард Агустин Альварес Мартинес может покинуть уругвайский «Пеньяроль», сообщает As.

По данным издания, 20-летний нападающий заинтересовал «Реал». Контракт игрока рассчитан до 2024 года, отступные — 20 миллионов евро.

При этом в случае трансфера Мартинес, вероятно, отправится в «Кастилью».

Игрок дебютировал в составе сборной Уругвая 6 сентября и забил один из четырех мячей в ворота Боливии (4:2) в квалификации ЧМ-2022.

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За «Пеньяроль» он отличился 8 раз за 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Уругвая и является лучшим бомбардиром команды.

Наш прогноз: «Пеньяроль»

Карим Адейеми

«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет

Карим Адейеми globallookpress.com

Немецкий форвард Карим Адейеми может покинуть австрийский «Зальцбург».

Как сообщает Transfermarkt, в 19-летнем нападающем заинтересованы «Ливерпуль» и «Барселона». Клубы рассматривают возможность зимой сделать «Ред Буллу» предложение. Также за игроком следят «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

За немца «Зальцбург» рассчитывает получить около 30 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне у Адейеми 6 голов за 6 матчей в высшей лиге Австрии.

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В 2019 году в составе юношеской сборной Германии Адейеми принял участие в юношеском чемпионате Европы в Ирландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Австрии.

5 сентября форвард дебютировал за главную сборную Германии в матче квалификации ЧМ-2022 с Арменией (6:0) и забил гол в компенсированное время.

Наш прогноз: «Зальцбург»

Дани Ольмо

«Лейпциг», полузащитник, 23 года

Дани Ольмо globallookpress.com

Полузащитник сборной Испании и «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может покинуть немецкий клуб.

Как отмечает Marca, «Барселона» хочет вернуть своего воспитанника и готова сделать это или уже зимой, или летом 2022 года.

По данным телеканала Esport3, каталонский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро. Он является приоритетной целью сине-гранатовых и хочет вернуться в «Барселону».

В последний день летнего трансферного окна «Барса» и Ольмо договорились о 5-летнем контракте со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения, сообщает Mundo Deportivo.

«Лейпциг» не против продажи игрока, однако не спешит это делать, рассчитывая, что его стоимость возрастет еще больше. Тем более на него претендуют и другие клубы: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария».

Еще один фактор, который учитывают в «Лейпциге», — возможность своевременно подписать замену Ольмо.

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Срок действующего контракта Ольмо с немецкой командой истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 32 матча в Бундеслиге, отдав 9 голевых передач.

Наш прогноз: «Барселона»

Жюль Кунде

«Севилья», защитник, 22 года

Жюль Кунде globallookpress.com

Защитник сборной Франции Жюль Кунде может покинуть «Севилью» зимой, сообщает ESPN.

Если испанский клуб снизит запрашиваемую сумму примерно до 50 миллионов евро, «Челси» вновь попробует подписать игрока.

Клубы летом уже были близки к заключению сделки, однако «Севилья» передумала продавать футболиста за 50 млн евро и бонусы и затребовала все 80 млн — таковы отступные.

Сообщалось, что из-за срыва перехода Кунде разозлился на «Севилью». Отмечается, что он отказывается отвечать на звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Рамона Родригеса Мончи.

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В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 34 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В этом сезоне он выходил на поле в 2 играх испанского чемпионата.

Наш прогноз: «Севилья»

Деклан Райс

«Вест Хэм», полузащитник, 22 года

Деклан Райс globallookpress.com

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно в 2022 году, сообщает Manchester Evening News.

Главный тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел, чтобы клуб подписал полузащитника в трансферное окно, которое закрылось несколько дней назад, однако приоритетом руководства стала покупка центрального защитника и правого вингера.

Норвежец с пониманием отнесся к такому решению боссов. Райс заинтересован в переходе в «МЮ». Он задавал Харри Магуайру и Люку Шоу, с которыми вместе играет за сборную Англии, вопросы о клубе.

Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года, и футболист не намерен подписывать новое соглашение.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ожидается, что сезон-2021/22 станет для него последним в лондонском клубе. Сообщалось, что «Вест Хэм» оценивает 22-летнего хавбека в 80+ млн фунтов.

В прошлом сезоне Райс провел 32 игры в АПЛ и забил 2 гола.

Наш прогноз: «МЮ»