В последний момент. Гризманн вернулся в «Атлетико», «Барселона» арендовала Люка де Йонга

Главным событием вторника стало возвращение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в «Атлетико».

Мадридский клуб взял француза в аренду на один сезон с обязательством выкупа. В соглашении при этом указано, что аренда может быть продлена еще на сезон.

Финансовые подробности сделки клубы не стали разглашать, но в СМИ ранее появилась информация о том, что аренда Гризманна обойдется «Атлетико» в 10 миллионов евро, а за выкуп придется заплатить 40 миллионов.

Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Гризманн поставил подпись под контрактом с «Атлетико» за минуту до закрытия трансферного окна.

Гризманн, как известно, перешел в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов евро. С тех пор французский форвард сыграл за сине-гранатовых 51 матч, забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

Уже ночью «Барселона» подтвердила информацию по еще одному трансферу. Каталонский клуб арендовал нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В договоре также указана опция выкупа.

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!

Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! 🙌🏻#DeJongCuler 💙❤️