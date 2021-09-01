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    В последний момент. Гризманн вернулся в «Атлетико», «Барселона» арендовала Люка де Йонга

    Антуан Гризманн перешел в «Атлетико» на правах аренды

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    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн
    В последние минуты летнего трансферного окна «Барселона» провернула сразу две сделки.
    Главным событием вторника стало возвращение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в «Атлетико».

    Мадридский клуб взял француза в аренду на один сезон с обязательством выкупа. В соглашении при этом указано, что аренда может быть продлена еще на сезон.

    Финансовые подробности сделки клубы не стали разглашать, но в СМИ ранее появилась информация о том, что аренда Гризманна обойдется «Атлетико» в 10 миллионов евро, а за выкуп придется заплатить 40 миллионов.

    Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Гризманн поставил подпись под контрактом с «Атлетико» за минуту до закрытия трансферного окна.

    Гризманн, как известно, перешел в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов евро. С тех пор французский форвард сыграл за сине-гранатовых 51 матч, забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.

    Уже ночью «Барселона» подтвердила информацию по еще одному трансферу. Каталонский клуб арендовал нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

    Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В договоре также указана опция выкупа.

    Главный тренер «Барсы» Рональд Куман ранее заявлял, что команде нужен еще один нападающий. По слухам, каталонцы пытались договориться с «Атлетико» об аренде Жоау Феликса или купить форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, которому теперь придется конкурировать за место в основном составе с Криштиану Роналду.

    Но в итоге «Барселона» взяла де Йонга, который в прошлом сезоне испанской Ла Лиги забил лишь четыре мяча.

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