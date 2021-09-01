В последний момент. Гризманн вернулся в «Атлетико», «Барселона» арендовала Люка де Йонга

Мадридский клуб взял француза в
🔴⚪ #BienvenidoGriezmann— Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021
🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.
Bienvenue, Antoine! 🤙
➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy
Финансовые подробности сделки клубы не стали разглашать, но в СМИ ранее появилась информация о том, что аренда Гризманна обойдется «Атлетико» в 10 миллионов евро, а за выкуп придется заплатить 40 миллионов.
Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Гризманн поставил подпись под контрактом с «Атлетико» за минуту до закрытия трансферного окна.
💙❤️ 𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰, @AntoGriezmann pic.twitter.com/0gZSXoKV4W— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021
Гризманн, как известно, перешел в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов евро. С тех пор французский форвард сыграл за сине-гранатовых 51 матч, забил 20 голов и отдал 12 голевых передач.
Уже ночью «Барселона» подтвердила информацию по еще одному трансферу. Каталонский клуб арендовал нападающего «Севильи» Люка де Йонга.
Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В договоре также указана опция выкупа.
🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021
Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! 🙌🏻#DeJongCuler 💙❤️
Главный тренер «Барсы» Рональд Куман ранее заявлял, что команде нужен еще один нападающий. По слухам, каталонцы пытались договориться с «Атлетико» об аренде Жоау Феликса или купить форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, которому теперь придется конкурировать за место в основном составе с Криштиану Роналду.
Но в итоге «Барселона» взяла де Йонга, который в прошлом сезоне испанской Ла Лиги забил лишь четыре мяча.