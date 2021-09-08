Лучшие новички РПЛ. От олимпийского чемпиона до «колумбийского Дрогба»

С наступлением пандемии коронавируса футбольный трансферный рынок перестал быть столь же активным как раньше. Только действительно богатые клубы, как «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» или «Реал» все еще способны тратить сотни миллионов евро, тогда как остальные вынуждены довольствоваться точечными приобретениями, чтобы хоть как-то оставаться на плаву.

Кризис затронул и российскую Премьер-лигу, где теперь трудно представить переход футболистов калибра Самюэля Это’О, Роберто Карлоса, Халка, Акселя Витселя или, на худой конец, Луиса Адриано.

Вот и минувшим летом российские клубы особо не разбрасывались деньгами. При этом новичков в РПЛ вполне хватает для того, чтобы составить наш список лучших.

Клаудиньо

«Зенит», полузащитник, 24 года

Бразилец Клаудиньо стал главным приобретением «Зенита» минувшим летом. За 24-летнего футболиста «сине-бело-голубые» заплатили «Ред Булл Брагантино» около 12 миллионов евро — внушительная сумма за футболиста, который до этого не играл в Европе.

Зато у себя на родине атакующий хавбек был очень успешным. Он становился лучшим бомбардиром бразильской Серии А и признавался лучшим игроком чемпионата 2020 года.

Несколько недель назад Клаудиньо в составе олимпийской сборной Бразилии завоевал золото Игр в Токио, проведя на турнире шесть матчей.

В двух стартовых поединках за «Зенит» бразилец не отметился результативными действиями, но запомнился классной техникой и работой с мячом. Да, он не поможет питерцам в ближайших встречах с «Ахматом» и «Челси» из-за санкций ФИФА, но после вынужденного перерыва он способен вдохнуть новую жизнь в коллектив Сергея Семака.

Тин Едвай

«Локомотив», защитник, 25 лет

Тин Едвай globallookpress.com

Защитникам в современном футболе не всегда уделяется должное внимание, что, как нам кажется, не совсем справедливо. «Локомотив» в межсезонье не стал работать только над усилением атаки, но и позаботился о тыле, куда приобрел у леверкузенского «Байера» Тина Едвая за 4 миллиона евро.

25-летний футболист призван заменить своего соотечественника Ведрана Чорлуку, который решил завершить карьеру.

Кандидатура Едвая была привлекательна не только тем, что он еще довольно молод, но и его послужным списком. За свою карьеру хорват успел поиграть за «Рому», «Байер» и «Аугсбург», а с загребским «Динамо» становился чемпионом Хорватии.

На счету Едвая 26 матчей за сборную Хорватии, с которой он доходил до финала на чемпионате мира 2018 года.

Фабиан Бальбуэна

«Динамо», защитник, 30 лет

Фабиан Бальбуэна globallookpress.com

Продолжая тему защитников, вспомним о новичке московского «Динамо» Фабиане Бальбуэна. Парагваец, конечно, не так молод, как Едвай, зато он достался московскому клубу абсолютно бесплатно.

Бальбуэна — надежный и габаритный центральный защитник, который на заре спортивной карьеры выступал в различных клубах Южной Америки, а с 2018 года регулярно играл за «Вест Хэм», где прочувствовал, что такое жесткий английский футбол.

За «Динамо» Бальбуэна отыграл шесть матчей в РПЛ и сделал это успешно, учитывая тот факт, что «бело-голубые» набрали 13 очков из 18 возможных.

Диего Лаксальт

«Динамо», защитник, 28 лет

Диего Лаксальт globallookpress.com

Еще одним значимым новичком «Динамо» стал Диего Лаксальт, за которого московский клуб заплатил «Милану» 3,5 миллиона евро.

Да, уругваец довольно часто менял клубы. С 2013 года он успел поиграть за «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа», «Торино», «Селтик» и «Милан». Впрочем, это еще не значит, что он не приживется в Москве.

В этом сезоне Лаксальт играет за «Динамо» регулярно и без замен. И хотя он заработал сразу три желтые карточки, с течением времени его действия будут становиться более обдуманными — ему просто нужно привыкнуть к российскому футболу.

Сеад Хакшабанович

«Рубин», полузащитник, 22 года

Сеад Хакшабанович globallookpress.com

«Рубин» приобрел Сеада Хакшабановича у «Норрчепинга» за 6 миллионов евро с тем планом, что черногорец заменит в составе Хвичу Кварацхелию. Грузин из клуба так и не ушел, но Хакшабанович, вероятно, все равно не помешает команде.

Уже на старте сезона 22-летний игрок стал попадать в стартовый состав и отплатил Леониду Слуцкому за доверие, забив гол и сделав результативную передачу.

В «Вест Хэме» и «Малаге» у Сеада мало что получалось, но в «Норрчепинге» он раскрылся по-настоящему. Там он запомнился большим количеством обводок и нацеленностью на ворота.

Если Слуцкий найдет правильный подход к Хакшабановичу, то у «Рубина» может появиться действительно сильный игрок, которого можно будет выгодно перепродать.

Джон Кордоба

«Краснодар», нападающий, 28 лет

Джон Кордоба globallookpress.com

Закрывает наш список лучших новичков РПЛ колумбиец Джон Кордоба, перешедший в «Краснодар» из «Герты» за 20 миллионов евро.

За кого же «быки» отдали столь большую сумму? За габаритного форварда, получившего прозвище «колумбийский Дрогба».

В Европе Кордоба выступает с 2013 года. Попробовав силы в испанской Примере, он перебрался в Бундеслигу, где представлял «Майнц», «Кельн» и «Герту».

Особенно успешным оказался отрезок его карьеры в «Кельне», где он забил 33 мяч в 77 матчах. Сможет ли он повторить подобную результативность в России? Ну, пока он идет даже с опережением графика — 5 голов и 2 результативные передачи в 6 встречах.