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    Рейтинг топ-5 европейских лиг

    Какой чемпионат самый сильный?

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    В начале нового сезона представляем текущий рейтинг пяти ведущих национальных первенств Европы.

    5. Лига 1 (Франция)

    Французский высший дивизион — не единственный, в котором в 2010-х годах доминировал один клуб. «Пари Сен-Жермен», выигравший семь из восьми титулов Лиги 1 ранее, не стал чемпионом в прошлом сезоне, но это, конечно, лишь исключение из правила.

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    • Доминирование ПСЖ на поле воспроизводится и на трансферном рынке. Это один из самых богатых клубов в мире, а «Лион», который пять раз входил в топ-3 за последние восемь кампаний, едва ли входит в 20 самых богатых.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Прибытие Лионеля Месси во французскую столицу укрепляет позиции Лиги 1, но достаточно ли его присутствия, чтобы занять первое место в данном рейтинге? Вряд ли, ведь этого непропорционально мало, чтобы стать серьезным фактором. Не стоит забывать, что «Монако» в 2017 году, а также ПСЖ — год назад — это единственные случаи, когда французская команда была в полуфинале Лиги чемпионов за послдение 17 лет.

    4. Серия А (Италия)

    Один из клубов, который выиграл чемпионский титул даже больше, чем ПСЖ — это «Ювентус», завоевавший девять скудетто подряд. Туринцы в прошлом сезоне отдалил чемпионство «Интеру», но Массимилиано Аллегри вернулся, а «Старая Синьора» остается силой, с которой нужно считаться, пусть начало новой кампании и было ею откровенно провалено.

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    В то время как итальянский чемпионат обычно считается сильнее, чем во Франции, а «Ювентус» как правило представляет успешнее в Лиге чемпионов, чем ПСЖ, большую часть последнего десятилетия наблюдается схожая картина. Два миланских гиганта в основном находились в упадке, пока «бьянконери», сочетая выгодные сделки и подписания громких игроков, создал команду, которая на голову превосходила конкурентов.

    Календарь и таблица Серии А

    То, что пару лет назад «Рома» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, как и «Монако», — скорее аномалия, чем серьезное стремление к трофею. И нужно вернуться на целых 11 лет назад, чтобы найти последнюю команду, не являющуюся «Ювентусом», которая была в четверке лучших участников главного еврокубка до упомянутого достижения «Ромы».

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    • Серия А уже давно не топ-лига планеты. Ностальгия, возможно, заставляет некоторых переоценивать ее силу, и обещания ее грандов вернуться на передовые позиции в европейском футболе обещаниями же и остаются. Долгое время это был чемпионат с доминированием одной команды, но более высокий средний уровень его участников, чем в Лиге 1, приносит ему четвертое место.

    3. Бундеслига (Германия)

    Казалось бы, «Бавария» — еще больший гегемон в своем чемпионате, чем «Ювентус», но за последние годы она выиграла лишь на один титул больше, чем туринцы. «Боруссия» Дортмунд финишировала второй в пяти из этих кампаний после двух своих чемпионств в начале 2010-х годов.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Несмотря на четыре разных чемпиона за пять сезонов в конце 2000-х, взлет «РБ Лейпциг» и целую группу команд в топ-4 за последние восемь лет, в последнее время серебряная салатница остается у «Баварии», даже когда казалось, что чемпионская гонка действительно проходит.

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    • За последние шесть сезонов «Шальке», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вольфсбург», «РБ Лейпциг», «Хоффенхайм» и «Байер» финишировали в тройке лучших. В 2015 году «Вольфсбург» был четвертьфиналистом Лиги чемпионов, «Шальке» выходил в полуфинал 10 лет назад, «РБ Лейпциг» в прошлом году, а «Дортмунд» был в финале в восемь лет назад.

    При этом аргумент о монополии можно применить в случае с Бундеслигой так же, как и с Лигой 1 и Серией А. Команды сразу за «Баварией», если и не ближе, то, похоже, сильнее, чем их коллеги из Франции и Италии, что доказывают их выступления в Лиге чемпионов. В целом, это более сильный чемпионат.

    2. Ла Лига (Испания)

    В Испании есть почти все качественное, чего нет в предыдущих трех лигах. Криштиану Роналду и Лионель Месси ушли, но такие игроки, как Эден Азар, Лука Модрич, Ян Облак, Луис Суарес и Антуан Гризманн по-прежнему выступают в Примере. «Реал» и «Барселона» всегда являются фаворитами ставок на Лигу чемпионов, тогда как «Атлетико» также всегда рядом.

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    • Ла Лига выиграла от появления «Атлетико» Диего Симеоне, который выиграл титул в прошлом сезоне, поэтому «Матрасники» — постоянное бельмо на глазу для двух китов первенства, у которых ранее была почти постоянная дуополия на вершине турнирной таблицы.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Нужно вернуться в сезон 2011/12, чтобы увидеть, когда в последний раз кто-то не из этих трех команд финишировал в тройке лучших чемпионата Испании, и хотя это не очень хорошо, Ла Лига не испытала такого же постоянного доминирования одной команды на вершине, как во Франции, Италии или Германии.

    В 2010-х годах было два полностью испанских финала Лиги чемпионов, и во главе с «Реалом» испанские команды выиграли шесть из восьми финалов главного еврокубка. Середняки в Примере, возможно, не столь сильны, как сопоставимые команды в других странах (или это общепринятое мнение), но качества наверху достаточно, чтобы занять в нашем рейтинге второе место, для чего достаточно посмотреть на успехи «Севильи» и «Вильярреала» в Лиге Европы.

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    • 1. Премьер-лига (Англия)

    2010-е годы были не лучшим десятилетием для АПЛ на европейской арене, где английские клубы за этот период имели небольшой успех. Упадок «Манчестер Юнайтед», трансформация в «Манчестер Сити» и привычная суматоха в «Челси» привели к тому, что в Лиге чемпионов команды Премьер-лиги выступили гораздо слабее после доминирования в конце 2000-х.

    Календарь и таблица АПЛ

    Однако ситуация начала меняться: в 2019 году прошел полностью английский финал, который состоялся через 12 месяцев после того, как «Ливерпуль» стал первой английской командой с 2012 года, вышедшей в финал. Нестабильность в грандах АПЛ, тот факт, что существует больше клубов, которые могут серьезно конкурировать на трансферном рынке, привели к тому, что Премьер-лига произвела большее разнообразие чемпионов.

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    • Последние пять сезонов принесли четыре разных чемпиона. «Челси», «Лестер», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» попадали и выходили из топ-3. Быть самой просматриваемой лигой в мире означает намного большие доходы — деньги, как мы все знаем, астрономические.

    Распределение доходов в АПЛ дает большую финансовую мощь командам среднего и нижнего уровней, которые могут побороться за новичков, которые соответствующим им в таблице клубы из Франции или Италии просто не по карману. При этом за последние несколько лет класс английских команд, которые играют в еврокубках, значительно вырос. Все это, вкупе с возобновлением успехов ее представителей в еврокубках и возвращением такой суперзвезды, как Роналду, ставит Премьер-лигу на первое место рейтинга.

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