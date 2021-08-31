У «Ювентуса» много проблем, которые скрывал Роналду

В двух стартовых турах «Ювентус» сенсационно сыграл вничью с «Удинезе» (2:2) и проиграл дома «Эмполи» (0:1). Разбираемся, с чем связаны проблемы команды.

Роналду вряд ли помог бы «Ювентусу»

После ухода Криштиану Роналду на стадион «Альянц» вернулось более 17 тыс. болельщиков. Не многие из них были одеты в футболки с фамилией португальца. Некоторые все же были в них облачены, но с некоторыми серьезными корректировками, чтобы дистанцироваться от своего бывшего героя.

Роналду забил 101 гол в 134 матчах за «Старую Синьору», но сложилось впечатление, что даже столь смертоносный финишер, как португалец, не смог бы многое сделать, если бы все еще играл за «Ювентус».

«Бьянконери» отлично начали игру, и Федерико Кьеза был в полном порядке, а тифози турицев громко поддерживали команду. Однако это продолжалось до тех пор, пока Леонардо Манкузо не забил гол, открывший счет на 21-й минуте, и, в конечном итоге, принес «Эмполи» победу.

«Ювентус» выглядит слабо на старте сезона

На тот момент «Ювентус» выглядел слабым, неспособным реагировать и попросту сбитым с толку. А стоны фанатов превратились в свист уже как в перерыву, а также после финального свистка.

Толпа была в ярости из-за Адриана Рабьо и Родриго Бентанкура, когда полузащитников заменили во втором тайме. Ни Пауло Дибала, ни Данило не смогли успокоить болельщиков, когда они побежали под трибуну с самыми яростными тифози, чтобы извиниться по завершении матча.

Многие считали Роналду обузой для «Ювентуса». В финансовом отношении это могло быть правдой, но в игровом португальская звезда скрывала все проблемы, которые есть у «бьянконери» на поле. А их много.

Полузащита — главная проблема «Ювентуса»

У них нет глубокого плеймейкера, а подписание Мануэля Локателли не может решить эту проблему, поскольку наставник Массимилиано Аллегри, похоже, стремится использовать его справа в центре полузащиты согласно схемы 4-3-3. В этом поединке поставил Данило в опорную зону, но игра бразильца была неудачной, хотя это была и не его вина. Неслучайно тренер хочет вернуть в «Юве» Миралема Пьянича, но для этого другой полузащитник должен уйти. Но кто?

Аарон Рэмси постоянно травмируется, и его зарплата в 7 млн евро в год данную задачу затрудняет, если не делает невозможной его продажу. Уэстон Маккенни, похоже, привлекает интерес у нескольких клубов АПЛ, и хотя Аллегри заявил, что полузащитник «не должен уходить», американец выглядел не в своей тарелке в матче с «Эмполи». Он играл атакующего хавбека позади Кьезы и Дибалы, но на поле всего 45 минут.

Полузащита остается самой большой проблемой «Ювентуса» вот уже несколько лет. В команде нет того качества, которым обладают другие топ-клубы Европы, и ни Пьянич, ни Аксель Витсель, которого также связывают с переездом в Турин, не решат эту проблему. Они могут обновить среднюю линию коллектива, но не настолько, чтобы изменить ситуацию коренным образом.

«Ювентусу» не хватает качественного центрфорварда

Что касается атаки, Дибала играл везде, но, похоже, не занимал четкую позицию на поле, а также стал слишком раздражительным после гола соперника.

В итоге Кьеза был единственным, кто оказался способен двигать мяч вперед, создавая проблемы для тосканцев, но слишком часто оставался один, в результате чего ему не удавалось находить партнеров передачами.

Но и это не что-то новое для «Старой Синьоры». «Юве» имели те же проблемы во время пребывания Криштиану Роналду в Турине, поскольку португалец никогда не хотел играть центрфорварда, предпочитая начинать матч на левом фланге, смещаясь в центр для удара.

У «Ювентуса» недостаточно глубокий резерв

Не все гладко и обороне — лучшей линии команды. Леонардо Бонуччи, похоже, лишь пытается найти ту самую форму, которую он показал на Евро-2020.

То же самое нельзя сказать и о Маттейсе де Лигте, но и в таком виде они весьма надежны при условии, что полузащита и крайние защитники помогают им, отходя назад.

Проблема «Ювентуса» в защите — это глубина резерва с Даниэле Ругани, Маттия Де Шильо и Лукой Пеллегрини, которые не входили в планы клуба последние пару лет, но, похоже, всем им суждено остаться в Турине на этот сезон — скорее из экономических, нежели тактических соображений.

«Ювентусу» нужна большая перестройка

В общем, «бьянконери» казались несбалансированной командой, которая даже не выглядит, как единая команда. В прошлом сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А, но несмотря на это, туринцам едва удалось финишировать в четвёрке лучших в последний день сезона, тогда как португалец остался на скамейке запасных.

«Ювентус» проиграл «Эмполи» не из-за отсутствия Роналду, хотя его голы скрывали проблемы команды в последних двух кампаниях. Теперь, когда тот ушел, все могут их увидеть.

Рано или поздно португальцу пришлось бы уйти, и проблема для клуба в том, что сейчас он находится еще в худшей ситуации, чем когда форвард пришел три года назад, и что команду нужно полностью перестраивать как раз в то время, когда Серии А более конкурентна, чем в прошлое десятилетие.