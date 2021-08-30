Трансферный дайджест. 24-30 августа

Килиан Мбаппе

«Пари-Сен-Жермен», нападающий, 22 года

Килиан Мбаппе оставался главным ньюсмейкером последней недели, когда мадридский «Реал» отчаянно пытался приобрести его у «Пари Сен-Жермен».

До конца недели «сливочные» так и не договорились о трансфере, поэтому, по некоторым данным, должны были выйти из переговоров, но, похоже, этого не произошло.

Как пишет Marca, «Реал» по-прежнему ведет работу над трансфером француза. В мадридском клубе присутствует оптимизм, что сделка все же состоится. «Пари Сен-Жермен», в свою очередь, хоть и не намерен отпускать форварда, не отказывается от диалога.

Как известно, парижан не устроило предложение «Реала» в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

По данным журналиста SkySport Анджело Манджанте, руководство мадридского клуба изучает возможность увеличения предложения до 200 миллионов евро.

Очевидно, что «Реалу» очень нужен Мбаппе, но способны ли мадридцы соблазнить парижан большими деньгами? Сложно ответить однозначно. Пока же предположим, что Килиан останется во Франции.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Никола Влашич

ЦСКА, полузащитник, 23 года

Никола Влашич globallookpress.com

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, похоже, все-таки добился своего: он близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

По сведениям Jutarnji List, хавбек еще не подписал контракт с «Вест Хэмом», однако фактически переход с ним согласован. Документы не были оформлены из-за того, что Влашич не хотел ждать соблюдения административных формальностей и стремился присоединиться к сборной Хорватии перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Россией.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро, из которых ЦСКА получит 22,5 миллиона, а «Эвертон», за который хорват играл ранее, — 7,5 миллиона.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже успел подтвердить переход Влашича в «Вест Хэм».

Златко Далич Главный тренер сборной Хорватии Влашич летит из Лондона в Москву. Здесь, похоже, все кончено. Надеюсь, он решил вопрос с трансфером. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, он заслужил лучший клуб, чем «Вест Хэм». Он получил этот трансфер и может ожидать больших успехов. Через пару лет он сделает более крупный трансфер.

При этом агент футболиста Тончи Мартич призвал пока не спешить с официальным трансфером, так как документы еще не подписаны.

Тончи Мартич Агент Николы Влашича Сделка еще не завершена, но, надеюсь, в скором времени она закроется. В чем причина? Переговоры по деталям контракта.

Да, контракт с Влашичем еще не подписан, но, похоже, он действительно находится на пути в Лондон, так что его дни в ЦСКА сочтены.

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 26 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

За нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном открыл «охоту» французский «Лион», который предложил за футболиста 16 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

При этом с самим Азмуном у французов якобы есть принципиальная договоренность о контракте до 2026 года.

L’Équipe замечает, что сделка может не состояться из-за того, что клубы очень поздно начали переговоры о трансфере. Существует вероятность, что «Зенит» не успеет договориться о трансфере нападающего на замену Азмуну.

Основной целью петербуржцев является форвард «Бенфики» Карлос Винисиус, но пока что «Зенит» не договорился о его переходе, а до закрытия трансферного окна осталось мало времени.

Лоик Танзи и вовсе написал, что петербургский клуб решил не отпускать Азмуна, так как не смог найти ему замену на рынке.

В данной истории все еще может развернуться на 180 градусов, но к настоящему времени многое говорит о том, что иранец никуда не уедет.

Наш прогноз: «Зенит».

Сауль Ньигес

«Атлетико», полузащитник, 26 лет

Сауль Ньигес globallookpress.com

Один из лидеров мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес привлек серьезное внимание «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, лондонцы сделали предложение мадридскому клубу об аренде 26-летнего испанца с опцией выкупа.

Другой журналист Маттео Моретто утверждает, что предложение лондонцев не устроило чемпионов Испании, но переговоры продолжаются.

Проблема «матрасников» остается той же, что и у «Зенита». Дело в том, что у них почти не остается времени, чтобы найти замену Саулю.

Опять же, не исключаем, что «синие» поднимут ставки и все-таки переманят испанца, но пока в это верится с трудом.

Наш прогноз: «Атлетико».

Жюль Кунде

«Севилья», защитник, 22 года

Жюль Кунде globallookpress.com

«Челси» продолжает работу над трансфером защитника Жюля Кунде из «Севильи», утверждает Фабрицио Романо.

По его информации, лондонский клуб готов предложить 50 миллионов евро, но испанцы настаивают на более высокой сумме.

Между клубами есть некоторое напряжение, но переговоры продолжаются — они ведутся через посредников.

Сам француз заинтересован в переходе в «Челси», поэтому пытается давить на нынешний клуб.

По данным The Telegraph, испанский клуб и вовсе повысил требования в части трансферных выплат и теперь рассчитывает получить все 80 миллионов евро — таковы отступные за 22-летнего игрока.

Вряд ли у «Челси» есть столько свободных денег, поэтому с трансфером Кунде, скорее всего, придется повременить.

Наш прогноз: «Севилья».

Мойзе Кин

«Эвертон», нападающий, 21 год

Мойзе Кин globallookpress.com

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин возвращается в «Ювентус», где станет заменой Криштиану Роналду, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо пишет, что 21-летний футболист уже прилетел в Турин для медосмотра и оформления последних деталей трансфера.

Клубы договорились об аренде форварда на два года с обязательством выкупа при определенных условиях. Общая сумма сделки составит около 20 миллионов евро.

Два года назад Кин перешел из «Юве» в «Эвертон» за 25 миллионов фунтов. Срок его действующего контракта с английским клубом истекает в 2024 году.

Поскольку видеокамеры запечатлели Кина в аэропорту Турина, трудно не поверить в то, что в ближайшее время о его возвращении будет объявлено официально.

Наш прогноз: «Ювентус».

Эмерсон Роял

«Барселона», защитник, 22 года

Эмерсон Роял globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Эмерсон Роял, вероятно, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, так как его очень хочет приобрести «Тоттенхэм».

Изначально лондонцы хотели арендовать бразильца, затем предложили каталонцам Сержа Орье и 20 миллионов евро, но все это не устроило «сине-гранатовых».

И вот Николо Скира сообщил, что каталонский клуб продаст «шпорам» 22-летнего футболиста за 30 миллионов евро.

Сам Эмерсон согласовал с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года и будет получать 3 миллиона евро за сезон.

О финансовых проблемах «Барселоны» известно всем, поэтому продажа не самого надежного бразильца за 30 миллионов — отличный вариант для каталонцев.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».