Роналду близок к переходу в «Ман Сити». К чему может привести этот трансфер?

У Криштиану Роналду остался год по контракту с «Ювентусом», и туринский клуб готов продать одного из лучших футболистов в истории.

«Манчестер Сити» — один из клубов, которые контактируют с агентом Роналду Жорже Мендешом. И согласно некоторым сообщениям, личные условия контракта португальского нападающего уже согласованы.

Это увеличивает шансы, ранее выглядевшие маловероятными, на то, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» может сыграть не только за одного из главных соперников «Манчестер Юнайтед» (за «Красных Дьяволов» он выступал под руководством Алекса Фергюсона в период с 2003 по 2009 годы), но еще и под руководством Пепа Гвардиолы — тренера, который ассоциируется с извечным конкурентом Роналду Лионелем Месси.

Так почему же все это внезапно набирает обороты? И впишется ли португалец в «Ман Сити», если сделка успеет состояться до вторника включительно?

Почему «Ювентус» хочет избавиться от Роналду?

36-летний Роналду, как известно, разочарован тем, как обернулся его переход в «Ювентус». С момента его прибытия в Турин итальянский гранд не проходил дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов, а в последних двух сезонах и вовсе выбыл уже на стадии 1/8 финала. В прошлом сезоне «Ювентус» потерял титул чемпиона Италии, который до этого выигрывал девять лет подряд. И только в двух последних турах «Юве» обеспечил себе путевку в ЛЧ.

В матче 1-го тура Серии А против «Удинезе» Роналду не попал в стартовый состав — в клубе утверждали, что это было совместное решение тренера и игрока.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Эксперт BBC Рафаэль Хонигштайн:

«Туринцы действительно пытаются избавиться от Роналду. Даже ходят разговоры о том, что он может уйти бесплатно. Это связано с тем, что "Ювентус" отчаянно хочет избавиться от его зарплаты, а также с тем, что португалец, по их мнению, недостаточно много приносит клубу.

Я спросил эксперта по итальянскому футболу Джеймса Хорнкастла, сильнее ли "Ювентус" с Роналду или без него в Лиге чемпионов, и он без колебаний ответил: "Без Роналду". Именно так сейчас думают и в "Ювентусе". И это не считая финансовых причин.

Действительно любопытно, если "Сити" и Гвардиола считают, что Роналду каким-то образом будет недостающим звеном для победы клуба в ЛЧ, когда в 'Ювентусе' ничего не вышло».

Эксперт BBC Юлиан Лоуренс:

«Если вы "Ювентус" и вы знаете, что "Сити" хочет его, а также вы знаете, что у "Сити" есть 150 миллионов фунтов, которые были заготовлены на покупку Гарри Кейна, то вы понимаете, что вам нужна часть этих денег, чтобы не понести еще большие убытки за весь период пребывания Криштиану в клубе. Думаю, что вопрос будет решен довольно быстро и думаю, что это произойдет».

Совместим ли Роналду с философией Гвардиолы?

Гвардиола зачастую предпочитал играть без центрального нападающего. Когда он пришел в «Сити», то настоял на увеличении объема работы для Серхио Агуэро, чтобы аргентинец мог помочь в прессинге соперников у чужой штрафной. Это совсем не то, что Роналду мог предложить в последние сезоны.

Юлиан Лоуренс:

«Вопрос справедливый — действительно ли Роналду совместим с футболом Пепа, с его философией? Я думаю, мы все согласимся с тем, что это скорее "нет", чем "да". Но при этом вы знаете, что Роналду забьет много голов, потому что они создадут для него очень много шансов, даже если он не будет выполнять все задачи по прессингу и контр-прессингу, а также выполнять весь тот объем движений, которые требует Пеп.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Мы знаем, что Пеп собирается покинуть "Ман Сити" после истечения срока своего контракта через два года, так что в любом случае это краткосрочный вариант. Если уж клуб выберет такой путь с краткосрочной перспективой, то, возможно, Пеп планирует немного адаптироваться к присутствию Роналду, так же, как и Криштиану немного адаптирует свою игру к тому, что хочет Пеп».

Рафаэль Хонигштайн:

«Роналду не производит впечатление игрока для Гвардиолы. Он не производит впечатление человека, который хочет играть в коллективной системе. Все это странно, но действительно интересно для всех нас — увидеть, как это будет работать.

"Ман Сити" — команда, которая успешно взяла титул в АПЛ в прошлом сезоне и остановилась в одном шаге (или в одном экспериментальном составе) от победы в Лиге чемпионов. Но Гвардиола каким-то образом убеждает себя, что ему нужны Джек Грилиш и Гарри Кейн, чтобы собрать паззл до конца. Это уже кажется нелогичным. А переключение внимания на Роналду кажется еще более нелогичным. Я просто не мог представить себе, что он заинтересует "Сити", но теперь мы находимся на грани того, что это все-таки произойдет».

Эксперт BBC Кристоф Терреур:

«Это странно и похоже на панический ход. Чаще всего не бывает клубов, подписывающих игрока по плану Б, который не соответствует тому, что они искали изначально. Я этого не понимаю. Но, конечно, это сыграет свою роль в коммерческом плане, а Роналду забьет много голов. Но это совсем недолгосрочная перспектива, да и в прошлом "Сити" выглядел неплохо».

Повлияет ли подписание Роналду на планы «Ман Сити» по Холанну?

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн, по сообщениям, имеет в своем контракте опцию выкупа за 64 миллиона фунтов, которая вступит в силу летом следующего года. И ранее Гвардиола заявлял о своем желании подписать 21-летнего футболиста.

Хонигштайн:

«Я не думаю, что подписание Роналду остановит интерес "Сити" к подписанию Холанна, но это может помешать самому Холанну сказать, что "Сити" является хорошим вариантом для него.

Вы же помните, что он переехал в Дортмунд не потому, что они заплатили намного больше денег или были более крутыми, чем другие заинтересованные клубы, а потому, что они были единственным клубом, который сказал, что у них есть вакантное место на позицию "девятки".

Они смогли гарантировать, что Холанн будет в центре внимания. Если Роналду будет в "Ман Сити", клубу будет намного труднее доказать Холанну то же самое».