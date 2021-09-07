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    Кризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны»

    Насколько сильно Примера сдала позиции?

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    Чемпионат Испании потерял сразу трех больших звезд за четыре года — Неймара, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Разбираемся, что происходит с Примерой, и что будет с ней дальше.

    Примера начала первый сезоне без Месси за 17 лет

    Первый сезон в Примере без Лионеля Месси за 17 лет — это время задуматься над тем, что в последние годы испанский футбол потерял своих лучших звезд, причем всех — по финансовым причинам. Некоторое время испанский чемпионат мог похвастаться по сути тремя крупнейшими звездами в мировом футболе и одними из самых узнаваемых фигур в спорте: Неймаром, Криштиану Роналду и Месси.

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    • Наличие трех таких икон — роскошь для любого бренда и может полностью его изменить. Что же будет дальше с Примерой? Это запутанный вопрос, которая выходит как на уровень клубов, так и самой лиги. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сохраняет оптимизм, но насколько его слова отвечают реальности, еще неизвестно, с учетом того, как за четыре последние года уходит уже третья большая звезда.

    «Нам всегда нужны лучшие игроки испанской лиги», — заявлял минувшим летом функционер. «Неймар ушел, Роналду ушел, Месси ушел. Они важны, они помогают, но без них не обойтись. Мы продолжим расти, и я не сомневаюсь, что мы приблизимся к АПЛ, несмотря на отсутствие Месси».

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    «Реал» и «Барселона» еще не отказались от идеи Суперлиги

    Прошедшим летом сделку на несколько миллиардов долларов между лигой и частной инвестиционной группой CVC одобрили 38 из 42 клубов из двух топ-дивизионов испанского футбола. Два гранда Испании, «Барселона» и ее извечный антагонист «Реал», могут отказаться от сделки, если захотят, учитывая их противодействие длительным правам на телетрансляции, которые свяжут команды на 50 лет. В целом, данная сделка помешает их дальнейшим усилиям по запуску Европейской Суперлиги.

    Создание Суперлиги и ее немедленное закрытие в апреле 2021 года поддержали все клубы, кроме трех: итальянского «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала». Две испанские команды во главе с Флорентино Пересом, все еще сражаются со своей национальной лигой, пытаясь сохранить свою мечту о Суперлиге, и судятся против Тебаса и самой Примеры.

    С момента прихода Месси лига кардинально изменилась, как и весь остальной футбольный мир. Выручка чемпионата в сезоне 2004/2005 годов впервые в истории достигла чуть более 1 млрд евро, что являлось четвертым по величине показателем в мире.

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    • В прошлом сезоне Примера заработала 3,7 млрд евро, уступив только АПЛ. Этот вид спорта продолжает свой путь глобального роста, в том числе и Ла Лига, о чем свидетельствуют огромные деньги, уплаченные ESPN за обеспечение прав на трансляцию в США на следующие восемь лет. Переход на более заметную платформу в США — все это часть стремления первенства закрепить за собой большую часть североамериканского рынка.

    Лето 2021 года сильно ударило по «Барселоне» и «Реалу»

    Те самые два испанских кита, которые одержимы идеей изменить структуру еврокубков, где доминировали в 2010-х годах, выиграв шесть из восьми трофеев Лиги чемпионов с 2010-го до 2018-й годы. Но ни один из них с тех пор не вышел в финал.

    Теперь испанский футбол теряет суперзвезду своего поколения, которая в возрасте 33 лет в прошлом сезоне лидировала в лиге по ожидаемым и фактическим голам, ожидаемым ассистам, прогрессивным передачам и действиям, которые привели к ударам по воротам. Ему будет не хватать лучшего игрока, который когда-либо выступал на его полях (поспорить с ним может ушедший три года назад Роналду), а также бренда, что следует за ним (его 246 миллионов подписчиков в Instagram уступают только тому же португальцу).

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    • Рассуждая, что ждет Ла Лигу, лучше всего начать с двух ее наибольших клубов. В годы европейского доминирования чемпионские титулы с 2004 по 2019 годы выигрывали либо каталонцы, либо мадридцы, кроме одного — в сезоне 2013/14, когда это удалось «Атлетико». Теперь два игрока, которые определяли последнее десятилетие этого легендарного соперничества, — Месси и экс-капитан «Реала» Серхио Рамос — объединяются в Париже.

    Без Месси «Барселона» выглядит клубом, находящимся в бедственном положении. Лапорта победил на выборах президента каталонцев отчасти благодаря обещанию, что он сохранит суперзвезду. Вместо этого у него остался долг в 1,2 млрд евро, включая убыток в полмиллиарда долларов только в прошлом сезоне, в то время, как планируется дорогостоящая реконструкция стадиона «Камп Ноу».

    «Барселона» переживает глубокий кризис

    Среди летних контрактов с помощью бесплатного трансфера был подписан возрастной (и лучший друг, а также соотечественник Месси) Серхио Агуэро, который получил травму и был вынужден угодить в лазарет на первые 10 недель сезона. При этом еще одна звезда команды Антуан Гризманн в самом конце трансферного окна неожиданно вернулся в «Атлетико».

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    • «Барселона» потратила более чем 250 млн евро на Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле за последние четыре года, реинвестировав внезапную прибыль от шокирующего трансфера Неймара в ПСЖ в 2017 году в пару нападающих, которые так и не оправдала возложенных на них надежд.

    Сейчас клуб находится в такой глубокой яме, что он едва сумел зарегистрировать трех своих бесплатных новичков: Агуэро, нападающего Мемфиса Депая и защитника Эрика Гарсию. Те финансовые правила, которые препятствовали повторному подписанию контракта с Месси, вынуждают «блауграна» значительно сократить фонд заработной платы.

    Лучше всего дела у «Атлетико»

    Тем временем, в «Реале» ситуация не столь ужасна, но ветер перемен все еще дует. Клуб остался без своего оплота обороны Рамоса впервые с 2005 года. Зинедин Зидан закончил свой второй период на посту главного тренера в мае, а бывший наставник «Сливочных» Карло Анчелотти снова принял команду. Мадридцы также подписали универсального защитника Давида Алабы, который свободным агентом пришел из «Баварии».

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    • Однако, пока не будет доказано обратное, путь к чемпионскому титулу будет пролегать через «Атлетико». В его составе неожиданно оказалась самая мощная атака в первенства в лице Луиса Суареса, Гризманна и Жоау Фелиша, кроме того, команда обладает и самой мощной обороной во главе с голкипером Яном Облаком. Его защита титула — редкость, когда действующим чемпионом является не «Барселона» или «Реала», и то, что это совпадает с уходом двух больших звезд Ла Лиги — не случайно.

    Примере нужна звезда вроде Мбаппе

    Экс-защитник «Сливочных» Рауль Альбиоль настаивает на том, что испанскому футболу нужна суперзвезда вроде Килиана Мбаппе, чтобы заменить таких фигур, как Роналду и Месси. Прошедшим летом королевский клуб настойчиво пытался заполучить француза, предложив ПСЖ, если верить СМИ, 200 млн евро, но тот отказал в его продаже.

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    • Тем не менее, мало кто сомневается, что уже следующим летом, когда у форварда закончится контракт, тот перейдет к мадридцам. По сути именно с этого момента стоит ожидать восстановления позиций Примеры среди топ-чемпионатов Европы. К тому моменту начнет стабилизироваться и ситуация в «Барселоне», которая за счет оптимизации средств с одной стороны и увеличения доходов в связи с возвращением зрителей на стадион — с другой, сможет накопить деньги на новую звезду.

    «Реал» и «Барселона» слишком крупные институции, чтобы позволить Ла Лиге долго находиться в кризисе — ее возрождение не за горами.

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