«Барселона» жаждет стереть следы Месси

«Барселона» передала Ансу Фати 10-й номер, под которым играл Лионель Месси. Разбирамся, что это значит для футболиста и клуба.

«Барселона» решила не выводить «10-ку» из обращения

10-й номер Лионеля Месси в «Барселоне» официально перешел к Ансу Фати после того, как шестикратный обладатель Золотого мяча перебрался в «Пари Сен-Жермен».

Спекуляции по поводу того, увековечит ли «Барселона» футболку под номером 10, бушуют после ухода аргентинца в начале августа, когда каталонцы были вынуждены отказаться от продления контракта с суперзвездой из-за продолжающегося финансового кризиса.

«Блауграна» объявила о своем решении оставить номер в обращении, а нападающий-подросток Ансу удостоился чести пойти по стопам Месси, который теперь продолжает свою карьеру во Франции после бесплатного перехода в ПСЖ.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Чем выделяется Фати?

Ансу доверили футболку под номером 10 после очень многообещающего начала его карьеры на «Камп Ноу», которая вывела его в первую команду в 2019 году после того, как он пробился из академии в течение предыдущих семь лет.

Проспект, регулярно попадающий в рейтинге самых больших талантов мирового футбола, уже провел 42 поединка во всех турнирах за клуб, забив 13 мячей и став самым молодым автором гола в истории «Барселоны».

Прогресс 18-летнего форвард был остановлен из-за серьезной травмы колена в ноябре 2020 года, но он только недавно вернулся к полноценным тренировках после девяти месяцев отсутствия, и ожидает своего возвращения, когда команда Рональда Кумана схлестнется с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов после международной паузы.

«Барселона» цепляется за Фати, как за большую надежду

Но теперь возникает вопрос, стоило ли давать Фати этот номер. Достаточно ли себя проявил Ансу Фати, чтобы ему вручили «10-ку»? И это в то время, когда он только возвращается после 10-месячного отсутствия из-за повреждения. Форма, которую он наберет, предсказать невозможно.

С Ансу Фати нужно терпение. Наставник каталонцев Рональд Куман уже сказал об этом перед возвращением игрока: тренерский штаб будет действовать постепенно, не торопясь и не рискуя получить рецидив.

«Барселоне» не стоило так спешить, отдавая ему легендарный номер, поскольку значение данного шага велико. Последними на «Камп Ноу», кто играл под «10-кой» были Месси, Роналдиньо, Хуан Роман Рикельме и Ривалдо. Ансу же еще попросту не на этом уровне, и ему предстоит долгий путь.

Создается впечатление, что каталонцы цепляются за своего таланта как на свою большую надежду, поскольку только за последний год клуб покинули Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес. Также это своеобразный намек на то, что правление «блауграна» как можно скорее жаждет стереть следы Месси.