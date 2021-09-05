ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    «Барселона» жаждет стереть следы Месси

    Почему клуб так быстро отдал «десятку» юному Фати?

    Футбол Барселона Футбол Испании Примера (Ла Лига) ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииПервый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе Ансу Фати«Барселона» жаждет стереть следы Месси Криштиану Роналду перешел в «МЮ» за скромную суммуКлубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов отгрузила четыре мяча Черногории
  • 23:40
    • Сборные Украины и Франции обменялись голами
  • 23:35
    • Гол Брозовича позволил Хорватии обыграть Словакию
  • 22:52
    • Карпина не порадовала игра сборной России
  • 20:54
    • Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина
  • 21:05
    • Сборная Норвегии в гостях выиграла у Латвии
  • 20:57
    • Дубль Митровича принес Сербии победу над Люксембургом
    Все новости спорта
    Ансу Фати
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ансу Фати
    «Барселона» передала Ансу Фати 10-й номер, под которым играл Лионель Месси. Разбирамся, что это значит для футболиста и клуба.

    «Барселона» решила не выводить «10-ку» из обращения

    10-й номер Лионеля Месси в «Барселоне» официально перешел к Ансу Фати после того, как шестикратный обладатель Золотого мяча перебрался в «Пари Сен-Жермен».

  • Месси, Роналду и другие. Топ-15 трансферов лета
  • Подводим итоги летнего трансферного окна
  • 01/09/2021

    • Спекуляции по поводу того, увековечит ли «Барселона» футболку под номером 10, бушуют после ухода аргентинца в начале августа, когда каталонцы были вынуждены отказаться от продления контракта с суперзвездой из-за продолжающегося финансового кризиса.

    «Блауграна» объявила о своем решении оставить номер в обращении, а нападающий-подросток Ансу удостоился чести пойти по стопам Месси, который теперь продолжает свою карьеру во Франции после бесплатного перехода в ПСЖ.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Чем выделяется Фати?

    Ансу доверили футболку под номером 10 после очень многообещающего начала его карьеры на «Камп Ноу», которая вывела его в первую команду в 2019 году после того, как он пробился из академии в течение предыдущих семь лет.

    Проспект, регулярно попадающий в рейтинге самых больших талантов мирового футбола, уже провел 42 поединка во всех турнирах за клуб, забив 13 мячей и став самым молодым автором гола в истории «Барселоны».

  • Топ-7 трансферов в летний дедлайн-2021
  • Какие сделки были главными?
  • 01/09/2021

    • Прогресс 18-летнего форвард был остановлен из-за серьезной травмы колена в ноябре 2020 года, но он только недавно вернулся к полноценным тренировках после девяти месяцев отсутствия, и ожидает своего возвращения, когда команда Рональда Кумана схлестнется с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов после международной паузы.

    «Барселона» цепляется за Фати, как за большую надежду

    Но теперь возникает вопрос, стоило ли давать Фати этот номер. Достаточно ли себя проявил Ансу Фати, чтобы ему вручили «10-ку»? И это в то время, когда он только возвращается после 10-месячного отсутствия из-за повреждения. Форма, которую он наберет, предсказать невозможно.

  • Топ-5 неудачников трансферной кампании
  • Кто больше всех проиграл от переходов?
  • Вчера

    • С Ансу Фати нужно терпение. Наставник каталонцев Рональд Куман уже сказал об этом перед возвращением игрока: тренерский штаб будет действовать постепенно, не торопясь и не рискуя получить рецидив.

    «Барселоне» не стоило так спешить, отдавая ему легендарный номер, поскольку значение данного шага велико. Последними на «Камп Ноу», кто играл под «10-кой» были Месси, Роналдиньо, Хуан Роман Рикельме и Ривалдо. Ансу же еще попросту не на этом уровне, и ему предстоит долгий путь.

  • Клубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?
  • Расходы клубов упали во всех ведущих лигах Европы
  • Вчера

    • Создается впечатление, что каталонцы цепляются за своего таланта как на свою большую надежду, поскольку только за последний год клуб покинули Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес. Также это своеобразный намек на то, что правление «блауграна» как можно скорее жаждет стереть следы Месси.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Германия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры