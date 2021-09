«Барселона» жаждет стереть следы Месси

10-й номер Лионеля Месси в «Барселоне» официально перешел к Ансу Фати после того, как шестикратный обладатель Золотого мяча перебрался в «Пари Сен-Жермен».

Спекуляции по поводу того, увековечит ли «Барселона» футболку под номером 10, бушуют после ухода аргентинца в начале августа, когда каталонцы были вынуждены отказаться от продления контракта с суперзвездой из-за продолжающегося финансового кризиса.

«Блауграна» объявила о своем решении оставить номер в обращении, а нападающий-подросток Ансу удостоился чести пойти по стопам Месси, который теперь продолжает свою карьеру во Франции после бесплатного перехода в ПСЖ.

