Южноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина

Что случилось
В день матча и ранее в СМИ не было ни одного сообщения о том, что матч могут отменить в связи с тем, что кто-то из аргентинских футболистов
Сборные спокойно провели предматчевую разминку, вышли на игру, прозвучал стартовый свисток, а уже через шесть минут на поле появились люди, которые потребовали остановить встречу. Это были представители Национального агентства по санитарному надзору (ANVISA) и бразильская полиция.
Как оказалось, четыре футболиста сборной Аргентины попали в Бразилию, несмотря на запрет для тех, кто в течение двух недель до приезда в страну посещал Великобританию. Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии (оба из «Астон Виллы»), Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба из «Тоттенхэма»).
Эти четверо, как утверждают в ANVISA, при пересечении бразильской границы скрыли от миграционной службы тот факт, что недавно находились на территории Великобритании. В противном случае им пришлось бы пройти двухнедельный карантин, что в планы парней явно не входило.
По информации TyC Sports, Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо и Ромеро в итоге признались, что предоставили неверную информацию, чтобы попасть в Бразилию. Все они указали в документах, что в последнее время не посещали Великобританию. Проверить это легко, достаточно посмотреть на составы «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» в предыдущем туре АПЛ.
Именно это и послужило поводом для задержания нарушителей. ANVISA настаивала на том, чтобы немедленно депортировать из страны Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро.
Что было дальше
Разборки начались прямо на поле. Выглядело это все довольно странно. Неймар и Лионель Месси активно общались с представителями ANVISA, пытались понять, что происходит. Остальные просто суетились рядом и наблюдали.
Самый логичный на тот момент вопрос прозвучал из уст Месси, который, как и все остальные, был удивлен, почему бразильские власти ждали до последнего, прежде чем решили задержать аргентинскую четверку.
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Позже сообщалось, что люди из ANVISA планировали задержать нарушителей в отеле, но когда приехали, оказалось, что сборная Аргентины уже отправилась на стадион. Так или иначе, а бразильцы все равно тянули до последнего.
В итоге где-то в течение часа стало известно, что матч отменен. А еще через пару часов аргентинцы сообщили, что покинули Бразилию в полном составе. На 10 сентября у них запланирован домашний матч с Боливией.
#SelecciónMayor ¡Nos vamos a casa! #UnidosSiempre pic.twitter.com/Xs74usY60E— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 6, 2021
Кто виноват
И можно ли это назвать провокацией. Очень сложный вопрос. Аргентинцы, скорее всего, будут настаивать на том, что руководствовались законами КОНМЕБОЛ (южноамериканская конфедерация футбола). Дело в том, что
Более того, санитарный регламент КОНМЕБОЛ согласован на уровне министерств иностранных дел всех стран, которые участвуют в отборе на чемпионат мира.
Получается, это все-таки провокация со стороны бразильцев? Не совсем так. В Бразилии некоторые пункты регламента КОНМЕБОЛ противоречат нормам того самого Национального агентства по санитарному надзору, по правилам которого все, кто находился перед визитом в страну в Великобритании, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.
Аргентинцы сделали вид, что вообще впервые о таком слышат. А бразильцы из ANVISA их на этом подловили, хотя могли бы заранее предупредить, чем может закончиться подобная авантюра. Проверку на внимательность аргентинская сторона не прошла, а бразильская оказалась чересчур принципиальной.
Разумеется, возникает вопрос, почему бразильские власти дождались момента, когда сборные вышли на поле и только после этого начали действовать. Это можно было сделать заранее, хотя бы утром в день игры. И если бы аргентинцы после этого начали отказываться играть, им бы просто присудили техническое поражение. Так что логику ANVISA проследить не так уж и просто. Возможно, ее вообще не было.
I could watch Leo Messi train free-kicks all day long. 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/VQVqcUVBFh— FutbolBible (@FutbolBible) September 6, 2021
Сборная Аргентины не нарушала законов футбольных организаций. При этом бразильские власти действовали максимально странно и в итоге из-за них не состоялся главный матч недели. К слову, четыре аргентинца, которые обманули миграционную службу, спокойно покинули страну, до санкций так и не дошло. С каким упорством за ними гонялись на футбольном поле и как легко их выпустили из страны — спрашивается, ради чего тогда затевался весь этот цирк?
Присудят ли кому-то техническое поражение
Вряд ли. Изначально, многие подумали, что «технарь» могут присудить Аргентине. Но теперь ясно, что вопросы, прежде всего, надо задавать бразильской стороне. Там явно произошло недопонимание между футбольными властями и теми, кто следит за соблюдением санитарных норм в стране. Аргентину эти проблемы точно не касаются. Наказать могут разве что футболистов, которые не побоялись обмануть миграционную службу. Но пока что речь идет о том, что им грозят санкции только от клубов. Например, «Тоттенхэм» намерен оштрафовать Ло Чельсо и Ромеро.
Что будет с матчем
Скорее всего, матч просто перенесут на другую дату, просто так забыть о нем точно не получится, поскольку это игра квалификации на ЧМ. И не исключено, что теперь встреча Бразилии и Аргентины состоится только в следующем году, в этом ее уже просто некуда ставить.