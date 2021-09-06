Южноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина

Очередной скандал в Южной Америке. Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины прервали уже через несколько минут после стартового свистка. Сначала вообще никто не понял, что происходит, но чуть позже выяснилось, что бразильская сторона обвиняет аргентинцев в нарушении санитарных правил в стране.

Что случилось

В день матча и ранее в СМИ не было ни одного сообщения о том, что матч могут отменить в связи с тем, что кто-то из аргентинских футболистов нарушил санитарные правила Бразилии , которые действуют в стране в период пандемии коронавируса.

Сборные спокойно провели предматчевую разминку, вышли на игру, прозвучал стартовый свисток, а уже через шесть минут на поле появились люди, которые потребовали остановить встречу. Это были представители Национального агентства по санитарному надзору (ANVISA) и бразильская полиция.

Как оказалось, четыре футболиста сборной Аргентины попали в Бразилию, несмотря на запрет для тех, кто в течение двух недель до приезда в страну посещал Великобританию. Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии (оба из «Астон Виллы»), Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба из «Тоттенхэма»).

Эти четверо, как утверждают в ANVISA, при пересечении бразильской границы скрыли от миграционной службы тот факт, что недавно находились на территории Великобритании. В противном случае им пришлось бы пройти двухнедельный карантин, что в планы парней явно не входило.

По информации TyC Sports, Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо и Ромеро в итоге признались, что предоставили неверную информацию, чтобы попасть в Бразилию. Все они указали в документах, что в последнее время не посещали Великобританию. Проверить это легко, достаточно посмотреть на составы «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» в предыдущем туре АПЛ.

Именно это и послужило поводом для задержания нарушителей. ANVISA настаивала на том, чтобы немедленно депортировать из страны Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро.

Что было дальше

Разборки начались прямо на поле. Выглядело это все довольно странно. Неймар и Лионель Месси активно общались с представителями ANVISA, пытались понять, что происходит. Остальные просто суетились рядом и наблюдали.

Самый логичный на тот момент вопрос прозвучал из уст Месси, который, как и все остальные, был удивлен, почему бразильские власти ждали до последнего, прежде чем решили задержать аргентинскую четверку.

« Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше? », — сказал Месси, обращаясь к бразильской стороне.

Позже сообщалось, что люди из ANVISA планировали задержать нарушителей в отеле, но когда приехали, оказалось, что сборная Аргентины уже отправилась на стадион. Так или иначе, а бразильцы все равно тянули до последнего.

В итоге где-то в течение часа стало известно, что матч отменен. А еще через пару часов аргентинцы сообщили, что покинули Бразилию в полном составе. На 10 сентября у них запланирован домашний матч с Боливией.

Кто виноват

И можно ли это назвать провокацией. Очень сложный вопрос. Аргентинцы, скорее всего, будут настаивать на том, что руководствовались законами КОНМЕБОЛ (южноамериканская конфедерация футбола). Дело в том, что ни бразильские, ни аргентинские футбольные власти ничего не нарушали. Обе стороны полагались на санитарный регламент КОНМЕБОЛ . А там четко указано, что есть специальные меры, которые позволяют игрокам сборных приезжать на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 без любых ограничений, в том числе карантина. Этот документ подписала и бразильская конфедерация футбола.

Насколько нам известно, Anvisa сопровождала сборную Аргентины еще три дня назад. Значит, все должно соответствовать протоколу. Для нас крайне странно, что меры были приняты уже после того, как матч начался. CBF в этом не замешана и не вела никаких переговоров об отстранении игроков. Наоборот, мы уважаем санитарный регламент, данная ситуация — прерогатива КОНМЕБОЛ и Anvisa. Делегат матча еще до начала игры сказал, что футболисты смогут играть, а потом их депортируют. Но затем, по неизвестной нам причине, ситуация изменилась И.о. президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес

Более того, санитарный регламент КОНМЕБОЛ согласован на уровне министерств иностранных дел всех стран, которые участвуют в отборе на чемпионат мира.

Получается, это все-таки провокация со стороны бразильцев? Не совсем так. В Бразилии некоторые пункты регламента КОНМЕБОЛ противоречат нормам того самого Национального агентства по санитарному надзору, по правилам которого все, кто находился перед визитом в страну в Великобритании, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

Аргентинцы сделали вид, что вообще впервые о таком слышат. А бразильцы из ANVISA их на этом подловили, хотя могли бы заранее предупредить, чем может закончиться подобная авантюра. Проверку на внимательность аргентинская сторона не прошла, а бразильская оказалась чересчур принципиальной.

Разумеется, возникает вопрос, почему бразильские власти дождались момента, когда сборные вышли на поле и только после этого начали действовать. Это можно было сделать заранее, хотя бы утром в день игры. И если бы аргентинцы после этого начали отказываться играть, им бы просто присудили техническое поражение. Так что логику ANVISA проследить не так уж и просто. Возможно, ее вообще не было.

Так кто же все-таки виноват в срыве матча? Вывод максимально странный, но никто. Типичный южноамериканский фарс и несогласованность. Конфликты на поле, драки, странные решения — без этого всего просто невозможно представить футбол в Латинской Америке. Эмоции и абсурд такая же неотъемлемая его часть, как финты Неймара и штрафные Лионеля Месси.

I could watch Leo Messi train free-kicks all day long. 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/VQVqcUVBFh — FutbolBible (@FutbolBible) September 6, 2021

Сборная Аргентины не нарушала законов футбольных организаций. При этом бразильские власти действовали максимально странно и в итоге из-за них не состоялся главный матч недели. К слову, четыре аргентинца, которые обманули миграционную службу, спокойно покинули страну, до санкций так и не дошло. С каким упорством за ними гонялись на футбольном поле и как легко их выпустили из страны — спрашивается, ради чего тогда затевался весь этот цирк?

Присудят ли кому-то техническое поражение

Вряд ли. Изначально, многие подумали, что «технарь» могут присудить Аргентине. Но теперь ясно, что вопросы, прежде всего, надо задавать бразильской стороне. Там явно произошло недопонимание между футбольными властями и теми, кто следит за соблюдением санитарных норм в стране. Аргентину эти проблемы точно не касаются. Наказать могут разве что футболистов, которые не побоялись обмануть миграционную службу. Но пока что речь идет о том, что им грозят санкции только от клубов. Например, «Тоттенхэм» намерен оштрафовать Ло Чельсо и Ромеро.

Что будет с матчем

Скорее всего, матч просто перенесут на другую дату, просто так забыть о нем точно не получится, поскольку это игра квалификации на ЧМ. И не исключено, что теперь встреча Бразилии и Аргентины состоится только в следующем году, в этом ее уже просто некуда ставить.