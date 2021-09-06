Идея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол

Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира каждые два года. Разбираемся в идее экс-тренера.

Что предложил Венгер?

Арсен Венгер заработал статус легендарного тренера в «Арсенале», но уже много лет не пребывает в этой роли. С тех пор француз стал главой по развитию глобального футбола в ФИФА. Специалист не боится высказываться и защищать любимый вид спорта от любых негативных изменений, как, например, Суперлига.

Венгер недавно выступил с новым предложением к чемпионату мира по футболу, которое предусматривает огромные изменения, в соответствии с которыми ФИФА будет проводить турнир каждые два года.

Это, конечно, потребует коренного пересмотра международного календаря. Большинство людей боятся перемен, и на изменения такого масштаба будет трудно получить одобрение общественности, не говоря уже о том, что многие рекорды и истории мундиаля будут переписаны.

Какие плюсы идеи Венгера?

Несомненно, в таком случае будут новые имена, поскольку игроки потенциально смогут провести в два раза больше чемпионатов мира, чем футболисты предыдущих поколений. Хотя это и лишает смысла победы в турнире, когда он проводится гораздо чаще. Размещение звезд на экипировке согласно количеству трофеев стоит рассматривать как высшее достижение, тогда как реализация идеи экс-менеджера «Арсенала» обесценит значение этой привилегии.

Дополнительные цели Венгера — сделать международные периоды более благоприятными для всех сторон. Он выступает за один или два международных перерыва вместо нынешних пяти. Это привело бы к меньшему количеству командировок для игроков и принесло бы больше «ясности и непрерывности» для всех вовлеченных сторон.

В конечном итоге смысл всего этого — снизить риск травм, как мы могли видеть, насколько серьезным оказалось повреждение Левандовски в прошлом сезоне, из-за чего «Бавария» потеряла своего ведущего бомбардира перед архиважным матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов. Венгер также хочет сократить количество матчей, убрав значительное количество квалификационных поединков.

Какие минусы идеи Венгера?

Чемпионат мира каждые два года только ослабит его поистине особенную привлекательность. Если футболисты и страны пропустят один турнир, им не о чем будет беспокоиться, ведь вскоре будет другой. Разочарование от пропуска мундиаля или плохого выступления на одном из них только усиливается, потому что следующий шанс выпадет только через четыре года.

В итоге, эмоции — положительные или отрицательные — делают его великим первенством. В среднем топ-футболисту везет, если он выступает на трех чемпионатах мира. Редкость делает что-то особенно ценным — так и с мундиалем. Долгий обратный отсчет, квалификационные нервы, даже процесс определения страны-хозяйки турнира делают его особенно привлекательным.

Кроме того, пострадают интересы внутренних клубных турниров, ведь сам Венгер, похоже, хотел бы, чтобы они проводились по системе «весна-осень».

«У меня есть то преимущество, что я работал в Японии, — ранее заявлял француз. "Мы играли с марта по ноябрь, и это было идеально, ведь у вас больше не будет [сложных фраз]: 'он выиграл чемпионат в сезоне 2018/19'. Нет, чепионат был выигран в 2018 или 2019 году".

Внести дефис в предложение — вряд ли самая большая проблема, и Венгер как будто забыл, как тем же англичанам нравится их спортивный календарь, где до сих пор не могут отменить Кубок Лиги и рождественско-новогодний плотный график поединков. Там футбол на Рождество очень популярно, и несколько недель летом, когда крикет, гольф и теннис занимают центральное место, ценятся высоко.

Наконец, крупные турниры также утомительны, и проведение их каждый год требует больших усилий от игроков. Однако больше всего пострадают блеск и престиж мундиалей, а мистика данных турниров просто исчезнет. Если Венгер продолжит свою причудливую роль главы отдела глобального футбольного развития, у него обязательно возникнут чертовски яркие идеи, но это определенно не одна из них.